Fernández Monterrubio, tajante: "El Córdoba CF no ha negociado ni negociará por la salida de Adrián Fuentes"

El Córdoba CF transita por un inicio de año cargado de estímulos y asuntos sobre la mesa. Entre el eco todavía reciente de las fiestas, la expectativa por inaugurar 2026 en clave competitiva -este sábado ante el Burgos en El Arcángel, a partir de las 21.00 horas- y la apertura de un mercado invernal que permanecerá activo hasta el próximo 2 de febrero, el escenario invita poco a la pausa. Y en ese contexto emerge un segundo foco de atención en clave propia: Adrián Fuentes. «Va a ser el único jugador del que voy a hablar en particular. En esto voy a ser clarito: el Córdoba CF no ha negociado ni negociará por la salida de Adri Fuentes», zanjó Antonio Fernández Monterrubio, CEO de la entidad, apenas unas horas antes del duelo frente a los burgaleses, durante su comparecencia con motivo de la recepción a SS. MM. los Reyes Magos.

Aristas del mercado

No obstante, el consejero delegado no escondió que desde la planta noble de El Arcángel son conscientes del «interés» de otros clubes en algunos de sus futbolistas... «Hay interés por nuestros jugadores, tenemos jugadores que están, desde mi punto de vista, están entre los mejores de la categoría en su posición, entonces es normal que haya preguntas y tal. ¿Ofertas reales? Demasiado pronto para eso», aseguró. «Estamos en el mercado, no puedo comentar nombres propios, estamos muy contentos con el trabajo de Obolskii, es un chico que trabaja como el que más, estamos encantados tanto con él como con el resto de la plantilla», valoró sobre el ruso.

También deslizó que podrían concretarse operaciones con miras a medio-largo plazo, más allá de lo inmediato: «Si se dan oportunidades que creamos que pueden mejorar nuestra plantilla, pues lo vamos a hacer. No hace falta que os diga la lista de lesionados que tenemos, algunos en la misma posición. A lo mejor nos vemos obligados a reforzar posiciones, pensando que tenemos un nivel competitivo suficientemente alto, pero que debemos protegernos. Es posible que adelantemos, si se da la circunstancia, algún proceso de cara al año que viene», confesó.

De hecho, los de Iván Ania ya inauguraron fechas atrás su participación particular en esta ventana de fichajes con la incorporación de precisamente un delantero centro, Diego Percan, libre tras finalizar su etapa en el Arka Gdynia polaco y que desde el pasado jueves es uno más en la dinámica de la primera plantilla: «Llevamos mucho tiempo siguiéndole, teníamos que esperar. Era un jugador con contrato, en un país extranjero. Estamos pendientes de que esté todo para que esta noche pueda estar disponible. En principio está en la convocatoria. El TMS lo tuvimos anoche», valoró.

Monterrubio, en la recepción de Los Reyes Magos en El Arcángel. / CHENCHO MARTÍNEZ

La negociación con la dirección deportiva

Siguió repasando el dirigente sevillano la estampa del área deportiva, con el foco en la comisión que él mismo integra junto a Juan Gutiérrez «Juanito», y Raúl Cámara -más los servicios externos de César Sánchez-, a los que pretende ofrecer la continuidad: «Después del mercado de invierno es el siguiente paso, sin duda. Cada uno tiene que poner encima de la mesa sus puntos de vista y sus perspectivas. Cuando cerremos el mercado, será el momento de que nos sentemos y hablemos», avanzó.

En la misma línea situó las renovaciones en el plante, un conjunto de operaciones -y conversaciones- que, a su juicio, debían producirse después de formalizar la extensión de contrato de Iván Ania, entrenador blanquiverde: «Había una prioridad, lo hablé con Iván el día que le ofrecí la renovación., ‘Primero te renovamos a ti y después vamos renovando jugadores’. Ya se ha hablado con algunos jugadores, pero no se han concretado», indicó.

«Es muy importante para el proyecto tener un entrenador con continuidad. Creemos que es la decisión adecuada para ambas partes, para seguir creciendo. La relación profesional y personal con Iván Ania es muy buena, siempre lo ha sido, desde el primer día. Todos los meses comemos una vez juntos y hablamos. Los dos lo teníamos muy claro», apostilló.