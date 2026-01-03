El Córdoba CF saca músculo y abre el año con una convincente victoria ante el Burgos

Año nuevo, examen inmediato y primer aprobado en El Arcángel (2-0). El Córdoba CF inauguró el 2026 con una prueba de carácter ante un Burgos respaldado por sus números lejos de casa y su solidez defensiva, y lo hizo con una actuación que, con sus matices, se situó entre las más convincentes de los últimos meses. Por insistencia, por dos goles de bella factura y por el peso específico de sus principales referentes ofensivos, Jacobo y Adrián Fuentes, el conjunto de Iván Ania supo capear el temporal y firmar un triunfo convincente que cumplió el primer objetivo del año, quizá el más inmediato. Y, casi de paso, también acabó sirviendo para avanzar en esa particular reconquista de su feudo -demasiado frágil en 2025-, enlazar la segunda victoria consecutiva en Liga y volver a asomarse con más argumentos a la zona noble de la tabla.

Dominio de inicio

El primer plan del año arrancó truncado. Y es que si ya venía jugando con una oleada de bajas Iván Ania en vísperas del pleito, casi a última hora se sumó una nueva, en forma de molestia: la de Isma Ruiz -pese a que entró en convocatoria-. Tuvo que prescindir el asturiano de inicio de su pieza más empleada esta campaña y reajustar la medular, donde entraron dos nuevos cromos, como fueron Del Moral y Pedro Ortiz, para articular un mediocampo de tres nombres con Dani Requena. Y en consecuencia, Jacobo se desplazó a la banda izquierda, en detrimento de Dalisson.

Por lo demás, pocas alteraciones respecto al once que asaltó Mendizorroza. Iker Álvarez volvió a custodiar la portería, con Albarrán y Alcedo en los laterales y la pareja Xavi Sintes-Álex Martín asentada en el eje de la zaga. Tampoco hubo novedades en el resto de líneas, con la continuidad de Adrián Fuentes -cuyo futuro inmediato quedó despejado desde el club, cerrando la puerta a una salida en este mercado- y de Christian Carracedo, referencias en punta y banda derecha, respectivamente.

En el banquillo aparecieron nombres marcados también por la coyuntura. Carlos Isaac, aún entre algodones, fue incluido como recurso de emergencia para completar la convocatoria. Y desde el prisma opuesto, apenas un par de días después de su llegada, también apareció en ella Diego Percan, fichaje inaugural del mes de enero de los blanquiverdes.

Eso sí, la primera advertencia corrió pronto a cuenta de Fuentes. Un error de Aitor Córdoba en la salida de balón permitió al madrileño ganar metros con una potente arrancada y, seguidamente, rozar el disparo ante Cantero cuando apenas se habían consumido un par de minutos. La respuesta del Burgos llegó alrededor del cuarto de hora, aprovechando un desacierto de Del Moral en la circulación para plantarse en las inmediaciones del área y obligar a Iker Álvarez a intervenir ante el cañonazo de Curro Sánchez. Y poco después volvió a asomarse Jacobo, tras una combinación entre Pedro Ortiz y Alcedo, aunque el ex del Alcorcón no logró conectar en el área pequeña.

El partido tenía ritmo, con ligero dominio califal -que iba creciendo casi al compás del minutero- y los de Ramis tratando de amenazar al contraataque. De hecho, superado el primer tercio, el encuentro ya había comenzado a inclinarse hacia el costado local. Lo probó Alcedo, con una acción individual sobre la línea de fondo que a punto estuvo de convertir Fuentes, poco antes de que Jacobo catapultase a la grada otra ocasión clara tras recibir en solitario un centro de Carracedo al segundo palo.

Jacobo González, en la acción de su diana ante el Burgos. / VÍCTOR CASTRO

El premio a la insistencia

Pero el Córdoba CF crecía desde la insistencia. Ania se desgañitaba en banda y Alcedo empezaba a encontrar espacios por la izquierda, donde las vigilancias de Lizancos hacían aguas. Mientras, Carracedo, por el otro perfil, seguía a lo suyo y, tras precisamente una de sus acciones -en la enésima vez que se marchó de Florian-, Adrián Fuentes volvió a rondar su diana previo un envío de Albarrán por abajo… En la misma secuencia probó suerte Alcedo, desde la frontal, pero el chut salió mordido.

El Burgos resistía, reajustando su plan para castigar los espacios que dejaba el empuje blanquiverde. En esas, Jacobo rozó una vez más el gol en un balón llovido de Albarrán que obligó a Cantero, forzado, a intervenir prácticamente sobre la línea. Era ya un ejercicio de resistencia visitante la recta final del primer acto, sobre todo por los costados… Y tanto insistió El Arcángel que acabó encontrando premio: un eslalon de Carracedo por la derecha derivó en un centro tenso que la zaga despejó a medias. El rechace lo cazó Jacobo, todavía en la frontal, y tras un amago de duda se inventó un torpedo para colocar el 1-0 justo antes del descanso.

La segunda mitad arrancó con los mismos aires. Había instruido Ania a los suyos en el entreacto con el objetivo de mantener el ritmo y, casi a las primeras de cambio, una doble acción a balón parado volvió a poner tensa a toda la zaga del Burgos. Del dicho al hecho: un posterior carrerón de Fuentes, de esos marca de la casa que dejó por el camino a Lizancos, acabó con el madrileño haciendo el segundo tras recoger el rechace de su primer disparo al cuerpo de Cantero. Su octavo gol de la temporada…

La diana también sirvió para anestesiar el pleito, ya con una ventaja más cómoda entre manos. Sin embargo, el asunto lo reactivó Curro en torno a la hora de juego, aprovechando una nueva falta de coordinación de Del Moral que obligó a Álex Martín a intervenir de manera salvadora bajo palos. Poco después, fue Iker Álvarez quien tuvo que aparecer, tras otro error en la salida de balón -esta vez de Alcedo-, que a punto estuvo de capitalizar David González en el mano a mano. Detectó el momento Ramis y agitó el ataque visitante con la entrada de Fer Niño y Mollejo.

Pedro Ortiz, durante la segunda mitad ante el Burgos. / VÍCTOR CASTRO

Tras ese tramo de dominio burgalés, Carracedo trató de frenar la inercia con un disparo potente que se marchó rozando el larguero. Respondió también Mollejo, en una acción a balón parado que terminó con el atacante cabeceando manso a las manos de Álvarez. Y Ania subió la apuesta, en busca del tercero que matara el cruce: Kevin Medina al césped, Pedro Ortiz fuera y Jacobo derivado al enganche. A renglón seguido, el técnico asturiano completó la batería de cambios con las entradas del debutante Diego Percan y de Jan Salas.

Con todo, el Burgos se negó a bajar los brazos y empezó a generar cierto nervio por el costado derecho, donde Mollejo había encontrado las vueltas de Alcedo. En una de esas acciones, un envío del ex del Villarreal estuvo cerca de convertirse en el primer tanto visitante, aunque Aitor Córdoba finalizó sin fuerza, blando a las manos de Iker. Apuró sus opciones el conjunto castellano con la entrada final del cordobés Marcelo Expósito, mientras que en el bando blanquiverde Ania respondió dando paso a Obolskii y Dalisson de Almeida.

A partir de ahí, el desenlace transitó sin sobresaltos. La defensa califal supo cerrar espacios, los blanquinegros apenas encontraron vías para volver a inquietar y El Arcángel asistió al desenlace que había pedido para Reyes: la primera victoria del año y la segunda consecutiva para un Córdoba CF que vuelve a entonarse.