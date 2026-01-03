El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación en la jornada 20

Segunda victoria consecutiva en Liga para un Córdoba CF que inició el año con terminó el anterior: sumando de tres. Se impuso por insistencia, pegada y solidez el bloque de Iván Ania a un combativo Burgos en El Arcángel, con los tantos de Jacobo González y Adrián Fuentes, uno en cada parte. Y con este resultado, el equipo blanquiverde avanza hasta los 29 puntos para, por primera vez en cierto tiempo, volver a asomarse por los aledaños de la zona noble. Siguiente parada, el último cruce de la primera vuelta: en El Alcoraz ante el Huesca, el próximo lunes día 12 de enero (20.30 horas).

La jornada 20 de LaLiga Hypermotion, en directo La tabla clasificatoria de Segunda División, actualizada.

Sistema de competición

La Segunda División se disputa mediante una liga regular compuesta por 42 jornadas, a la que posteriormente se añade una fase de promoción. Una vez finalizado el campeonato, los dos equipos mejor clasificados lograrán el ascenso automático a Primera División. Por su parte, los conjuntos que terminen entre la tercera y la sexta plaza se jugarán la última plaza de ascenso a través del play off, cuyo vencedor competirá en la máxima categoría en la temporada 2026-2027. En el extremo opuesto de la tabla, los cuatro últimos descenderán a Primera Federación.

La temporada de LaLiga Hypermotion comenzó el 15 de agosto y la fase regular se extenderá hasta el 31 de mayo, periodo en el que se celebrarán 462 encuentros. Tras la conclusión de la liga, se iniciará la lucha definitiva por el ascenso una semana más tarde, con eliminatorias a doble partido. En cada cruce, el equipo peor clasificado actuará como local en la ida, mientras que el mejor posicionado disputará la vuelta en su estadio y contará con la ventaja de avanzar de ronda si el marcador global permanece igualado tras la prórroga.

El esquema del play off sigue el patrón tradicional: el tercer clasificado se medirá al sexto y el cuarto hará lo propio con el quinto. Los ganadores de estas semifinales se enfrentarán posteriormente en una final, también a ida y vuelta, que decidirá el último ascenso a Primera División.