Córdoba CF-Burgos: altas, bajas y posibles onces iniciales en El Arcángel

El Córdoba CF dará el primer paso del nuevo año este sábado a partir de las 21.00 horas en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. Un escenario al que regresa tras el asueto navideño con la intención de recuperar su fortaleza casera, muy diluida en 2025, y también seguir escalando posiciones ante la efervescencia del Burgos. Será, además, la penúltima prueba de la primera vuelta de Liga en Segunda División, por lo que el objetivo está claro: amarrar otro triunfo.

Ese es el propósito más inmediato que se ha marcado el bloque de Iván Ania, recién renovado hasta 2027, en su puesta de largo del mes de enero. Tras el refuerzo moral que supuso el asalto a Mendizorroza ante el Mirandés semanas atrás (1-2), con un agónico gol de Sergi Guardiola, la idea es mantener el rumbo y dejar en el olvido la ristra de resultados negativos anteriores, como el empate ante un timorato Eibar en El Arcángel (0-0), frente al Leganés en Butarque (0-0), las tablas en Granada (1-1), o las derrotas ante el Cádiz (1-2) y el Déportivo de la Coruña (1-3).

En términos clasificatorios, el bloque blanquiverde aterriza en la vigésima jornada de LaLiga Hypermotion como undécimo clasificado, con 26 puntos y a cuatro de la zona de privilegio, por los otros cinco que suma como colchón frente al descenso. Similar es la situación para los burgaleses, octavos y a solo un punto del play off, con un total de 29 -tres más- en su casillero actualmente. Eso sí, a domicilio vienen en mitad de una racha temible: han logrado la victoria en cuatro de sus últimas cinco salidas.

Los futbolistas del Córdoba CF, en un rondo en El Arcángel. / Víctor Castro

En cuanto a bajas, las habrá por ambos bandos. Los anfitriones contarán con hasta siete jugadores no disponibles para el pleito: Theo Zidane, Adilson, Franck Fomeyem, Rubén Alves, Carlos Isaac e Ignasi Vilarrasa en cuanto a lesiones, más Sergi Guardiola como sancionado. Sí estará Kevin Medina, recuperado y tras cumplir ciclo, al igual que presumiblemente un Diego Bri que apunta a la convocatoria. Además, Diego Percan, primer fichaje invernal, también se espera en la lista y podría debutar.

Por su parte, en el Burgos también regresan Chapela y Sergio González, aunque no serán alineables ni Kevin Appin ni José Mateo.

Alineaciones probables

En ese escenario, los onces que se perfilan para salir de inicio este sábado entre andaluces y castellanoleoneses son los siguientes: