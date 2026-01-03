Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adrián Fuentes, el mejor de un Córdoba CF reactivado ante el Burgos

El madrileño, autor del segundo gol, encabezó la victoria en una cita en la que también anotó Jacobo y tanto Carracedo como Ortiz dejaron buenas sensaciones

Once inicial del Córdoba CF ante el Burgos.

Once inicial del Córdoba CF ante el Burgos. / VÍCTOR CASTRO

Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

IKER ÁLVAREZ (6)

En su línea

Actuó poco, pero de forma convincente. Le negó el gol a Curro en dos ocasiones y respondió ante Aitor y Mollejo.

CARLOS ALBARRÁN (6) 

En su sitio

Más cómodo en su hábitat natural, la derecha. Sirvió varios centros medidos, aunque le costó más en defensa.

ÁLEX MARTÍN (7)

Velocidad

Veloz y atento. Salvó un gol casi cantado bajo palos. Sigue subiendo el nivel, y el bloque lo agradece.

XAVI SINTES (7)

Liderazo

Expeditivo en las coberturas e implacable al corte. Gran encuentro del balear, líder de la zaga.

ALCEDO (7)

Peligro arriba

Es zurdo, y aporta lo que eso implica. Muy participativo en ataque. Trajo de cabeza a Lizancos y pudo asistir.

ALBERTO DEL MORAL (4)

Espeso

Le costó arrancar al toledano. Lento en conducciones, errático en salida de balón y exigido por la presión rival. Se pudo haber metido en algún lío...

DANI REQUENA (6)

Menos protagonista

Apareció menos que de costumbre, pero siempre cumple. Acabó desfondado el granadino.

PEDRO ORTIZ (7)

Calidad

Va cogiendo temperatura. Mucha calidad, conducciones, inteligencia en mediocampo y fluidez en el juego.

JACOBO (7)

Tuvo más

Podría haberse marchado con un saco de goles, pero anotó el más importante. Gran diana del madrileño desde la frontal.

CARRACEDO (7)

Eléctrico

Enredó en la salida de balón, pero cumplió arriba. Desequilibrante, ganó con claridad el duelo frente a Florian.

ADRIÁN FUENTES (8) 

Portento

Octavo gol del curso. Rondó la diana y la encontró. Poderío físico total ante la zaga burgalesa.

DIEGO PERCAN (-) Debut.

OBOLSKII (-) Sin tiempo.

JAN SALAS (-) Trabajo.

KEVIN MEDINA (4) Poco.

DALISSON (-) Sin tiempo.

