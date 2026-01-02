Ramis, entrenador del Burgos, y su aviso al Córdoba CF: "Tenemos recursos con balón para hacerles daño"

Se ha instalado casi como un lugar común, aunque no por ello pierde vigencia: cualquiera que se mida al Córdoba CF lo hace teniendo muy presente su «vocación ofensiva», su «atrevimiento» con balón y, al mismo tiempo, ciertas fisuras puntuales cuando toca replegar. Tampoco pasó por alto ese diagnóstico para Luis Miguel Ramis, técnico del Burgos, que este sábado, desde las 21.00 horas, comparecerá en El Arcángel para afrontar el estreno competitivo de 2026 del conjunto de Iván Ania tras el parón invernal. Y su lectura es clara: enfrente tendrá un adversario «difícil y muy trabajado».

«Sabemos que el Córdoba CF es un equipo complicado, muy elaborador, que quiere ser protagonista con el balón, jugar lejos de su portería. Tiene muchos recursos, variedad en la progresión, capacidad individual, desequilibrio y atrevimiento. Además, intenta condicionar el partido desde situaciones de presión adelantada», desgranó el tarraconense en vísperas del duelo.

El entrenador burgalés insistió en el potencial ofensivo del bloque blanquiverde, aunque también dejó entrever las claves que, a su juicio, pueden permitir hacerle daño. «Es un equipo que trata bien el balón, más allá del porcentaje de posesión. Son posesiones efectivas, que hacen daño. En campo rival tienen mecanismos claros para generar peligro y son muy dinámicos. Tenemos que detectar los espacios donde podamos atacarles. En fase defensiva, como todos, conceden algunas salidas largas. Tenemos recursos para, con balón, hacerles daño y llevarles a zonas en las que no se sientan tan cómodos», razonó.

Solidez frente a atrevimiento

Con el objetivo declarado de arrancar el nuevo año con «una victoria que nos lleve a los 32 puntos», Ramis apeló a la solidez y al equilibrio de su equipo a domicilio -son el tercer visitante más fiable de la categoría- como pilares del plan de partido. «Somos un equipo difícil, hacemos bien muchas cosas. Hemos crecido con balón y sabemos interpretarlo. Además, estamos siendo efectivos cuando nos acercamos a portería. Queremos mantener esa línea, sabiendo que defensivamente nos van a exigir mucho, pero también que no ganaremos si no tenemos fases del partido con balón», apuntó.

En esa misma línea, el técnico catalán incidió en la necesidad de no perder identidad. «Queremos mejorar en todo. A nivel defensivo, el trabajo colectivo es bueno y no queremos bajar ni la intensidad ni la inteligencia táctica individual, porque cuando eso ocurre, se paga. En el último tercio estamos resolviendo con bastante facilidad, no necesitamos 20 ocasiones para marcar. Eso tampoco lo podemos perder», concluyó.

De cara al encuentro, desde el Burgos también confirmaron las altas de Chapela y Sergio González, a la par que las bajas de José Mateo y Kevin Appin.