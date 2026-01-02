Primer examen del año en El Arcángel: el Córdoba CF busca seguir creciendo ante el Burgos

Tras el paréntesis navideño, el balón vuelve a rodar. Y razones no le faltan al Córdoba CF para querer arrancar el 2026 con buen pie. Encadenar un segundo triunfo consecutivo que lo impulse en la tabla, reconciliar sensaciones tras un tramo final de 2025 cargado de dudas o comenzar, de una vez por todas, a blindar El Arcángel, asignatura pendiente desde hace meses. Con ese cóctel de objetivos afronta el conjunto de Iván Ania el compromiso de este sábado ante el siempre incómodo Burgos, a partir de las 21.00 horas.

Margen de maniobra

En el plano clasificatorio, el duelo llega marcado por márgenes muy ajustados. El triunfo logrado antes del parón frente al Mirandés en Mendizorroza (1-2) sirvió para poner fin a una sequía de seis semanas sin ganar y, al mismo tiempo, para oxigenar el vestuario. El tanto postrero de Sergi Guardiola cortó la mala dinámica y permitió a los blanquiverdes marcharse de vacaciones con la undécima plaza en la maleta, sumando 26 puntos y una situación relativamente equilibrada: a cuatro de la zona de play off y con un colchón de cinco sobre el descenso.

Con todo, uno de los grandes propósitos fijados en El Arcángel pasa por recuperar fortaleza como local. Así lo verbalizó el propio Ania en la antesala del choque. Después de cerrar 2025 como el anfitrión más permisivo del fútbol de plata, el reto es revertir una tendencia que, por ahora, apenas ha encontrado corrección. Y es que los números vuelven a situar al bloque cordobés entre los locales menos productivos del curso, séptimo por la cola, con solo 12 de los 27 puntos posibles. Desde el triunfo ante el Ceuta, que abrió un noviembre que terminó torciéndose, el balance en casa ha sido pobre: dos derrotas, ante Dépor y Cádiz, y un insuficiente empate frente al Eibar.

Enfrente aparece un Burgos que obliga a la máxima precisión. El conjunto dirigido por Luis Miguel Ramis, que en la previa no escatimó elogios hacia los califas, se ha consolidado como uno de los equipos más fiables del campeonato. Octavo en la tabla, a un solo punto del play off, viaja a Córdoba con la intención de recuperar cuanto antes su sitio entre los seis primeros, perdido tras el empate ante el Zaragoza al filo del pasado diciembre. Y lo hace, además, con argumentos sólidos lejos de El Plantío: es el tercer mejor visitante de la categoría, con 16 puntos de 27, y ha ganado en cuatro de sus últimas cinco salidas.

Es más, de cara al compromiso, el técnico catalán recupera piezas relevantes como Chapela y Sergio González, aunque seguirá sin poder contar con Appin ni con José Mateo.

Los futbolistas del Córdoba CF, en un rondo durante la sesión a puerta abierta del pasado jueves. / VÍCTOR CASTRO

El primer plan del año

En clave propia, se entiende por tanto que la tarea de Ania será hilar, y muy fino, para salir con el botín al completo del primer test de enero, también penúltimo de la primera vuelta. En cuanto a ausencias, el panel cambia poco respecto al que se dejó ver semanas atrás: tan solo Kevin Medina, tras sanción y lesión, estará disponible entre los antes ausentes. En lo demás, ni Theo Zidane -al que restan meses-, Adilson, Franck Fomeyem, Rubén Alves, Carlos Isaac o un Ignasi Vilarrasa que sigue dando pasos hacia su recuperación, estarán en la lista. El que bien podría entrar es Diego Bri, que después de su lesión en el último tramo de noviembre, acumula sesiones trabajando con normalidad y no sería descabellada su convocatoria. El que sí estará es Diego Percan, primer fichaje invernal del club.

Y con ese escenario, el asturiano pretende volver a armar un once lo más parecido a su alineación de gala. En portería, poco o nada cambiará, con la continuidad de Iker Álvarez bajo palos. Sí tocará repetir la línea defensiva que asaltó Mendizorroza, con Carlos Albarrán de nuevo reinstaurado en el lateral derecho, la dupla Álex Martín-Xavi Sintes en el eje, y la segunda titularidad de Juan María Alcedo. El nexo con todo eso será Isma Ruiz, como de costumbre, que junto a Requena formará un mediocampo en el que la incógnita recae sobre el tercer engranaje: Jacobo o Pedro Ortiz.

Argumentos tienen ambos para ser de la partida, como el gol en el primer minuto ante los de Miranda del Ebro del madrileño o la preasistencia clave del balear en la acción de la victoria, así que la decisión estará entre un mediocampo con tres piezas fijas o mantener el dibujo del mediapunta. De hecho, podría ser la opción de alinear al ex del Sevilla complementaria con la continuidad de Jacobo, que dada su versatilidad también podría volver a caer a banda izquierda -en detrimento de Dalisson- y liberar así una plaza en la sala de máquinas.

Poco más habrá que negociar en lo demás. En punta, y más ante la baja por sanción de Guardiola, el nombre claro es Adrián Fuentes -pese al supuesto interés del fútbol chipriota por hacerse con sus servicios-, mientras que la banda derecha sigue siendo territorio de un Christian Carracedo en plena efervescencia tras el complejo arranque de campeonato.