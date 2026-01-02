Marta Huerta de Aza, la árbitra para el Córdoba CF-Burgos

La árbitra internacional Marta Huerta de Aza (Palencia, 1990), adscrita al colegio tinerfeño, ha sido la elegida por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para impartir justicia en el compromiso correspondiente a la vigésima jornada de LaLiga Hypermotion que enfrentará este sábado al Córdoba CF y al Burgos en El Arcángel, a partir de las 21.00 horas.

Un currículum consolidado

A sus 35 años, la colegiada palentina presenta un currículum sólido y sostenido en el tiempo dentro del arbitraje nacional. Acumula ya siete temporadas consecutivas dirigiendo encuentros en el fútbol masculino, repartidas entre dos campañas en la extinta Segunda División B, tres en Primera Federación y las dos más recientes en Segunda División. Todo ello, además, compatibilizado con su presencia habitual en la élite del fútbol femenino, así como en grandes citas internacionales como Mundiales y Eurocopas. Es más, en la 2023-2024, en el derbi frente al Málaga, se proclamó como la primera mujer que dirigía en calidad de primera árbitra al equipo blanquiverde a lo largo de su historia.

En lo que respecta exclusivamente al ámbito masculino, Huerta de Aza ha arbitrado hasta la fecha 65 encuentros oficiales, con un balance disciplinario de 320 tarjetas amarillas -una media de 4,92 por partido´- y 21 expulsiones, lo que arroja un promedio de 0,32 cartulinas rojas por choque. En cuanto a resultados, su historial recoge 29 victorias locales, 18 empates y 18 triunfos visitantes.

Antecedentes con el Córdoba CF

El duelo del sábado no será una novedad para el conjunto blanquiverde bajo su dirección. Y es que la palentina ya ha coincidido en cinco ocasiones con el Córdoba CF, con un balance favorable de dos victorias y tres empates. En ese recorrido figuran igualadas ante el Málaga (1-1), entonces en Segunda B, así como frente al Sporting de Gijón (1-1) y el Eldense (1-1), además de los triunfos ante el Eibar (2-1) y el Ceuta (2-0), este último correspondiente al aún triunfo casero más reciente de los de Iván Ania.

En la sala VAR estará el grancanario Raúl Martín González Francés, de 37 años.