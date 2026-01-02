Iván Ania y el choque ante el Burgos: "Los objetivos se cumplen siendo fuerte como local"

Nuevo calendario, misma hoja de ruta: ganar. No hay demasiados matices en el planteamiento de Iván Ania y su Córdoba CF en la antesala del regreso a la competición en LaLiga Hypermotion, fijado para este sábado ante el Burgos en El Arcángel (21.00 horas). Un encuentro con doble carga, tanto por su peso deportivo como por el simbolismo de las fechas, y para el que el técnico blanquiverde solo contempla una salida posible: sumar de tres. «Desde el primer partido tenemos que hacernos fuertes en nuestro campo. Sabemos que los objetivos se cumplen siendo fuerte como local. Fuera de casa, en 2025 hicimos un buen año, los números fueron muy buenos, pero en casa, no tanto como se esperaba. Es un debe que tenemos que mejorar. Tendremos que amarrar más puntos aquí si queremos escalar, deslizó antes de dirigir la última sesión previa al choque.

El reto lo afronta, además, con la tranquilidad que aporta su reciente renovación hasta 2027, que le permitirá cumplir una cuarta temporada al frente del banquillo cordobesista. Un respaldo que el asturiano, según afirma, asume con naturalidad y compromiso: «Desde el primer día en el que el club habla conmigo, la predisposición de las dos partes era total, solo hacía falta plasmarlo en un papel. De la temporada pasada a esta, el club ha crecido, tanto plantilla, como infraestructuras... Las dos partes queríamos continuar y seguir creciendo, de ahí que el acuerdo fuera muy sencillo. Desde la comisión deportiva siempre me mostraron su respaldo. En ningún momento me sentí en el alambre. Estoy agradecido, contento e ilusionado por poder estar aquí muchas temporadas», reconoció.

Iván Ania, junto a su segundo, César Negredo, en El Arcángel. / Víctor Castro

Con bajas ante un rival «rocoso»

En el apartado puramente competitivo, el preparador califal diseñó cinco entrenamientos para reenganchar al equipo al ritmo de la Liga tras el paréntesis navideño. Todo ello con un objetivo claro: dar continuidad al trabajado triunfo logrado ante el Mirandés en Mendizorroza (1-2) y convertirlo en un nuevo impulso que mantenga al grupo instalado en la pelea de la zona media-alta de la clasificación. Eso sí, lo procurará con un amplio parte de bajas: «Recuperamos a Kevin Medina, Fomeyem todavía no está. Bri está participando con total normalidad, vamos a ver si tiene la confianza suficiente para estar disponible. Tenemos la baja por sanción de Guardiola y, de los demás, no recuperamos a nadie. Vilarrasa está participando en varias tareas, pero todavía no está. Vamos a ver si pronto», apuntó.

La exigencia, no obstante, será máxima. Enfrente estará un Burgos que se ha consolidado como una de las notas más positivas del curso, asentado durante buena parte de la temporada en la zona alta y que cerró el año con un empate frente al Zaragoza, resultado que le hizo perder provisionalmente su plaza entre los seis primeros. «Es un equipo que cuando le ves, la primera sensación es 'que difícil es de ganarle'. Juega muy ordenado, con dos líneas de cuatro muy marcadas, capaz de juntarse atrás y no sentirse incómodo, o presionar alto y ahogar al rival. Puede ser combinativo o directo. Es un equipo difícil, de los más difíciles de la categoría, que pasó una racha negativa de tres derrotas consecutivas, se repuso y fue capaz de ganar en Almería, pasar ante el Getafe...», avanzó el técnico.

El mercado de enero

El escenario se completa con la apertura oficial del mercado invernal, activado desde este 2 de enero y vigente hasta el próximo 2 de febrero. Un periodo que vuelve a permitir movimientos entre clubes y en el que el Córdoba CF ya ha dado el primer paso con la incorporación del delantero Diego Percan, primera pieza de ajuste para de cara a esta segunda mitad del curso. «Le conozco. Nos puede dar en punta, en banda derecha, de segundo punta, banda izquierda... Tengo que hablar con él, ya lo hice ayer, pero debo hacerlo más, a ver dónde se siente cómodo y nos puede dar el mejor rendimiento. Viene con muchísima ilusión, con hambre y ambición de hacer bien las cosas y dar un buen nivel. Tiene facilidad para hacer goles, llega muchísimo, al espacio pero también se puede descolgar, tiene buen juego de cara», valoró Ania sobre la llegada del atacante.

También tuvo tiempo el ovetense para repasar el avance del mercado, con el primer nombre del plantel, Adrián Fuentes, a la palestra por el posible interés del fútbol chipriota en hacerse con sus servicios. «Es un mes de dirección deportiva, los que más tienen que estar pendientes, yo me centro en preparar los partidos, con los que tenemos. No pienso en si van a venir o salir. Para el entrenador, es una situación de normalidad. Para los jugadores, tienen incertidumbre de salir o querer quedarse... No atiendo a rumores ni a otro tipo de situaciones», apostilló.