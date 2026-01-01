Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualidad blanquiverde

Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF-Burgos, primer partido del año en El Arcángel

El encuentro de la jornada 20 de Liga en Segunda División será retransmitido por una gran variedad de teleoperadores a través del canal LaLigaTV Hypermotion

Unas aficionadas blanquiverdes, durante la sesión de entrenamiento a puerta abierta del Córdoba CF.

Unas aficionadas blanquiverdes, durante la sesión de entrenamiento a puerta abierta del Córdoba CF. / VÍCTOR CASTRO

Miguel Heredia

Córdoba

El Córdoba CF abre este sábado su calendario competitivo de 2026 recibiendo al Burgos en El Arcángel, en un duelo fijado a las 21.00 horas y encuadrado en la vigésima jornada de LaLiga Hypermotion, también penúltimo de la primera vuelta. El encuentro podrá seguirse en directo a través de LaLiga TV Hypermotion, el canal de referencia de la categoría.

Como viene siendo habitual a lo largo del curso, el compromiso del conjunto blanquiverde contará con una amplia oferta televisiva. Además de Movistar Plus+ y DAZN, la Segunda División puede verse en plataformas como Finetwork, Orange, Vodafone, Telecable o Amazon Prime Video, así como en los operadores integrados en el grupo MásMóvil -Yoigo, Virgin Telco, R y Euskaltel-. En el ámbito local, PTV Telecom mantiene su alternativa a través del servicio Zapi, con una suscripción mensual de 2,95 euros.

En lo estrictamente deportivo, el equipo de Iván Ania afronta la cita instalado en la undécima posición de la tabla, con 26 puntos, a cuatro del play off de ascenso y con un margen de cinco sobre los puestos de descenso, tras despedir el año con una valiosa victoria en Mendizorroza frente al Mirandés (1-2). El Burgos, por su parte, comparece como octavo clasificado, después de cerrar 2025 con un empate ante el Zaragoza que le hizo abandonar provisionalmente la zona noble.

