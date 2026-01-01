Actualidad blanquiverde
Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF-Burgos, primer partido del año en El Arcángel
El encuentro de la jornada 20 de Liga en Segunda División será retransmitido por una gran variedad de teleoperadores a través del canal LaLigaTV Hypermotion
El Córdoba CF abre este sábado su calendario competitivo de 2026 recibiendo al Burgos en El Arcángel, en un duelo fijado a las 21.00 horas y encuadrado en la vigésima jornada de LaLiga Hypermotion, también penúltimo de la primera vuelta. El encuentro podrá seguirse en directo a través de LaLiga TV Hypermotion, el canal de referencia de la categoría.
Como viene siendo habitual a lo largo del curso, el compromiso del conjunto blanquiverde contará con una amplia oferta televisiva. Además de Movistar Plus+ y DAZN, la Segunda División puede verse en plataformas como Finetwork, Orange, Vodafone, Telecable o Amazon Prime Video, así como en los operadores integrados en el grupo MásMóvil -Yoigo, Virgin Telco, R y Euskaltel-. En el ámbito local, PTV Telecom mantiene su alternativa a través del servicio Zapi, con una suscripción mensual de 2,95 euros.
En lo estrictamente deportivo, el equipo de Iván Ania afronta la cita instalado en la undécima posición de la tabla, con 26 puntos, a cuatro del play off de ascenso y con un margen de cinco sobre los puestos de descenso, tras despedir el año con una valiosa victoria en Mendizorroza frente al Mirandés (1-2). El Burgos, por su parte, comparece como octavo clasificado, después de cerrar 2025 con un empate ante el Zaragoza que le hizo abandonar provisionalmente la zona noble.
- El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
- El Ayuntamiento de Puente Genil estudia acudir a los tribunales para recurrir su exclusión definitiva de los fondos EDIL
- Adjudicada la esperada restauración de la ermita de la Aurora en Córdoba
- Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia
- Dcoop compra la antigua factoría de Zumosol en Palma del Río para instalar su fábrica de zumo
- Ya es 2026: miles de cordobeses comparten las uvas desde Las Tendillas
- El Ayuntamiento de Córdoba busca ya alternativas para la Cabalgata de Reyes Magos por si llueve el 5 de enero
- La Nochevieja se crece en Córdoba: último tardeo del año a pesar del frío