El Córdoba CF inaugura el mercado de fichajes con la incorporación de Diego Percan

El Córdoba CF ha activado oficialmente el mercado invernal con la incorporación de Diego Percán, primer refuerzo de enero para el conjunto blanquiverde. El delantero leonés, de 24 años, llega para apuntalar el frente ofensivo en la segunda mitad del curso y abre una ventana de fichajes que se prevé especialmente relevante para ajustar piezas en la plantilla dirigida por Iván Ania.

Con recorrido profesional

Nacido en León el 13 de noviembre de 2001, Percán se formó íntegramente en la cantera de la Cultural Leonesa, club en el que fue quemando etapas hasta asentarse en el primer equipo. Su irrupción en Primera Federación, con ocho goles siendo todavía muy joven, no pasó desapercibida y le abrió las puertas del FC Barcelona, que apostó por él en el verano de 2023 para reforzar al Barça Atlètic.

En el filial azulgrana, el atacante acumuló 32 partidos oficiales, firmando seis tantos y repartiendo dos asistencias. Su progresión, sin embargo, quedó frenada en seco por una grave lesión de rodilla en la primavera de 2024, un contratiempo que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante cerca de un año. Aunque logró reaparecer en el tramo final de la pasada temporada, el descenso del Barça Atlètic a Segunda Federación marcó el final de su etapa en el club catalán.

Tras ese episodio, el ariete optó por una experiencia en el extranjero y recaló en el Arka Gdynia, recién ascendido a la Primera División de Polonia. Allí disputó la primera parte del presente curso con el objetivo de reconciliar sensaciones y continuidad competitiva, aunque sin lograr ver puerta antes de cerrar su etapa en el conjunto del Golfo de Dánzig, con el que dio una asistencia. Ahora, el delantero regresa al fútbol español con la idea de recuperar su máximo nivel.

Diego Percan, durante un encuentro de este curso en el Arka Gdynia / arka gdynia

Un perfil diferente

Más allá de los números, Percán ofrece un perfil distinto a la delantera blanquiverde. No es un ‘nueve’ clásico de área, sino un punta móvil, con facilidad para caer a banda, asociarse y generar espacios. Puede actuar incluso partiendo desde la derecha, lo que le convierte en una opción versátil dentro del sistema, y también se adapta con naturalidad a esquemas con dos delanteros -como pudo apreciarse en su dupla formada con Obolskii, años atrás en la Cultural Leonesa-. Eso sí, tras una dolencia de largo recorrido y una etapa poco concluyente en el territorio polaco, su rendimiento inmediato es una incógnita, si bien desde El Arcángel entienden que su encaje puede enriquecer el abanico ofensivo.

La llegada de Percán también se enmarca en un movimiento más amplio dentro de la planificación deportiva. Con cuatro delanteros en nómina, todo apunta a que Nikolai Obolskii cogerá próximamente el desvío para su salida. El atacante ruso ha tenido una participación muy limitada en la primera vuelta -solo 35 minutos, sin ningún gol- y, con mercado en Primera Federación, su continuidad parece casi descartada.

Y de esta forma, el Córdoba CF comienza a mover sus fichas en enero, con el objetivo de reordenar su ataque y procurarse más soluciones en punta de cara a la segunda mitad de temporada.