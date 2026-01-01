El Córdoba CF se da un baño de masas en una intensa primera sesión de 2026

La primera plantilla del Córdoba CF regresó al trabajo el pasado 29 de diciembre, tras una semana de descanso, aunque fue en la tarde de este jueves, 1 de enero de 2026, cuando el equipo pudo volver a sentirse arropado por su gente. Lo hizo en una sesión distinta a las habituales, abierta al público y con un claro protagonismo de los más pequeños, que apuraban los últimos compases de las fiestas navideñas en las gradas de El Arcángel. También en un clima de intensidad creciente, mucho ritmo e ilusión... Todo en plena cuenta atrás para retomar la competición liguera en Segunda División, que vuelve a escena este sábado frente al Burgos (21.00 horas). Con todo lo que implica.

Y es que con la idea de enlazar un segundo triunfo consecutiuvo tras la victoria ante el Mirandés en Mendizorroza anda precisamente el bloque de Iván Ania -muy aclamado, recién renovado hasta 2027-, que entre vítores, aplausos y una notable dosis de entusiasmo infantil echó a andar desde las 16.30 horas en las instalaciones de su propio feudo, donde en breves volverá a vivir con puntos en juego. Además, ya con Diego Percan como uno más.

El primer entrenamiento del año del Córdoba en El Arcángel, en imágenes / Víctor Castro

Expectación total

La escena fue tan reconocible como entrañable, casi desde inicio. «Quiero la firma de Kevin y Carracedo», reclamaba con ilusión uno de los jóvenes aficionados antes incluso de que comenzara la sesión. En la zona baja de Preferencia, más de un millar cordobesistas siguieron el entrenamiento, muchos de ellos ataviados con bufandas y camisetas blanquiverdes. Y por supuesto, ropa de abrigo... «¿Cuándo sale Koki?», comentaba también un niño a su padre, mientras el termómetro marcaba una temperatura invernal, de no más de 12 grados, que tampoco impidió que el ambiente estuviera claramente caldeado desde el graderío.

En el plano estrictamente deportivo, la sesión se desarrolló con normalidad. El trabajo arrancó con carrera continua y dio paso, posteriormente, a ejercicios con balón, rondos y tareas de asociación. Hubo espacio también para observar a futbolistas especialmente activos, como Sergi Guardiola, que se estrenó como goleador esta temporada ante el Mirandés, el propio Percan -participativo- o un Juan María Alcedo que firmó un golazo.

Diego Percan, durante un lance del entrenamiento en El Arcángel. / Víctor Castro

La tarde sirvió igualmente para comprobar la evolución de la enfermería. Con Diego Bri y Kevin Medina totalmente incorporados al grupo, al igual que Adilson Mendes, cada vez más cerca de su reaparición en Liga -tras diez meses- y, con cierto matiz, un Ignasi Vilarrasa que únicamente no participó en el tramo final de la práctica, en un triangular de partidos a campo reducido. El que no estuvo fue Rubén Alves, apenas Carlos Isaac, que tan solo completó un par de actividades antes de retirarse al gimnasio, mientras que Frank Fomeyem aprovechó la fase final del ensayo para realizar carrea continúa, levantando algunas de las más sonoras ovaciones de la tarde en el recinto.

Desde el filial, varios futbolistas completaron la sesión junto al primer equipo, como fueron los laterales Álex López y Dani García, el central Miguelón y el meta Arévalo, todos integrándose con naturalidad en el ritmo del entrenamiento.

Goles y autógrafos

Goles, finalizaciones y exigencia marcaron el tramo final del trabajo. «El que le pega bien es Jacobo», se escuchaba en la grada entre un grupo de jóvenes aficionados, con sus padres atentos detrás. Y sobre el césped, Iván Ania menos aún rebajó el tono y reclamó tensión y concentración a los suyos: «Intensidad, fuertes», voceaba el asturiano, en compañía de Martín Luna, miembro del equipo médico del club, durante buena parte del entreno.

Como colofón, el entrenamiento vespertino concluyó siguiendo la tradición de otros años: una larga ronda de autógrafos, conversaciones y fotografías. Los integrantes del plantel atendieron a los aficionados, especialmente a los más pequeños, que se marcharon con una sonrisa y su recuerdo bajo el brazo de este primer día de 2026 en El Arcángel. Prácticamente nadie se quedó sin él.