El Córdoba CF abre el año con la renovación de Iván Ania hasta 2027

El Córdoba CF ha inaugurado el nuevo año con un movimiento de calado en su estructura deportiva. No tanto en lo estrictamente relativo al terreno de juego -con el foco puesto en la inminente apertura del mercado invernal, que abre oficialmente este viernes-, sino más bien lo que refiere a su banquillo, donde el club blanquiverde ha apostado por dar otro paso hacia su futuro: la renovación de Iván Ania, que continuará al frente del primer equipo hasta junio de 2027. Así lo anunció la entidad blanquiverde en la primera matinal del 2026, certificando la continuidad del entrenador asturiano por una campaña más, la que será su cuarta.

«El Córdoba CF e Iván Ania han alcanzado un acuerdo para la renovación del técnico», reza el comunicado emitido por el club a través de sus canales oficiales. Un mensaje que, además, no escondía el trasfondo estratégico de la decisión: «estabilidad, ambición y crecimiento» como ejes sobre los que continuar edificando un proyecto que busca, según el club, «seguir avanzando y fortaleciendo su identidad».

Una apuesta con recorrido

En términos numéricos, la prolongación del contrato del preparador cuenta con base sólida. De hecho, el ovetense se convirtió a lo largo del presente ejercicio -tras la derrota con el Dépor- en el entrenador con más encuentros consecutivos al frente del banquillo blanquiverde, tras dirigir un total de 105 partidos oficiales, repartidos entre dos categorías y tres temporadas distintas.

El asturiano recaló en El Arcángel en verano de 2023, tras un primer curso altamente convulso en Primera Federación en el que el objetivo de regresar al fútbol de plata se quedó a medio camino, tanto bajo la batuta de Germán Crespo como, posteriormente, de Manuel Mosquera. Al gallego le sucedió Iván Ania, que llegaba de finalizar su etapa en el Algeciras, y tras un inicio de campeonato complejo, comandó a los blanquiverdes a través de una temporada histórica que culminó con el ascenso en el playoff ante el Barça Atlétic, la vuelta a Segunda División tras media década de ausencia y una celebración multitudinaria en Las Tendillas.

Iván Ania y Antonio Fernández Monterrubio, tras la firma del asturiano. / ccf

Continuidad y ambición

Desde entonces, el Córdoba CF acumula temporada y media bajo su mando en el fútbol profesional, tras una campaña 2024-2025 que sirvió como puente y adaptación para una entidad que ya desde el pasado verano, casi entre dientes, confesó que su meta es alcanzar la élite nacional. El propio Ania, en alguna de sus múltiples intervenciones de este curso, también lo ha deslizado...

Entre otros hitos, su continuidad allanará el camino para convertirse en el entrenador con más encuentros como blanquiverde. Y es que meses atrás superó los registros de históricos como Roque Olsen (101) y Ortuondo (102), y ya se acerca también a otros nombres propios como José Juncosa (124), Vavá (130), Crispi (136) o Ignacio Eizaguirre (139). Más lejos, en lo más alto, sigue el récord de Pepe Escalante, con 176 encuentros, al que de cumplir íntegramente su nuevo contrato -entre la Liga y mínimo una eliminatoria de Copa del Rey- vería a tan solo cinco citas de distancia una vez completada la 2026-2027 en El Arcángel.

Y otro dato, con peso nacional: solo ocho técnicos dentro del fútbol profesional superan su continuidad en un mismo puesto, como son Diego Simeone (Atlético de Madrid), Manuel Pellegrini (Real Betis), Ernesto Valverde (Athletic de Bilbao), José Bordalás (Getafe), Míchel (Girona), Rubi (Almería), José Alberto López (Racing de Santander) y José Juan Romero (Ceuta).