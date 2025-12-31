Nochevieja en El Arcángel: cuando el fútbol no paraba en Navidad

El 30 de diciembre de 1967, la expedición del Córdoba CF llegaba a Zaragoza en trayecto ferroviario. El grupo de jugadores blanquiverdes, encabezados por su técnico, Marcel Domingo, se alojaban en el Hotel Goya de la capital maña. Era sábado y el frío imperante desaconsejó el paseo de antes del almuerzo para estirar piernas. No era cuestión de arriesgar gratuitamente la salud de los jugadores. El plan establecido, ya en El Arcángel antes de la salida, era el de pasar las uvas en el hotel zaragozano. No eran los únicos a los que la noche de fin de año se le había trastocado. Enfrente estaba el equipo blanquillo que lo dirigía, precisamente, un viejo conocido y hombre que había entrado por méritos propios en la historia del Córdoba CF: Roque Olsen. El argentino dirigía al Zaragoza y decretó la concentración de sus jugadores en el Hotel Ruiseñores y, ya en la tarde del 30 de diciembre, es decir, 36 horas antes de la Nochevieja, los Canario, Violeta, Santos o Marcelino debían estar en el establecimiento hotelero para evitar «distracciones cotilloneras» e iniciar así la concentración prepartido, el último de aquel 1967.

Nochevieja contra un 'EuroZaragoza'

Catorce jugadores del Córdoba CF desplazó Marcel Domingo hasta Zaragoza: García, Ruiz, Simonet, Navarro, López, Martí, Rodri, Luis Costa, Alfonso, Riera, Juanín, Muñoz, Jaén y Arana. Fueron los «afortunados» de ver el primer día del año 1968 a 700 kilómetros de sus casas y sin su familia. Tocaba jugar el último día de 1967 en La Romareda en «una tarde de sol pero muy fría», como señalaban las crónicas de El Noticiero y CÓRDOBA. El día anterior, el rotativo zaragozano informaba de que «tras el paréntesis a que han obligado las familiares fiestas navideñas, vuelve nuevamente la Liga Nacional de Fútbol». La Nochebuena y la Navidad eran respetadas por el fútbol español, pero no tanto la Nochevieja o el Año Nuevo. El ‘Boxing Day’ no era posible, pero la Nochevieja era más pagana, futbolísticamente hablando. «Vuelve la Liga Nacional de Fútbol un poco irregularmente, en cuanto a los horarios de los encuentros, ya que el que el último día del año coincida en domingo ha obligado a muchos a adelantar estos partidos para que los equipos que, jugando fuera, puedan regresar a sus casas, lo hagan y no dejen de celebrar este paso de 1967 a 1968 con sus familias». Pero como se ha indicado anteriormente, no fue el caso del Córdoba CF. Hace casi 60 años, tomar un bus desde Zaragoza a Córdoba, con aquellas carreteras, casi no era opción. Y los trenes no ofrecían las combinaciones que hoy sí. Ni las velocidades, claro.

Crónica en 'El Noticiero' del Zaragoza-Córdoba jugado el 31 de diciembre de 1967. / CÓRDOBA

Hoy en día es impensable pensar que haya fútbol un día de Nochevieja. Aunque no hace tanto sí que lo había. Un acuerdo entre la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) con la Liga de Fútbol Profesional (LFP) desde hace décadas, prácticamente desde el nacimiento del sindicato de futbolistas, impide que haya fútbol en Navidades. En la actualidad, el convenio marca que no puede haber partidos de fútbol del 23 de diciembre al 3 de enero. Esto, como pasó en 2015, se puede romper, pero tiene que haber, lógicamente, un preacuerdo. Muchos futbolistas siempre se han mostrado en contra de jugar en Navidad, al considerar que son unas fechas para pasar en familia, para desconectar de su trabajo justo en la mitad de la temporada y también para tomarse unas vacaciones.

Pero además de ese 31 de diciembre de 1967 hubo otra media docena larga de partidos del Córdoba CF –o sus antecesores- que se celebraron el último día del año, con los sonidos de la Nochevieja mezclándose con los gritos en la grada. Aunque no demasiados. Ya en aquel encuentro del último día de 1967, las crónicas señalaban La Romareda tuvo poca asistencia, por lo que no hubo demasiados aficionados que pudieran celebrar el 3-0 maño a los blanquiverdes, con un doblete de Santos –uno de penalti- y otro de Pais. No jugó mal el Córdoba CF, pese a la goleada, pero la marcha de Jara, el verano anterior, al Valencia, hizo mella en aquel equipo al que le costaba Dios y ayuda hacer goles.

Así, aquel Córdoba CF que logró seguir un año más en Primera División mantuvo la categoría en una promoción de permanencia ante el Calvo Sotelo. Tras el duelo en La Romareda salió de Zaragoza en la madrugada del 31 de diciembre al 1 de enero, es decir, en plena Nochevieja, en un tren expreso que le llevó hasta Madrid y, desde allí, emprendió nuevo viaje ferroviario hasta Córdoba, a donde llegó en la tarde del 1 de enero.

Aguinaldos arbitrales

Dos décadas después de aquel partido, el Tomelloso lo tuvo más fácil. El equipo manchego fue el último rival del Córdoba CF un día de Nochevieja. Fue el 31 de diciembre de 1988 y los blanquiverdes, como casi siempre en los años 80 y 90, aspiraban a regresar a Segunda División. El conjunto blanquiverde era entrenado por Vicente Carlos Campillo y en El Arcángel se congregó poco público en el último –y frío- día del año 1988. El Tomelloso fue generoso y entregó al Córdoba CF su último aguinaldo: tres balones al larguero para que los cordobesistas se pudieran ir a casa con la felicidad de una victoria por la mínima (2-1). El primero fue un penalti «riguroso» sobre López Murga que transformó Miguel Ángel Portugal. El segundo tanto local fue obra de Perico Campos, con un cabezazo que provocó que los pocos asistentes al coliseo ribereño corearan el nombre del bravo central rambleño. El Tomelloso de Gonzalo Hurtado (técnico que luego haría nombre en el Toledo de los 90, en Segunda) se quedó con diez ya en el minuto 26, por lo que Zambrano Pajarón, colegiado del encuentro, provocó el lógico enfado del conjunto manchego, en el que jugaba el excordobesista Rafa Carrasco. «No quiero quitarle mérito al Córdoba CF, pero creo que no era nuestro día, porque hemos estrellado tres balones en el palo», indicaba el cordobés, contrariado. Él se quedó en la ciudad, pero a la expedición manchega le tocó ponerse en carretera, ya que el Tomelloso tenía por delante casi 300 kilómetros y había que celebrar la Nochevieja con la familia.

Portada de CÓRDOBA, el 2 de enero de 1989. Triunfo del Córdoba ante el Tomelloso y primer cordobés del año. / CÓRDOBA

Aquel fue el último partido que se jugó en Nochevieja en Córdoba y también el último que disputó el Córdoba CF en Liga o competición oficial, el último día del año. Una década antes se había creado el sindicato de futbolistas (AFE). En 1979 se convocó la primera huelga para pedir que se eliminara el derecho de retención de los jugadores por parte de los clubes. En 1981 se firmó el primer convenio colectivo y, poco después, se establecería en él que «no se programarán partidos de competiciones oficiales o de cualquier otro tipo, así como ninguna de las actividades a que se refiere el presente Convenio los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero de los años de vigencia del presente Convenio».

Ahora, desde hace unos años, con una prueba poco satisfactoria en el 2015, se pide la instauración de un ‘Boxing Day’ a imagen y semejanza de lo que ocurre desde hace más de un siglo en la Premier League. El Córdoba CF y otros muchos clubes españoles llegaron a competir en Navidad, incluida Nochevieja, pero no logró cuajar.