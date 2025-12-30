El Córdoba CF se enfrenta a un enero decisivo entre renovaciones y posibles salidas

El Córdoba CF apura el cierre del año inmerso en una intensa actividad a nivel interno. La proximidad del mercado de invierno, que se abrirá oficialmente el próximo 2 de enero, obliga al club a acelerar decisiones tanto en el apartado de fichajes como en la gestión de una plantilla marcada por numerosos contratos próximos a su finalización. El objetivo no es otro que reforzar al equipo para la segunda mitad del curso en LaLiga Hypermotion, aunque el escenario contractual añade complejidad a la planificación deportiva.

13 jugadores cumplen contrato

A partir del 1 de enero, la normativa de la FIFA permite a los jugadores que se encuentran en los últimos seis meses de contrato negociar libremente con otros clubes. En el caso del conjunto blanquiverde, hasta 13 futbolistas finalizarán su vinculación el 30 de junio de 2026, una cifra que supera la mitad del plantel dirigido por Iván Ania y que engloba situaciones muy diversas.

Iván Ania habla con Carlos Albarrán en El Arcángel tras un cambio. / A.J. GONZÁLEZ

Entre los jugadores con contrato en vigor pero con opciones de continuidad condicionadas por objetivos se encuentran cuatro futbolistas que pertenecen en propiedad al Córdoba CF. El caso más avanzado es el de Carlos Albarrán, cuyo contrato se amplió el pasado mes de marzo hasta 2026 con la posibilidad de una temporada adicional ligada al número de encuentros disputados. Con 13 partidos ya en su haber, todo apunta a que su renovación automática se concretará conforme avance la segunda vuelta.

Un escenario similar vive Carlos Isaac, que también firmó una ampliación por un año más otro opcional. Su participación, con 16 partidos jugados, apunta hacia la idea de que seguirá vinculado al club más allá del próximo 30 de junio.

Dudas

Más dudas generan los otros dos nombres de este grupo. Uno es Juan María Alcedo, al que su lesión le lastró y que, además, apenas ha contado para el cuerpo técnico. Ni siquiera las ausencias en su posición le han permitido ganar protagonismo –Albarrán siguió siendo el elegido-, lo que complica seriamente su continuidad. Distinto, aunque igualmente incierto, es el caso de Sergi Guardiola. Llegó como una de las apuestas fuertes del pasado verano y, realmente, se convirtió en un fichaje de riesgo. Su rendimiento no ha cumplido las expectativas y la cláusula que permitiría ampliar su contrato señala hacia una casi imposible continuidad de manera automática.

Juan María Alcedo, durante un entrenamiento del Córdoba CF. / CÓRDOBA

En un segundo bloque aparecen cinco futbolistas cuyos contratos expiran en junio sin cláusulas automáticas de renovación: Xavi Sintes, Pedro Ortiz, Theo Zidane, Jacobo y Obolskii. Desde el 1 de enero, todos ellos podrán negociar libremente su futuro. En algunos casos, el club ya se ha movido, como con Jacobo, un hombre que, lógicamente, interesa en El Arcángel que continúe formando parte de la plantilla blanquiverde. En el extremo opuesto se sitúa Obolskii, cuya salida de El Arcángel parece cada vez más cercana en este mercado invernal, sobre todo tras la llegada de Diego Percan.

Tres casos especiales

El futuro de Xavi Sintes, Pedro Ortiz y Theo Zidane se presenta más abierto. El central ha sido un jugador habitual desde su llegada y su continuidad entra dentro de lo razonable. Pedro Ortiz, pese a ser una incorporación relevante y que levantó enormes expectativas en la segunda mitad de la pasada temporada, no ha convencido a Iván Ania en esta campaña, por lo que habrá que esperar a lo que ocurra en los primeros meses del 2026. Finalmente, la lesión discal de Theo Zidane, que le dejará fuera de la competición durante tres meses, al menos, deja su futuro como blanquiverde muy en el alero.

Pedro Ortiz, durante un entrenamiento en la Ciudad Deportiva. / CCF

Además, el 30 de junio de 2026 también marca el final de las cesiones de cuatro futbolistas: Alberto del Moral, Dani Requena, Jan Salas y Diego Bri. En los casos de Del Moral y Requena no existe opción de compra, por lo que, en principio, deberán regresar a sus clubes de origen. El primero tiene contrato con el Real Oviedo hasta 2027 –su futuro dependerá de la categoría en la que milite el Real Oviedo en la 2026-27-, mientras que Requena, vinculado al Villarreal por un año más, está ofreciendo un rendimiento destacado, lo que hace prever que será un jugador muy solicitado el próximo verano y que la decisión final recaerá en el club amarillo.

Distinta es la situación de Jan Salas y Diego Bri, cedidos por el Real Mallorca y el Atlético de Madrid, respectivamente. Pese a que el Córdoba CF logró incluir una cláusula de compra en sus acuerdos de cesión, la verdad es que el rendimiento no ha respondido a las expectativas en la primera mitad de la Liga. De hecho, era previsible que Jan Salas cortara su préstamo en el Córdoba CF y algunos medios de Palma ya anunciaron recientemente que el Mallorca se plantea un préstamo a otro club para la segunda mitad de la Liga. Con Diego Bri la valoración es otra, ya que su ausencia en muchas convocatorias se ha debido a problemas físicos, con los que el alicantino ha tenido nada de suerte.