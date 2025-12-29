Nikolai Obolskii, de nuevo en la rampa de salida del Córdoba CF

La primera opción en la delantera del Córdoba CF para el próximo mercado invernal voló. Álex Forés firmará como cedido hasta el final de temporada en el Leganés, por lo que descarta las vías que tenía abiertas en el Sporting, en la UD Las Palmas y en el Córdoba CF. No deja de ser llamativo, ya que el club pepinero mantiene a prueba desde hace unos días a Lucas Pérez, que a sus 37 años aspira a mantenerse en el fútbol profesional después de casi un año inactivo, pero el caso es que el joven punta del Villarreal –y su agencia- eligió la opción más ventajosa económicamente.

El dinero manda

Lo cierto es que el baile de Álex Forés ha sido corto, pero intenso. Diversas informaciones daban más peso en su elección final al Sporting de Gijón, que le planteaba un futuro deportivo más óptimo, con muchos minutos –previa “limpia” en el vestuario rojiblanco- y con un club que mantiene aspiraciones de meterse en play off. También había otras voces que señalaban a la UD Las Palmas como destino final del delantero valenciano, sobre todo por el poderío económico de los insulares. Sin embargo, Miguel Ángel Ramírez parece decantarse más por opciones internacionales para la segunda parte de la temporada en el equipo de Luis García. Finalmente, había otras informaciones que señalaban que el Córdoba CF no representaba la mejor opción económica, pero sí deportiva, debido al buen trato de Dani Requena, otro cedido por el Villarreal, en la entidad blanquiverde. Sin embargo, como casi siempre, el dinero ha podido sobre cualquier otra opción, y el club que ha tenido mayor poder económico ha sido el que se ha llevado el futbolista.

Álex Forés, en un entrenamiento con el Villarreal B. / EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO

Por lo tanto, el Córdoba CF baja algún escalón y debe resetear sobre el trabajo a realizar en el mercado invernal, en donde aspira a incorporar a un centrocampista -que releve a Jan Salas, con el que no cuenta Ania, y que apunta a salir, según desveló Cope Mallorca-, pero sobre todo, a un delantero. Para ello, mantiene viva la llama con Álvaro García, máximo realizador del Mérida, en el Grupo 1 de Primera Federación, con 11 goles, con el que no sería un gran problema su rescisión económica. Pero en la entidad blanquiverde se aspira a algo más, siempre y cuando el mercado lo ofrezca y el club de El Arcángel pueda “roerlo”.

Aquel gol en el Tartiere

Los movimientos en el Córdoba CF, en todo caso, señalan que este año, a la segunda, no será posible que Nikolai Obolskii pueda salvar en última instancia su silla. La pasada temporada, el club blanquiverde ya se movió para ceder al ruso a un club de Primera Federación, pero su gol en el Carlos Tartiere, que ayudó a lograr la primera victoria de la temporada 2023-24 a domicilio (2-3), hizo frenar la maquinaria. De ser pitado por El Arcángel, Obolskii pasó a una especie de adopción por parte de la grada del coliseo ribereño que empujó a la comisión deportiva a mantenerlo en el equipo, no sin antes comprobar que el mercado invernal tampoco ofrecía nada especial en lo que a delanteros se refiere.

Obolskii celebra su gol en el Carlos Tartiere con Adilson Mendes y Theo Zidane. / Lof

Un 2025 diferente al 2024

La situación ahora es diferente. Al terminar el 2024, Nikolai Obolskii sumaba casi 350 minutos de competición sin contar los más de 100 de Copa en Olot, mientras que en la actualidad apenas cubre el 10% de aquella tarjeta de visita, 35. La falta de respuesta de Sergi Guardiola –salvo en el último partido de Liga del 2025- y la aparición fulgurante de Adri Fuentes, con siete goles y una asistencia, han dejado al de Tula sin pisar el verde, por lo que la “obligación” de buscar una alternativa de nivel a Sergi Guardiola y al máximo goleador del conjunto blanquiverde le señalan a él como víctima propiciatoria para el cambio de cromos invernal. No en vano, es el jugador con menos minutos del primer plantel y tan sólo suma un minuto más de competición que el lateral del filial Marcelo Timorán.

Si hace un año aquel cariño de El Arcángel junto al gol en el Carlos Tartiere provocaron el milagro de la Navidad, todo parece indicar que la etapa de Nikolai Obolskii en el Córdoba CF vive sus últimos días. Será el mercado, en todo caso, como ya ocurriera hace un año, el que dicte sentencia. Aunque la necesidad en el Córdoba CF de elevar el nivel en la parcela atacante deja pocas esperanzas al delantero ruso del conjunto blanquiverde.