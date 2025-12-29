Iván Ania se reencuentra con las viejas glorias del Oviedo antes de volver a los entrenamientos del Córdoba CF

El Córdoba CF vuelve este lunes a los entrenamientos después de disfrutar de una semana de vacaciones por el parón navideño, un trabajo que se inicia a las 10.30 horas en la Ciudad Deportiva y que se centrará ya en el estreno liguero del 2026, en el que espera el encuentro que debe disputar el equipo cordobesista en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (21.00 horas) contra el Burgos, el próximo sábado, 3 de enero.

Centenario del Real Oviedo

Pero antes de iniciarse el trabajo, el último día de vacaciones le deparó al entrenador del Córdoba CF, Iván Ania, unas horas de nostalgia. Unos 140 exjugadores del Real Oviedo se dieron cita este domingo en el reencuentro de las estrellas carbayonas para celebrar, entre otras cosas, el centenario de la fundación del Real Oviedo, que se cumplirá en tres meses. Unos 18.000 espectadores acompañaron en las gradas del Tartiere en una jornada que había empezado hora y media antes del encuentro central con actividades diversas para los niños.

Iván Ania, junto a Dely Valdés, saltan al terreno de juego del Carlos Tartiere, este domingo. / LA NUEVA ESPAÑA

Lanzador de faltas

Dely Valdés, Diego Cervero, Abel Xavier, Toché, Héctor Verdés, Pompei, Manu Busto, Susaeta, por supuesto Santi Cazorla y, evidentemente, el entrenador del Córdoba CF, Iván Ania, entre otras leyendas carbayonas se dieron cita en el inolvidable encuentro que se vivió por parte de los oviedistas. Iván Ania, incluso, participó en una especie de concurso de lanzamientos de faltas que contó también, lógicamente, con la participación de Santi Cazorla.

Iván Ania conduce el balón durante el encuentro de las leyendas del Oviedo. / LA NUEVA ESPAÑA

Al final del encuentro, todos los jugadores, tanto los que se vistieron de corto como los que no, entonaron junto con la grada el "Asturias, patria querida". La noche tuvo su colofón con unos fuegos artificiales por encima del estadio que dieron por concluido el acto que celebraba los 100 años de vida del Real Oviedo. Tras el mismo, Iván Ania realizaba sus últimos preparativos para emprender el viaje de regreso a Córdoba. Este lunes, a las 10.30 horas, le esperaba su día a día desde hace dos años y medio ya: el Córdoba CF.