El Córdoba CF refuerza su ataque con el fichaje de Diego Percan en el mercado invernal

El Córdoba CF ha cerrado en este mercado invernal la primera incorporación, la del delantero Diego Percan, un futbolista joven (24 años) pero con experiencia en el fútbol profesional y proyección contrastada, que llega para reforzar el frente ofensivo del conjunto blanquiverde en la segunda parte de la temporada.

Formado en la Cultural

Nacido el 13 de noviembre de 2001 en León, Percan se formó en las categorías inferiores de la Cultural Leonesa, club en el que fue escalando etapas hasta hacerse un hueco en el primer equipo. Su explosión en Primera Federación, donde firmó ocho goles con apenas 21 años, llamó la atención del FC Barcelona, que apostó por su fichaje en el verano de 2023 para el Barça Atlètic.

En el filial azulgrana, el delantero leonés disputó un total de 32 partidos oficiales, en los que anotó seis goles y repartió dos asistencias. No obstante, su progresión se vio seriamente interrumpida por una grave lesión de rodilla sufrida en la primavera de 2024, que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante cerca de un año. Tras una larga recuperación, Percan regresó a la competición en el tramo final de la pasada temporada, aunque el descenso del Barça Atlètic a Segunda Federación marcó un punto de inflexión en su etapa en el club catalán.

Tras el descenso, Diego Percan se marchó a la Primera División de Polonia, concretamente el Arka Gdynia, equipo recién ascendido a esa categoría y donde jugó en esta primera parte de la temporada para volver a coger ritmo y recuperar su mejor nivel, aunque no logró anotar ningún tanto en estos meses. Según el periodista Ángel García, que adelantó el fichaje del Córdoba CF, el jugador ya se ha desvinculado del club polaco.

Ahora, tras no poder fichar a Álex Forés, el Córdoba CF se hace con los servicios de un delantero que busca continuidad, minutos y volver a sentirse futbolista tras un periodo complicado, confiando en que su capacidad goleadora y movilidad aporten un salto de calidad a la plantilla. El club blanquiverde apuesta así por un perfil joven, con margen de crecimiento, que llega con la motivación de relanzar su carrera y convertirse en una pieza importante en el objetivo deportivo del equipo.