El Córdoba CF recupera efectivos de la enfermería para su puesta en acción en el 2026

El Córdoba CF ya trabaja tras la Navidad. La plantilla blanquiverde realizó su primera sesión preparatoria con vistas al encuentro con el que se estrenará en el 2026, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, ante el Burgos, el sábado a las 21.00 horas.

Novedades en el regreso

Poco después de la hora prevista, la plantilla cordobesista apareció por el campo principal de las instalaciones de Camino de Carbonell y lo más destacado que se puede extraer de esa primera sesión fue la presencia de Ignasi Vilarrasa y de Diego Bri entre la veintena de jugadores del primer plantel cordobesista que se pusieron a las órdenes de un Iván Ania que, apenas horas antes, había vivido su noche más nostálgica en el Carlos Tartiere.

Ignasi Vilarrasa, durante el entrenamiento del Córdoba CF, de vuelta tras las vacaciones de Navidad. / A.J. GONZÁLEZ

Por lo tanto, de las siete bajas por lesión que mantenía el Córdoba CF hasta ahora, todo apunta a que se podría quedar en cuatro, ya que hay que tener en cuenta que Adilson Mendes lleva ya semanas reintegrado al grupo y se da por seguro que a lo largo de este mes de enero -desde esta primera semana hasta la última- será incluido en su primera convocatoria de partido, algo que no ocurre desde el pasado mes de marzo.

Vilarrasa apunta a la competición

Ignasi Vilarrasa tuvo que parar después de disputar las primeras nueve jornadas de Liga por una pubalgia. Salvo en dos encuentros (el del Castellón en El Arcángel y el del Ibercaja Estadio, ante el Zaragoza), el lateral zurdo catalán disputó prácticamente todos los minutos de competición, a pesar de que en pocas ocasiones transmitió buenas sensaciones. En general, Vilarrasa estuvo lejos del lateral que deslumbró en la categoría la pasada temporada, en el Huesca, y que llegó en el último minuto del mercado de verano al Córdoba CF tras no fructificar otras negociaciones que tuvo su agencia de representación con diversos clubes, varios de ellos, de Primera División. Ahora apunta a su regreso y con él, Iván Aniagana variedad en el lateral zurdo, claramente, una de las zonas débiles de este Córdoba CF en el último tercio del 2025.

Diego Bri, este lunes, en la Ciudad Deportiva. / A.J. GONZÁLEZ

Por otra parte, a Diego Briparece haberle mirado un tuerto desde que llegaba al Córdoba CF en calidad de cedido desde el Atlético Madrileño. Nunca tuvo mucha suerte con las lesiones el alicantino, algo que parece confirmarse en su etapa como blanquiverde. Ya como colchonero, alguna posibilidad de salto al primer equipo, aunque fuera de manera puntual, se frustró por problemas físicos del jugador, y ahora, en el Córdoba CF, le pareció algo parecido. Justo cuando Christian Carracedo, su competencia en el puesto, transmitía peores sensaciones, el técnico blanquiverde no pudo tirar de Diego Bri por diversas lesiones. La última, un problema muscular que le ha tenido varias semanas fuera de las convoctorias. Si nada se tuerce y los servicios médicos dan su visto bueno, el extremo alicantino estará disponible para entrar en la convocatoria frente al Burgos.

Fomeyem da una alegría

Por lo tanto, Iván Ania dispuso de una veintena de jugadores a los que habría que añadir la «ayuda» solicitada al filial para esta primera sesión de entrenamiento tras el parón invernal que dejó otro detalle importante para el Córdoba CF: Franck Fomeyem ya pisa césped e hizo carrera continua en la pradera anexa al campo principal de entrenamiento de la Ciudad Deportiva.

Un momento de la antepenúltima sesión de entrenamiento del Córdoba CF en el 2025. / A.J. GONZÁLEZ

El camerunés sufrió una lesión importante en el encuentro contra el Deportivo de La Coruña, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, el pasado 16 de noviembre. Hasta ese momento, el central fichado al Antequera había completado 12 de las 13 jornadas que había disputado con la camiseta del Córdoba CF, convirtiéndose no sólo en la revelación de la Liga en clave blanquiverde, sino también en un pilar fundamental para la defensa del equipo dirigido por Iván Ania. En el minuto 26 de aquella jornada 14, y en una acción completamente fortuita, Franck Fomeyem se produjo una lesión importante en el tobillo, aunque inicialmente se creía que era la rodilla. Esa lesión en el tobillo apuntaba a ser importante, pero en el Córdoba CF se decidió que, pese a rozar la catástrofe en aquel momento, lo idóneo para el camerunés era un tratamiento conservador. Un mes y medio después de aquel incidente, Fomeyem ya pisa césped y en el club se confía que a lo largo del mes de enero pueda entrar en una convocatoria.