El hombre gol del Córdoba CF en el 2025: Adrián Fuentes despide su año más anotador

El Córdoba CF dice adiós al 2025, un año en el que logró la permanencia en Segunda División tras su regreso al fútbol profesional después de un lustro de ausencia, en el que llegó a pisar las catacumbas del fútbol español. Tras 40 años, el Córdoba CF se vio obligado a competir, de nuevo, en la cuarta categoría del fútbol español, por lo que el regreso a la élite dejaba un mejor sabor, si cabe, que en ocasiones precedentes. Además, esa salvación se logró con tranquilidad, sin grandes presiones, salvo en el primer tercio de Liga, en el que, como es lógico, se notó el cambio de categoría.

Salida abrupta y regreso

Algo de eso sabía ya, en esta temporada, un recién regresado a la disciplina blanquiverde como es Adrián Fuentes. El madrileño tuvo una salida algo abrupta en la 2022-23, en la que justo antes de la llegada del mercado invernal tuvo que escuchar alguna declaración altisonante del inquilino del banquillo en aquellos entonces. No fue el único damnificado. De hecho, además de que otros compañeros tuvieron que marcharse en aquel mercado de enero, el equipo lo pagó claramente: aquel Córdoba CF estaba llamado, como mínimo, a competir en el play off de ascenso y, finalmente, firmó una temporada entre mediocre y decepcionante.

Adri Fuentes celebra un gol en el Tarazona, a principios de año. / SD Tarazona

A Adri Fuentes no le fue mal. O para ser más exactos, le fue bien finalmente, ya que tras pasar sin pena ni gloria por el Castellón –que abonó un pequeño traspaso por él- y posteriormente por el Lugo, recaló en el Tarazona, en donde encontró su sitio.

Máximo goleador en Tarazona

Siendo un recién ascendido, finalizó en la sexta posición de la tabla, a cinco puntos del quinto, que disputó el play off de ascenso a Segunda y uno de los grandes protagonistas de aquel equipo fue Adri Fuentes, que anotó 16 goles, siendo el máximo goleador del equipo de Juanma Barrero y compitiendo casi 3.000 minutos, nada menos.

Gran campaña en Tarazona

Aquella campaña le valió para el regreso al Córdoba CF. En principio, lo hacía como segundo -¿quizá tercero?- delantero de la plantilla. Pero ya se sabe cómo acabó todo. Sergi Guardiola no veía puerta, Iván Ania se decantó por dar la oportunidad a Adri Fuentes y este respondió con goles. Siete tantos, a los que hay que añadir la asistencia que dio el último encuentro de Liga del 2025 para que Jacobo anotara su cuarto gol de la temporada.

Adrián Fuentes y Dani Requena celebran el gol del Córdoba CF en Granada. / Francisco fernández

Tanto por la temporada firmada en Tarazona como por el brillante regreso a Córdoba CF, Adrián Fuentes no olvidará nunca el 2025, el año en el que más goles anotó en su carrera profesional. El 2025 lo inició en Tudela, campo en el que solía jugar el Tarazona, ganando al Unionistas (1-0), jugando con la camiseta del equipo aragonés 20 partidos para sumar 1.605 minutos. Adri Fuentes anotó nueve goles (dos de ellos de penalti), para promediar un gol cada 178 minutos. De ahí pasó a El Arcángel, en donde ha sumado 1.091 minutos en 18 partidos, en los que celebró los siete goles reseñados, a una media de menos de 160 minutos para cada tanto. 38 encuentros en el año que está a punto de terminar, 2.696 minutos y 16 goles y dos asistencias (una en cada equipo de los que militó durante el 2025) hacen que el 2025 sea ya inolvidable para Adrián Fuentes, el mejor de su vida profesional.