Final de las vacaciones navideñas para el Córdoba CF: comienza el trabajo de la plantilla con un ojo puesto en la enfermería

El Córdoba CF regresa este lunes al trabajo después de una semana de vacaciones navideñas y con la vista puesta en su puesta en acción competitiva, que se producirá el próximo sábado, 3 de enero, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, en donde recibirá a las 21.00 horas al Burgos, uno de los mejores visitantes de la categoría y que obligará al equipo de Iván Ania a demostrar propósito de enmienda en el 2026 con respecto a un 2025 en el que el conjunto blanquiverde ha sido el peor equipo como local del año que ahora finaliza.

Feliz final del 2025

La plantilla está citada a las 10.30 horas en la Ciudad Deportiva para empezar a adaptar los cuerpos a la actividad de la competición después de siete días en los que los jugadores pudieron desconectar completamente tras la victoria con la que despidieron el 2025: el 1-2 en Mendizorroza ante el Mirandés y de la mejor manera, con el gol del triunfo en el último minuto del encuentro y, para colmo, anotado por Sergi Guardiola, que rompía así su sequía goleadora, ya que era su primer tanto en su segunda etapa como blanquiverde.

Juan María Alcedo, junto a Sergi Guardiola, en un entrenamiento del Córdoba CF. / MANUEL MURILLO

Trabajo navideño de Fomeyem

Iván Ania no podría disponer de todos, ni para la sesión de este lunes ni para el encuentro ante el Burgos. De hecho, el mismo Sergi Guardiola no podrá entrar en la convocatoria al ver la quinta amarilla del ciclo en Mendizorroza. Pero quizá lo que más preocupa en el Córdoba CF sea la enfermería. Ignasi Vilarrasa, Álex López, Diego Bri, Theo Zidane, Fomeyem, Rubén Alves y Kevin Medina fueron baja en el último encuentro del 2025 por diferentes dolencias y varios de ellos seguirán apartados del grupo por sus problemas físicos. Otra cosa son las perspectivas que se tienen sobre algunos. Es el caso de Franck Fomeyem, al que pese a estar de vacaciones se le ha visto por la ciudad, por lo que el camerunés se ha quedado en Córdoba para proseguir con sus ejercicios de recuperación y acelerar en lo máximo posible su regreso a los entrenamientos. Lo más probable es que el central africano regrese a una convocatoria del Córdoba CF a lo largo de este mes de enero si cumple con los plazos previstos, que se acortaron del planteamiento inicial gracias al trabajo del jugador junto a los servicios médicos blanquiverdes.

La lista de bajas

No será el único jugador que irá recuperando Iván Aniaa lo largo de estos primeros días de enero, en el que la peor perspectiva, en cuanto tiempo, la tiene Theo Zidane. Los mismos servicios médicos del Córdoba CF informaron de la operación del futbolista de un problema discal que le tendrá apartado bastantes semanas de los terrenos de juego, algo que obliga en cierta manera, a mirar de reojo –al menos- el mercado invernal de fichajes para su zona.

Sintes, Ruiz, Obolskii y Zidane, en un entrenamiento de esta temporada. / A.J. GONZÁLEZ

Como suele ser habitual desde la llegada de Iván Ania al banquillo del Córdoba CF, los entrenamientos serán a puerta cerrada, salvo el del 1 de enero. El jueves la sesión se realizará en El Arcángel y para ello se abrirán la puerta B de preferencia a las 16.15 horas. El resto de las sesiones se realizarán a las 10.30 horas en la Ciudad Deportiva y, como se ha citado, cerradas al público. De hecho, en el 2025 y salvo error u omisión, el Córdoba CF tan sólo celebró siete entrenamientos de cara al público y, cuatro de ellos, se realizaron en julio, con la mitad de la ciudad de vacaciones veraniegas: 6 enero, 28 de febrero, 18 de abril, además del 9, 14, 21 y 28 de julio.

El Córdoba CF, por lo tanto, podría recuperar a alguno de los hombres que ha tenido hasta ahora en la enfermería y a los que les ha venido de perlas las vacaciones navideñas para enfrentar a un Burgos al que le vino aún mejor el parón, ya que en las últimas cinco jornadas de Liga sufrió tres derrotas (Racing, Ceuta y Albacete), empató en casa ante el Zaragoza y sólo ganó un partido, aunque lo hizo ante el gallito, Almería, a domicilio.