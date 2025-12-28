El Córdoba CF del 2025, según su entrenador: las diez frases de Iván Ania en el año que termina

El año que ahora termina se puede repasar, declaración a declaración, por lo expresado por el técnico blanquiverde. De buscar la estabilidad a tener ante sí un objetivo más ambicioso por parte del Córdoba CF, algo que se le está atragantando en este final de año. Quizá el 2025 está siendo el año más complicado para Iván Ania como entrenador del Córdoba CF. El 2023, habiendo llegado cuatro meses antes, se cerró con la ilusión del ascenso. El adiós al 2024 fue más que dulce, con el regreso al fútbol profesional de los blanquiverdes y un final de año esperanzador, ya que los resultados últimos confirmaban la ilusión por una permanencia tranquila. El 2025 es, quizás, el año que más incertidumbre deja de los tres en los que el ovetense se ha comido las uvas en Córdoba. La estabilidad no se pone en duda, pese a que el descenso acecha con cierta cercanía. Pero lo que sí parece más complicado es cumplir con el objetivo que el club puso hace unos meses. El presupuesto de la entidad blanquiverde, el aumento del límite salarial de la plantilla y la evidencia -reconocida por el propio entrenador- de que, a priori, se disponía de mejor vestuario, obligaba a mirar a los puestos de ascenso a Primera División. Hace una década que el Córdoba no pisa la zona noble de Segunda División. Y ese será el reto para Iván Ania y los suyos en 2026. Pero por los comentarios que ha ido dejando el técnico cordobesista a lo largo del 2025 se puede adivinar la ruleta rusa de emociones que ha vivido en el Córdoba en el año que se cierra en unos días. En el 2026, los movimientos hacia arriba y hacia abajo seguirán produciéndose.

«Siempre que sales a un campo sales a competir, a defender un honor, un escudo, una afición, un club»

El asturiano puso punto final en mayo a la temporada 24-25, la de la permanencia y estabilidad del Córdoba CF, con frases en las que apelaba a valores asociables a la entidad blanquiverde. La euforia era evidente. Ha sido el fuerte del entrenador del Córdoba: llamar a la afición a dar calor al equipo, intentar que club, vestuario y grada fuera todo uno. Casi como siempre, se encontró con lo que le pasa a todos: los resultados influyen, y no poco, en ese estado anímico que es el fútbol, como dijo Valdano.

La afición siempre ha respaldado a este Córdoba CF de Iván Ania, aunque con alguna crítica en sus últimas apariciones en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

«Espero algún día celebrar el ascenso del Córdoba a Primera División; cuando eres feliz en un sitio no tienes que mirar a otro lado»

La renovación por una temporada, anunciada a inicios del 2025, se hizo en medio de rumores sobre el interés del Oviedo, club de su corazón, en hacerse con sus servicios. Pese a ello firmó un año más. El horizonte final del Oviedo siempre aparece y aparecerá en la carrera profesional de Iván Ania. Justo antes de su renovación por el Córdoba CF apareció el club carbayón. Pero Ania tenía suficientes motivos para seguir empadronado en Córdoba. Y renovó por una campaña más.

«Estaremos arriba si nos dejan. No creo en las casualidades, y si vemos las estadísticas con este árbitro no creo que sea casualidad»

Era la segunda derrota de la temporada en El Arcángel. De nada sirvió que fuera ante el Deportivo de La Coruña, uno de los cocos. El entrenador del Córdoba estalló contra el colegiado del encuentro. Álvaro Moreno Aragón es ya, oficialmente, la bestia negra de Ania. El ovetense ya hizo amago antes de él con algún que otro colegiado, pero el granadino y su estadística (1 victoria blanquiverde en 13 partidos) más alguna decisión discutible le hizo estallar. La presión del objetivo.

Álvaro Moreno Aragón, en el centro, árbitro que centró las críticas de Ania en esta 2025-26. / LOF

«No pongo disculpas ni excusas con las bajas. No hemos estado lo suficientemente precisos, acertados y fluidos»

Aunque suponía su sexta jornada consecutiva sin cantar victoria, el técnico blanquiverde no quiso escudarse en la media docena larga de ausencias que sufría ante el Eibar. Los problemas eran otros. En lo que a jugadores disponibles se refiere, Ania nunca ha pretendido transmitir la idea de que le faltaban jugadores en el plantel, fuera tras el mercado de verano o fuera por lesiones o sanciones. Siempre transmitió la idea de que con lo disponible tenía suficiente para ganar.

«Hay gente que ha visto el Córdoba CF por cómo juega. Hemos condicionado a equipos al jugar contra nosotros. Somos temidos»

El asturiano pregonó en la segunda parte de la 2024-25 el juego de su equipo. Había quien veía fútbol por ver al Córdoba CF y había rivales que, por temor, modificaban sus sistemas al enfrentarse a ellos. El Córdoba aspiraba, entre otros objetivos, a transmitir lo que, a fin de cuentas, hacían otros equipos en la categoría, como el finalmente ascendido Elche de Eder Sarabia o el Castellón de Schreuder, posiblemente el equipo más parecido a las ideas de Iván Ania.

«El respeto que nos tienen los rivales hace que modifiquen cosas, así es difícil generar peligro. Hay que tener paciencia»

Lo que en la recta final de la 2024-25 era motivo orgullo, en la primera mitad de la 2025-26 se ha convertido en un problema: la exclusividad de tener un solo plan A obliga a buscar una vía alternativa. Lo que era un motivo de alegría en abril o mayo se convirtió en un problema táctico y, por lo tanto, de puntos, en noviembre. El conocimiento que los rivales adquirieron sobre el sistema del conjunto blanquiverde generó no pocas dudas en las gradas de El Arcángel.

«Tenemos dos opciones: ir a un plan B, en el que no creo, o reforzar el plan A; en el fútbol, en seis o siete días cambias la situación»

Esa opinión la expresó Iván Ania casi desde su llegada al Córdoba, y la repitió después del ascenso a Segunda, la pasada temporada y en muchas ocasiones más. Sólo cree en un plan. O eso afirmó, insistente. No son pocos los jugadores, actuales y del pasado, que han destacado del asturiano la fe que tiene en lo que hace y transmite en el vestuario... Aunque en ocasiones la realidad le muestre una imagen muy diferente. La perseverancia fue muchas veces clave para su éxito.

Iván Ania habla con Carlos Albarrán en El Arcángel tras un cambio. / A.J. GONZÁLEZ

«Contra equipos tan replegados es difícil desajustar. Esperábamos encontrarnos rivales más presionantes. Tenemos que mejorar»

En las últimas semanas del 2025, tras sufrir más de un revés en forma de resultados inesperados, el ovetense parece abierto a buscar y poner en práctica otras alternativas sobre el terreno de juego. Después de varias semanas sin lograr la victoria y, en ocasiones, estar muy lejos de ella, Iván Ania acepta que debe modificar y matizar, aunque sea mínimamente, su sistema. Aquello de «reforzar el plan A» o «no creer en el plan B» pasa a mejor vida meses después.

«La segunda parte del año hemos tenido luces y sombras. De ocho partidos sin perder pasamos a seis sin ganar. Bueno, es la Segunda División»

En el último encuentro del año se encontró el Córdoba con un gol en el tiempo añadido que le daba la victoria tras mes y medio sin lograrla. Y el goleador fue Guardiola, que no había marcado en Liga. El Córdoba pasó de reivindicar el juego de ataque, que gusta a la grada y no renuncia nunca a mirar la portería rival a otro en el que intenta lograr mayor equilibrio. El equipo de ida y vuelta de hace un año se ha transformado en otro que reparte brillos y grises. ¿Más competitividad?

«Es muy difícil ganar los partidos, hay que madurarlos mucho. El balance del 2025 es positivo, pero espero que el 2026 sea mejor»

El equipo del ovetense termina el año con más puntos que en el 2024, pero no tiene garantizado finalizar la primera vuelta con más puntos que entonces. La igualdad es máxima y la evolución, corta. Las bajas han afectado a la normal evolución del equipo, aunque las decisiones del técnico blanquiverde han sido, en ocasiones, difíciles de entender, incluso por la propia grada. Este Córdoba CF aún está lejos de lo que se esperaba de él, pero aún puede encontrar el camino en el 2026.