Cara y cruz del Córdoba CF en el 2025 (y II): El Arcángel, el campo más accesible de Segunda

El Córdoba CF se reconectará con la Liga el próximo sábado, 3 de enero, día en el que disputará la penúltima jornada de la primera vuelta. El partido se celebrará en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, en donde recibirá al Burgos de Luis Miguel Ramis, uno de los rivales más en forma de la competición, por lo que será fundamental estar enchufado desde el primer minuto competitivo del 2026.

Cerrar El Arcángel en 2026

Un año en el que el Córdoba CF deberá cambiar. Y no poco. Sobre todo en sus actuaciones en casa. El equipo de Iván Ania ha sido el que menos puntos ha logrado como local en el año natural que finaliza, el 2025, ya que apenas consiguió embolsarse 22 puntos en los 20 partidos en los que compareció ante su hinchada. Ningún otro equipo sumó tan pocos puntos como el blanquiverde, que tiene en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel su gran asignatura pendiente para el año que comienza.

Una vista de El Arcángel. / MANUEL MURILLO

En la primera parte del 2025, es decir, la segunda mitad de la Liga 2024-25, el Córdoba CF disputo hasta el verano 11 encuentros ante sus aficionados, con un balance de sólo dos triunfos, cuatro empates y cinco derrotas. Las victorias se produjeron ante el Granada (5-0) y ante el Cádiz (4-2), mientras que los empates se sumaron frente al Sporting (1-1), al Levante (2-2), el Oviedo (0-0) y el Albacete (1-1). Finalmente, el Córdoba CF hincó la rodilla en El Arcángel ante el Almería (0-3), el Racing (1-2), el Huesca (1-2), el Elche (1-2) y el Mirandes (1-2). De los 33 puntos que se pusieron en juego en la primera mitad del año, el Córdoba CF sumó tan sólo 10, es decir, menos de un tercio y el balance goleador fue totalmente equilibrado: la grada de El Arcángel festejó 17 goles, pero sufrió otros 17 en contra.

No mejora

No le fue mucho mejor en la segunda mitad del 2025. Desde el inicio de la temporada 2025-26, el equipo de Iván Ania disputó nueve partidos en El Arcángel hasta final de año, con un balance equilibrado: tres victorias, otras tantas derrotas y tambien tres empates. Sin embargo, el equilibrio goleador se deshizo, ya que el coliseo ribereño celebró 11 tantos de su equipo, pero sufrió 12 en contra. Esos 12 puntos que logró en el último tercio del año 2025 los logró el Córdoba CF ganando al Castellón (2-1), a la Cultural Leonesa (1-0) y al Ceuta (2-0), y empatando ante el Racing (2-2), el Almería (1-1) y el Eibar (0-0). Finalmente, no logró sumar ante Las Palmas (1-3), el Deportivo (1-3) y el Cádiz (1-2), que se llevaron los tres puntos del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

Iván Ania habla con Carlos Albarrán en El Arcángel tras su cambio en el partido en casa ante el Cádiz. / A.J. GONZÁLEZ

El resultado global para el Córdoba CF en El Arcángel en el 2025 es que de los 20 partidos en los que se abrió el coliseo ribereño durante el año que finaliza sólo se celebraron cinco victorias (Granada, Cádiz, Castellón, Cultural Leonesa y Ceuta), se sumó un punto en siete ocasiones: Sporting, Levante, Oviedo, Albacete, Racing, Almería y Eibar, y se perdió en ocho de esos 20 encuentros: Almería, Racing, Huesca, Elche, Mirandés, Las Palmas, Deportivo y Cádiz. El Córdoba CF anotó 28 goles en esa veintena de encuentros y encajó 29, es decir, casi un gol y medio por partido de media.

De los otros 14 equipos que jugaron todo el 2025 en Segunda División, sólo el Zaragoza se acerca a los pobres números como local del Córdoba CF, ya que el equipo maño sumó en La Romareda y en el Ibercaja Estadio un punto más que los blanquiverdes, 23. Tras ellos, el Deportivo (28), Burgos (29), Granada (30), Mirandes (32) y Sporting y Albacete, con 34, se mantienen en una horquilla algo aceptable, mientras que a partir del Albacete y Castellón, con 35 puntos se inicia un grupo de equipos que mostraron fortaleza en sus campos. Málaga, con 37, Huesca y Cádiz, con 38 puntos ya son equipos que se encuadran entre los más fiables del 2025 como locales, mientras que el Almería, con 42 puntos y el Racing, con 43 puntos, fueron los mejores equipos en casa en el año que finaliza.

Malas referencias

Hay otros 14 equipos que han disputado parte del 2025 en Segunda y otra parte en otra categoria, sea Primera División o Primera RFEF. De esos 14, sólo un equipo tiene peores números como local que el Córdoba CF, el Valladolid. El Pucela sólo sumó en el José Zorrilla 16 puntos en el 2025: cuatro puntos en la primera mitad del año, en Primera División, y 12 en la segunda mitad, en la categoría de plata del fútbol español. Una mención especial merece el Ceuta de José Juan Romero, que sumó nada menos que 24 puntos en la primera mitad del año, en Primera RFEF (imbatido en el Alfonso Murube) y 19 en la segunda mitad del año, en la Liga Hypermotion para un total de 43.

Evidentemente, si el Córdoba CF logró la permanencia la pasada temporada y en esta aspira a meterse en los ‘play off’ de ascenso se debe, principalmente, a sus actuaciones lejos de El Arcángel. Todo lo que se deja en casa el equipo de Iván Ania lo logra previamente fuera de ella.

Por lo tanto, es obvio que si el Córdoba CF aspira a cumplir su objetivo en esta campaña y meterse en la zona noble de la clasificación, todo pasa por mejorar sus números como local y dejar de transmitir que el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel es un campo abierto y accesible.