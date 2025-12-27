Cara y cruz del Córdoba CF en el 2025 (I): el visitante más temido de Segunda

El Córdoba CF despide el 2025 y en apenas dos días comenzará a preparar el 2026, cuando este lunes la plantilla blanquiverde regrese al trabajo en la Ciudad Deportiva, ya con vistas al primer encuentro del año, que le enfrentará al Burgos en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

Inicio victorioso en Castellón

Más allá de los objetivos de la temporada y del propio año 2026, el Córdoba CF de Iván Ania tiene ante sí un reto nada fácil de lograr, que no es otro que el de dar continuidad a la línea mostrada como visitante, empezando por el primer partido del año lejos de El Arcángel, que será en un escenario de grato recuerdo para el cordobesismo, El Alcoraz de Huesca.

Los jugadores del Córdoba CF celebran la victoria en Castalia, el pasado enero. / GABRIEL UTIEL

De allí debe regresar el Córdoba CF con un buen resultado para mantener la línea del 2025, en la que el conjunto blanquiverde dirigido por Iván Ania se erigió como el visitante más temido de Segunda División. Ningún equipo de la categoría de plata del fútbol español firmó los números del Córdoba CF, con 32 puntos logrados en los 20 partidos jugados a domicilio.

Un inicio del 2025 espectacular

La serie es espectacular. El Córdoba CF comenzó el 2025 ganando en Castalia (1-2) para firmar una serie de cuatro victorias consecutivas a domicilio y ocho encuentros seguidos lejos de El Arcángel sin doblar la rodilla, a las que habría que sumar los dos últimos del 2024, en los que ganó en Oviedo y empató en Valencia, ante el Levante. Tras iniciar victorioso el 2025 ante el Castellón, el Córdoba CF ganó también en Cartagena (0-1), en Tenerife (2-3) y en Ferrol (0-1). Después logró empatar en Riazor (1-1) y en Zaragoza (1-1), para volver a ganar dos semanas después, en esta ocasión, en Málaga (0-1). Terminó la temporada 2024-25 empatando en el Nuevo Pepico Amat, ante el Eldense (1-1), perdiendo en Burgos (3-2) y en Eibar (4-1). Las otras dos derrotas sufridas como visitante en el 2025 las cosechó el Córdoba CF al iniciar la siguiente temporada, la actual 2025-26, cuando cayó en Gijón (2-1) y en Andorra (3-1), para empatar en Valladolid (0-0) y Anoeta (1-1). Después volvió a la senda del triunfo a domicilio en Zaragoza (0-1) y en Albacete (1-3), para sumar luego, de forma consecutiva, tres empates a domicilio: en Málaga (2-2), en Granada (1-1) y en Leganés (0-0). Finalmente, acabó el 2025 sumando los tres puntos en Vitoria, ante el Mirandés (1-2), con el gol de Sergi Guardiola (el primero de su segunda etapa en el Córdoba CF) casi en la última jugada del encuentro.

Seri Guardiola, tras marcar ante el Mirandés. / Lof

Por lo tanto, de esos 20 encuentros que ha jugado el Córdoba CF a domicilio en el 2025, el equipo de Iván Ania ha ganado en ocho (Mirandés, Albacete, Zaragoza, Málaga, Racing de Ferrol, Tenerife, Cartagena y Castellón), empató en otros ocho (Deportivo, Zaragoza, Eldense, Valladolid, Real Sociedad B, Málaga, Granada y Leganés), cayendo derrotado en sólo cuatro: Sporting de Gijón, Andorra, Burgos y Eibar. Además, su faceta goleadora fue más que notable, ya que anotó 26 goles en esos 20 partidos, encajando 24, siete de ellos en los dos últimos partidos de la última temporada, 2024-25 (tres en Burgos y cuatro en Eibar), cuando la plantilla ya pensaba en las vacaciones de verano.

Racha en curso

Así, la última derrota en el 2025 de este Córdoba CF de Iván Ania se produjo el pasado mes de septiembre, cuando salió con la cara colorada de Andorra (3-1), por lo que cuando visite El Alcoraz, casi a mediados de enero, habrán pasado cuatro meses desde la última vez que el Córdoba CF volvió a la ciudad de vacío.

Los números de este Córdoba CF a domicilio destacan igual o más cuando se comparan con otros equipos destacados de la categoría. El Deportivo también sumó 32 puntos, como los blanquiverdes, en el 2025, pero con un partido más, 21. El Burgos se quedó en 29, el Racing de Santander en 27, mientras que el Cádiz logró `24 puntos como visitante en el 2025. El Málaga, por el contrario, se quedó apenas en 12 puntos, casi un tercio de los sumados por el Córdoba CF, mientras que el Huesca logró 16, la mitad que los blanquiverdes, y el Eibar, 17.