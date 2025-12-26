Córdoba CF: laterales izquierdos con denominación de origen

Javi Galán, lateral zurdo que se formó y explotó en el Córdoba CF, firmó la pasada Nochebuena como nuevo jugador de Osasuna. Más allá de valoraciones puramente futbolísticas en las que se incluyen, indudablemente, los gustos de unos y otros, parece indiscutible que la carrera del pacense está completándose con grandes clubs del fútbol español. Tras formarse en el Don Bosco y el Flecha Negra en sus inicios en el fútbol, Javi Galán llegó al Badajoz, de donde lo firmó el Córdoba CF para el filial blanquiverde con sólo 21 años. Desde su llegada, el extremeño alternó sus actuaciones en el segundo equipo blanquiverde, en donde tuvo en esa primera temporada a Luis Carrión, a Carlos Losada y a Jorge Romero, con el primer equipo, en el que tuvo primero a José Luis Oltra como técnico, al que tomó el relevo el propio Luis Carrión.

De extremo a lateral

Tanto el valenciano como el catalán fueron los que lo convirtieron de extremo, que fue la posición en la que se formó y llegó al Córdoba CF, a lateral zurdo, ya aquella temporada 2016-17. Y en esa posición es en la que Javi Galán ha hecho carrera. Del Huesca, club que lo firmó al Córdoba CF, que ingresó entre fijos y variables más de un millón de euros por el futbolista, a Osasuna. Del club de El Alcoraz pasó el pacense, de forma sucesiva, al Celta, al Atlético de Madrid, desde donde vivió una cesión a la Real Sociedad y, tras regresar al Atlético de Madrid hace dos temporadas, fue traspasado ahora, a sus 31 años, a Osasuna.

Javi Galán durante un partido de LaLiga con el Atlético de Madrid. / Chema Moya / EFE

No deja de ser llamativo que Javi Galán sea el cuarto lateral zurdo del Córdoba CF que juega en Osasuna en lo que se lleva de siglo. El primero de ellos fue Gorka García, que fue firmado por el Córdoba CF al Levante en el verano del 2002 y, posteriormente, fue cedido a Osasuna en la temporada 2003-04. Gorka García regresó a la disciplina blanquiverde para competir en la 2004-05 y, tras el descenso, se marchó al Lorca Deportiva.

Dos cordobeses rojillos

Rafael Clavero se formó en la cantera del Córdoba CF, con el que ascendió a Segunda División en 1999, en el inolvidable Cartagenazo, cuando apenas contaba 21 años y era uno de aquellos canteranos de los que tiró Escalante para lograr un hito deportivo inolvidable. Clavero no vistió la blanquiverde en Segunda, sino que se marchó al Mérida, en la categoría de plata del fútbol español, tras el éxito cordobesista. Después, a los 22 años integró el Castilla en el que empezaba a despuntar un tal Íker Casillas y en el que también jugaban Pablo Villa, Carlos Rivera, David Sousa o Epitié, entre otros. Tras proseguir su carrera en el Numancia y el Murcia, en la 2004-05 vistió la rojilla de Osasuna en Primera y repitió en la 2005-06.

Rafa Clavero, con la elástica de Osasuna, en un partido de Liga. / EFE

Otro lateral zurdo formado en el Córdoba CF y cordobés vestiría también la elástica rojilla: Juan Rafael Fuentes. El de la Fuensanta progresó en la cantera cordobesista hasta debutar en la 2009-10 con el primer equipo, compitiendo en El Arcángel hasta la 2012-. Tras cumplir su contrato, se marchó al Espanyol, en Primera, en donde compitió durante tres temporadas. Ya en la 2016-17 firmó por Osasuna, pero una importante lesión le obligó a decir adiós al fútbol, no sin antes intentarlo una última vez en Inglaterra, sin suerte.

Puente Córdoba-Pamplona... por la izquierda

Así, en lo que se lleva de siglo, son cuatro los laterales zurdos cordobeses o formados en el Córdoba CF que, finalmente, han competido en Osasuna. Pero lo ocurrido en el siglo 21 en esa posición con puente directo entre Córdoba y Pamplona no es sino la continuidad a un trabajo que se ha desvelado como indiscutible: el Córdoba CF lleva medio siglo “fabricando” laterales zurdos de repercusión internacional, incluso.

Juan Rafael Fuentes, en su presentación con Osasuna, con otro conocido del Córdoba CF, Oriol Riera. / Sport

Los máximos exponentes de la DOP

Juan Verdugo se formó en el Séneca, primero, y en el Córdoba CF, después. Tras lograr el penúltimo ascenso a Primera del conjunto blanquiverde firmó por el Real Madrid, con el que ganó dos Ligas y dos Copas. Posteriormente hizo una larga carrera en Primera División (más de 250 partidos) con la camiseta del Espanyol, siendo internacional en una ocasión.

Rafa Berges, en un encuentro con el Celta de Vigo. / Efe

Toni Muñoz también jugó casi 300 partidos entre Primera División y Copa del Rey tras formarse en el Córdoba CF. Desde Segunda B con la elástica blanquiverde pasó al filial del Atlético de Madrid, en Segunda y, de ahí, al primer equipo, en donde compitió durante más de una década, llegando a jugar en Champions League, Copa de la Uefa y Recopa. Además, fue internacional en diez ocasiones.

Y, finalmente, Rafa Berges. Llegado antes de los 20 años al primer equipo blanquiverde, como Toni , saltó desde Segunda B con el Córdoba CF al Tenerife, en Primera División. De ahí, al Celta, en donde además de capitán disputó competiciones europeas. Campeón olímpico en Barcelona 92, el de Las Margaritas fue, posiblemente, el último gran exponente del lateral zurdo del Córdoba CF que logra repercusión internacional. Pero la máquina de laterales izquierdos del Córdoba CF siguió funcionando, a diversos niveles, años después. Quizá Álex López, el último joven producto de la cantera en la posición y natural de Montemayor, sea el próximo en explotar.