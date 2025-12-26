El año en el que cambió la portería del Córdoba CF

El Córdoba CF apura los últimos días del 2025 y este lunes está previsto que la plantilla blanquiverde regrese al trabajo en la Ciudad Deportiva y El Arcángel con vistas al primer encuentro de Liga, el que le enfrentará el sábado 3 de enero, a las 21.00 horas, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel al Burgos.

Acertado relevo Íker Álvarez-Ramón Vila

En ese partido, si nada se tuerce ni hay una inesperada sorpresa, volverá a cubrir la portería Íker Álvarez. El internacional andorrano llegó el pasado verano y, en cierta manera, su fichaje supuso una sorpresa. La entidad blanquiverde tenía como portero suplente o alternativa a la titularidad a otro joven, Ramón Vila, firmado el verano por la comisión deportiva cordobesista nada más lograrse el ascenso a Segunda División A, en el verano del 2024. Ramón Vila había demostrado su nivel en el Atlético Baleares la temporada anterior, en Primera RFEF y su juventud hacía ver como lógica la apuesta realizada por el Córdoba CF como ese joven portero que puede aspirar a la titularidad en la portería. Pero el catalán apenas pudo jugar en dos partidos, intrascendentes, ya que Carlos Marín parecía inamovible en la titularidad.

Iker Álvarez, en la acción del penalti que detuvo ante la Real Sociedad B. / Lof

El almeriense, pase lo que pase, ha hecho historia en el Córdoba CF, al que llegó con apenas 24 años procedente del Betis Deportivo y como alternativa al portero veterano que había firmado la entidad blanquiverde para aquella triste temporada en Segunda RFEF: Felipe Ramos. Con 33 años y una dilatada trayectoria en Segunda B, el ex de la UD Sanse se perfilaba como titular aquella campaña, pero Carlos Marín fue comiéndole terreno de manera paulatina. Tanto fue así que tras disputar 11 de las primeras 15 jornadas, a partir de ahí tan solo jugó dos encuentros, ya que Carlos Marín se hizo con la titularidad de forma inapelable.

El 22 de diciembre del 2021, Carlos Marín disputó el último encuentro de Liga del año, la jornada 7 ante el Mensajero, aplazada debido a las cenizas en el aire, producto de la erupción del volcán Cumbre Vieja, de La Palma. Así, el año 2021 finalizó con Carlos Marín en la portería y ya no la abandonaría durante cuatro años consecutivos.

Continuidad hasta la capitanía

Aquella 2021-22 logró el ascenso a Primera RFEF con el Córdoba CF el portero almeriense. En la 2022-23 fue indiscutible en la categoría de bronce del fútbol español, así como en la 2023-24, con Iván Ania en el banquillo, cuando se consiguió el regreso al fútbol profesional. Incluso la pasada temporada, Carlos Marín no sólo se mantuvo inamovible en la portería del Córdoba CF, sino que fue elegido primer capitán blanquiverde por sus compañeros de vestuario, un síntoma añadido de la estabilidad que tenía el almeriense en la plantilla y la que ofrecía bajo palos.

Córdoba CF CCF Entrenamiento Carlos Marín / A.J.González / COR

Sin embargo, algo cambió este verano. La idea del club era aumentar la competencia en el arco. Y lo consiguió con la llegada de Íker Álvarez, que ocupó el hueco dejado por Ramón Vila, cedido al Eldense tras una ampliación de contrato. En principio, Carlos Marín comenzó como titular en la actual Liga que, como las anteriores con Iván Ania en el banquillo, comenzaron con ciertas dudas: una victoria, un empate y tres derrotas provocaron los primeros nervios tras las primeras cinco jornadas de competición y una de las cabezas que rodaron fue la de Carlos Marín. El almeriense dejó su puesto a Íker Álvarez, que respondió a la confianza depositada por Iván Ania con grandes actuaciones, como las que protagonizó ante el Racing de Santander o ante el Ceuta, sin ir más lejos.

Gran debut ante el Racing

El andorrano se estrenó, precisamente, ante el Racing de Santander en la jornada 6 de Liga y ha permanecido bajo la portería del Córdoba CF siempre, salvo en la victoria cordobesista en El Arcángel frente a la Cultural Leonesa (1-0) de la jornada 9, ya que se encontraba con su selección. Una vez cumplidos sus compromisos internacionales, Íker Álvarez regresó a la portería del Córdoba CF y el pasado 21 de diciembre, en Mendizorroza, volvió a formar parte del 11 titular del Córdoba CF, la última alineación de inicio del 2025.

En la del 2024, 2023, 2022 y 2021 siempre estuvo el mismo portero: Carlos Marín, que durante cuatro ciclos consecutivos cerró el año como el portero titular del Córdoba CF. Desde el 13 de diciembre del 2020 no se veía otro portero diferente a Carlos Marín en el último partido del Córdoba CF. Entonces fue Isaac Becerra, que guardó la portería en el 4-0 en El Arcángel frente al Polideportivo Ejido. Para hacerse una idea de todo el tiempo pasado, Isaac Becerra se hizo la foto de equipo titular junto a Álex Robles, Bernardo Cruz, Momo Djetei, Jesús Álvarez, Alberto del Moral, Javi Flores, Mario Ortiz, Carlos Valverde, Moutinho y Piovaccari.

Y para tomar mayor consideración de lo logrado hasta ahora por Carlos Marín, sólo reseñar que es el quinto portero en la historia del Córdoba CF en goles encajados, 153, sólo superado por Miguel Ángel Molina, Luna Toledano, García Fernández y Benegas, mitos del arco blanquiverde. Además, con 148 partidos defendiendo la blanquiverde, Carlos Marín es superado en el Córdoba CF Molina, Luna Toledano y Avelino Viña.

Con este último, uno de los grandes porteros en la historia del Córdoba CF, mantiene Carlos Marín una curiosa referencia. Marín encajó tres goles más que el uruguayo (153 por 150), pero Avelino Viña compitió casi 1.700 minutos más que él, 20 encuentros oficiales de diferencia, lo cual habla a las claras de los números de Carlos Marín.

Precisamente, Avelino Viña es la última gran referencia en la portería del Córdoba CF, ya que ni Jáuregui ni David Valle, ni siquiera Alberto García –más recientemente- tuvieron la longevidad en el arco que sí ha mostrado Carlos Marín. Avelino Viña, desde la 1994-95 a la 1998-99 es el último portero del Córdoba CF que cerró cada año durante cuatro temporadas consecutivas. Por lo tanto, en este 2025, el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel ha asistido al gran cambio en la portería del Córdoba CF. ¿Será definitivo?