¿Qué busca el Córdoba CF en el mercado invernal? Así son y serán los movimientos de la comisión deportiva

El Córdoba CF prosigue con sus vacaciones navideñas, que se prolongarán hasta el próximo lunes, 29 de diciembre, mientras que en la planta noble del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel buscan la manera de reforzar la plantilla que dirige Iván Ania.

25 en plantilla, 23 fichas

No será fácil. A pesar de que el pasado verano quedó “un remanente” en el límite salarial deportivo, según reconoció el propio CEO blanquiverde, Antonio Fernández Monterrubio, no parece que haya muchos miembros del actual vestuario cordobesista dispuestos a marcharse de Córdoba con una rescisión razonable que abriera aún más el margen a ese límite salarial. Por otro lado, el número de elementos de los que dispone el mismo Iván Ania invita a dar salida a jugadores del plantel en caso de que llegue alguno en el mercado invernal. Hay que recordar que el Córdoba CF tiene 25 jugadores en la actual primera plantilla, 23 con ficha del primer equipo –incluido Adilson Mendes- y dos con ficha del filial: Dani Requena y Jan Salas.

Dani Requena celebra un gol con el Córdoba CF en El Arcángel, ante el Ceuta. / MANUEL MURILLO

Por lo tanto, es obvio que, en caso de querer reforzar la plantilla, el Córdoba CF tendrá que dar salida al mismo número de elementos, de ahí que se deduzca que la actividad blanquiverde en el mercado invernal será de perfil bajo. Es cierto que hace un año se pensó así, incluso por el propio club, pero aquella venta de Adrián Lapeña posibilitó otros muchos movimientos hasta llegar hasta casi la media docena, algo que ni siquiera en El Arcángel estaba planificado en los primeros meses de la temporada 2024-25. Pero no parece que pueda repetirse una operación como la que llevó al central riojano al CSKA Sofía. Por lo tanto, el disparo o los disparos que realice el Córdoba CF en el mercado invernal que se abre en enero han de ser muy certeros.

Obolskii, de nuevo en la rampa de salida

¿Dónde quiere reforzarse el Córdoba CF? No es ningún secreto, ni siquiera desde el inicio de la temporada, que en la delantera se quedó algún movimiento por realizar antes del inicio de Liga. Precisamente por ello Nikolai Obolskii prolongó hasta una segunda vida su estancia en el Córdoba CF y sería el primer candidato a salir en enero en caso de que la entidad blanquiverde pueda cristalizar la incorporación de un delantero que convenza a la comisión deportiva cordobesista, primero, y a Iván Ania, después. No será Álex Forés, aunque en El Arcángel se aspira a un delantero de ese nivel, algo que no será nada fácil. El delantero valenciano ya despertó el interés del Córdoba CF la pasada temporada, pero los pretendientes que le rodean casi siempre hacen inviable la posibilidad de que pueda recalar en el coliseo ribereño para vestir la blanquiverde. Ocurrió hace ya bastantes meses y apunta a que volverá a ocurrir en el próximo mercado invernal. El periodista Matteo Moretto desveló hace unos días que Álex Forés cortará su cesión al Real Oviedo, desde donde llegó procedente del Villarreal, y hay varios clubs interesados en hacerse con sus servicios, entre ellos, el Córdoba CF. La UD Las Palmas de Luis García también contactó con su entorno, aunque todo apunta a que los canarios tienen también otras opciones que gustan tanto o más que el valenciano, mientras que el Sporting de Gijón parece que será el destino de Álex Forés, según informaba La Nueva España, periódico que al igual que CÓRDOBA pertenece al Grupo Prensa Ibérica. Ya la pasada temporada, el Sporting realizó un movimiento parecido al fichar a un jugador que estaba en el Oviedo (Dotor) en forma de préstamo desde el Celta y cortó el préstamo para jugar la segunda parte de la campaña en el Sporting. Ahora, con el Villarreal y Álex Forés, se pretende hacer la misma operación.

Álex Forés, en un entrenamiento con el Villarreal B. / EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO

El nuevo técnico carbayón, Guillermo Almada, no cuenta con Álex Forés, que parece aceptar definitivamente que ha de salir del Tartiere en busca de minutos. Apenas ha jugado 285 entre Liga y Copa del Rey y en el Villarreal, lógicamente, buscarán el destino que le garantice más tiempo de competición, además de satisfacer económicamente sus intereses. Además del Sporting –el mejor situado para la llegada de Álex Forés- y la UD Las Palmas, el Estrela da Amadora de Portugal también se ha interesado por el delantero valenciano, lo que hace que la perspectiva para el Córdoba CF se complique, tanto por el compromiso de tiempo de competición a garantizar como –sobre todo- por el coste económico que puede suponer su llegada.

En cualquier caso, el Córdoba CF sigue trabajando el mercado en busca de un delantero. El fichaje estrella del pasado verano junto al propio Obolskii han sumado 1 gol en la primera mitad de la temporada y el teórico segundo -¿o tercero?- delantero al inicio de Liga ha salvado la aportación ofensiva del equipo de Iván Ania. Adri Fuentes y su participación en ocho tantos (siete anotados y una asistencia) han dado respuesta a las necesidades del equipo, al menos las mínimas, pero en el Córdoba CF no se conforman y quieren más. La pelea en el mercado no será nada fácil.

Álex Sala, pretendido en Primera, imposible

Otra zona que pretende reforzar el Córdoba CF es el centro del campo y para ello realizó algún movimiento, tímido, para preparar el terreno en enero. La aportación de Jan Salas a este Córdoba CF se ha quedado en 106 minutos y hasta la jornada 17, en la que disputó 16 minutos ante el Leganés, su presencia en el campo era la misma que la de Álex Sala, que se marchó en agosto al Lecce, lo que deja a las claras por parte de Iván Ania que no cuenta con el de Sabadell, cedido por el Real Mallorca. También hay que recordar que la baja de Theo Zidane, con un problema discal que le tendrá varios meses fuera de los terrenos de juego, abre otras alternativas con un futbolista que, hay que recordarlo, cumple contrato el próximo 30 de junio, de ahí que no sea nada fácil para el Córdoba CF encontrar un punto de equilibrio que pueda gustar a todos.

Álex Sala controla el balón en su último partido con el Córdoba CF. / Aurelio Florez

Ese hombre para la medular del Córdoba CF no será, lógicamente, Álex Sala, que no puede competir en otro equipo distinto al Lecce este curso, tras haber iniciado el campeonato 2025-26 con el Córdoba CF -un partido de Liga, ante el Sporting de Gijón en El Molinón, donde fue titular- y, después, participando en cuatro encuentros de la Serie A con el conjunto italiano, lo que completa el cupo de dos entidades en las que puede jugar dentro de una misma temporada. El hipotético regreso al club blanquiverde, por tanto, implicaría un tercer movimiento que, según el reglamento de traspasos vigente, no es posible. Según el entorno del propio futbolista, con el que ha contactado este periódico, dos equipos de la Primera División española mostraron interés en hacerse con sus servicios a partir de enero, pero su futuro seguirá ligado al Lecce, como mínimo, hasta 2026.

En cualquier caso, la aspiración de traer a un jugador para el mediocampo se mantiene en El Arcángel, aunque la solución para ello deberá ser más creativa que nunca. Si se lograra, el Córdoba CF incorporaría a dos jugadores en el mercado invernal –mediocampo y delantera- a los que habría que añadir un tercero: Adilson Mendes. El portugués de origen caboverdiano entrena con el grupo con asiduidad y, lo normal es que a lo largo del próximo enero entre ya en alguna convocatoria de Liga del Córdoba CF. Otra cosa será verlo al nivel que se le vio cuando cayó lesionado ante el Granada, la pasada temporada. El Arcángel deberá tener paciencia con Adilson Mendes, que necesitará de varios encuentros, semanas, para empezar a apuntar a ser el Adilson que El Arcángel recuerda.