Así fue el 2025 de los cedidos por el Cordoba CF: protagonismo en sus equipos con algún vaivén

El Córdoba CF decidió el pasado verano dar salida en forma de cesión a cinco futbolistas rumbo a la Primera Federación, con la intención de que acumularan continuidad competitiva que difícilmente iban a encontrar bajo la dirección de Iván Ania, en la Liga Hypermotion. La idea del club era que este periodo sirviera como etapa de crecimiento antes de su regreso a la disciplina blanquiverde una vez concluyeran sus préstamos. De todos ellos, únicamente Mati Barboza —integrante del equipo que logró el ascenso a Segunda— y Ramón Vila habían formado parte del primer equipo la temporada anterior. A este grupo se sumó Ntji Tounkara, que llegó a debutar en la Liga Hypermotion tras un notable rendimiento en el filial, mientras que Mariano Carmona y George Andrews, incorporados en el último mercado estival, completaron la nómina de jugadores enviados a la categoría de bronce para foguearse.

Al cierre de 2025, los cinco futbolistas cedidos pueden calificarse como protagonistas en sus respectivos destinos, cada uno con circunstancias y rendimientos distintos. El caso más significativo es el de Ramón Vila, quien tras disputar solo tres encuentros la campaña pasada a la sombra de Carlos Marín, abandonó el club después de la llegada de Iker Álvarez. Desde la dirección deportiva se consideró prioritario que el guardameta catalán, renovado hasta junio de 2027, contara con minutos de forma regular.

Ramón Vila, fijo en la portería bajo del Eldense

El acuerdo de cesión con el Eldense, recién descendido a Primera RFEF, permitió a Vila convertirse rápidamente en una pieza clave del conjunto alicantino. Desde su llegada al Nuevo Pepico Amat, ha sido titular indiscutible tanto con Javi Cabello como con Claudio Barragán. El equipo de Elda finaliza el año situado en puestos de promoción de ascenso del Grupo 2, ocupando la quinta plaza. Con sólo 23 años, Vila ha disputado 16 encuentros ligueros, acumulando 1.429 minutos. Apenas se ausentó en los compromisos coperos y en un partido de Liga ante el Real Murcia por sanción, tras su expulsión frente al Europa. En esos 16 partidos de Liga ha encajado 15 goles y ha mantenido la portería a cero en ocho ocasiones, cifras que refuerzan su crecimiento y adaptación a la categoría.

Ramón Vila, junto a Carlos Marín, en un entrenamiento del Córdoba CF. / MANUEL MURILLO

Ntji Tounkara, pieza esencial en el centro del campo del Sanluqueño

Otro de los cedidos con mayor peso en su equipo es Ntji Tounkara. Después de estrenarse con el primer equipo cordobesista al final del pasado curso, el mediocentro renovó hasta 2027 antes de incorporarse al Atlético Sanluqueño. En el conjunto gaditano se ha convertido en un fijo en la medular. El joven centrocampista, de 20 años, ha participado en 16 partidos y suma 1.321 minutos, siendo el cuarto que más minutos acumula del conjunto gaditano, además de anotar un gol ante el Tarazona en El Palmar. Una expulsión en el encuentro frente al Torremolinos le hizo perderse una jornada por sanción, pero su aportación está siendo determinante para un Sanluqueño que pelea por salir de los puestos de descenso del Grupo 2.

Mariano Carmona aporta gol en el Alcorcón

Mariano Carmona, uno de los refuerzos estivales del Córdoba CF, fue cedido al Alcorcón para ganar experiencia. El delantero murciano, de 24 años, ha alternado presencia en el once inicial con apariciones desde el banquillo y acumula 13 encuentros disputados (1.014 minutos). El club blanquiverde se reservó una opción de renovación al finalizar la temporada. Durante su etapa en el conjunto alfarero ha marcado cuatro goles —ante Teruel, Antequera, Nàstic y Betis B— y ha repartido una asistencia. Su trayectoria se vio frenada por una expulsión en Algeciras, tras un altercado con Iván Turrillo, que derivó en una sanción de cuatro partidos. Tras cumplirla, ha recuperado protagonismo con tres titularidades consecutivas, incluida la última frente al Ibiza, donde forzó el penalti del primer gol. El Alcorcón, no obstante, se mantiene en la parte baja de la clasificación.

Mariano Carmona celebra un gol durante la pasada pretemporada con el Alcorcón. / AD ALCORCÓN

George Andrews, intermitencia en el Europa

George Andrews también salió cedido tras llegar al Córdoba CF en verano. El extremo recaló en el Europa, uno de los equipos más sólidos del Grupo 2, actualmente tercero en la tabla. En el conjunto catalán ha alternado partidos como titular con otros partiendo desde el banquillo.

El atacante acumula 18 apariciones oficiales (970 minutos), repartidas entre Liga, Copa del Rey y Copa Catalana. En esta última competición logró su único gol hasta la fecha, ante el Peralada. Además, ha sumado dos asistencias en liga y únicamente se quedó sin participar en un encuentro, frente al Sabadell.

Mati Barboza, condicionado por lesiones y sanción

El último caso es el de Mati Barboza, uno de los nombres propios del ascenso de 2024. El central fue cedido al Atlético Madrileño tras una temporada anterior marcada por los problemas físicos. Bajo las órdenes de Fernando Torres comenzó con protagonismo, pero una lesión temprana le hizo perder continuidad.

Matías Barboza, el segundo por la derecha en la fila superior, titular con el Atleti B. / ATLÉTICO DE MADRID

Hasta ahora ha disputado nueve partidos (385 minutos). Tras reaparecer progresivamente desde el banquillo, una expulsión por dirigirse de forma grave al árbitro le supuso cuatro encuentros de sanción. Superado ese castigo, regresó al once titular en la última jornada ante el Sabadell, encuentro que terminó con derrota por 2-0. Pese a ello, el filial rojiblanco continúa liderando el Grupo 2.

En conjunto, tras cuatro meses de competición en Primera Federación, Ramón Vila, Ntji Tounkara, Mariano Carmona, George Andrews y Mati Barboza han tenido una participación relevante —con distintos grados de impacto— en sus respectivos equipos. La estrategia del Córdoba CF de apostar por sus cesiones muestra signos positivos, aunque el tramo final de la temporada será determinante para definir el futuro de estos jugadores en el club.