La carta del CEO del Córdoba CF: Monterrubio remarca que "el club avanza con el empuje de todos los cordobesistas"

El CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, dirigió una carta a la afición cordobesista y a la ciudad en la que aprovechó para felicitar la Navidad a todos y desear un feliz 2026. Asimismo, el dirigente blanquiverde realiza un repaso por la actualidad de la entidad cordobesista y resalta que el club "ha consolidado las bases de un proyecto serio, ambicioso y con futuro", además de destacar el "avance" del Córdoba CF "con el empuje de los cordobesistas".

"Proyecto serio y con futuro"

El inicio de la carta que dirige Antonio Fernández Monterrubio a todos los aficionados del Córdoba CF es el siguiente:

"Querida familia cordobesista: en estas fechas tan especiales, y a punto de cerrar 2025, permitidme dirigirme a todos vosotros con gratitud y orgullo. Esta es ya la tercera Navidad que tengo el honor de vivir junto a vosotros como CEO del Córdoba CF, y no hay mejor momento para detenerse, mirar atrás y reconocer lo esencial: este club avanza con el empuje de todos los cordobesistas".

Iván Ania, a la izquierda, junto a Antonio Fernández Monterrubio en las instalaciones de El Arcángel. / CHENCHO MARTÍNEZ

Posteriormente, Monterrubio hace un primer acercamiento al resumen del 2025 que ya se va. "El año que despedimos ha sido exigente. Competir en LaLiga Hypermotion nos ha obligado a dar nuestra mejor versión, a afrontar cada jornada con el coraje, la entrega y la responsabilidad que representan nuestros colores. Gracias al trabajo incansable de la plantilla, el cuerpo técnico, los empleados del club y, por supuesto, al aliento incondicional de vosotros, nuestra afición, hemos consolidado las bases de un proyecto serio, ambicioso y con futuro", asegura el CEO del Córdoba CF.

Posteriormente, el dirigente cordobesista asegura que "en lo deportivo, seguimos creciendo con una idea muy clara: construir hoy sin hipotecar el mañana. Estamos generando activos para el futuro del club, con jugadores internacionales en nuestro equipo, futbolistas que siguen evolucionando a través de cesiones y, especialmente, una base de talento joven con un prometedor recorrido por delante. Esa combinación de ambición y planificación es parte de nuestra identidad. Contamos con una plantilla competitiva, capaz de luchar cada partido y de hacerlo con fidelidad a nuestros valores: trabajo, compromiso y exigencia".

"Pasos firmes"

Además, Monterrubio defiende en su misiva que "durante 2025 también hemos dado pasos firmes en todas las áreas del club. En el plano social, el crecimiento ha sido notable: hemos alcanzado un récord de abonados y la asistencia en nuestro estadio ha aumentado de forma significativa, confirmando algo que todos sentimos: el cordobesismo no se explica, se vive. Ese sentimiento de pertenencia y esa fidelidad son nuestro mayor patrimonio y, al mismo tiempo, la mayor responsabilidad que asumimos".

El CEO blanquiverde, Antonio Fernández Monterrubio, da la bienvenida al filial en El Arcángel, al inicio de temporada. / CCF

"A nivel institucional y de gestión", prosigue Monterrubio en su carta, "hemos seguido avanzando en la profesionalización de todas las áreas, reforzando una estructura moderna, responsable y alineada con las demandas del fútbol profesional. Queremos un club cada vez más sólido, mejor preparado y con una visión clara, que no dependa de la improvisación, sino de la planificación, el rigor y el trabajo bien hecho.

Asimismo, el dirigente del Córdoba CF destaca que el año que termina "en infraestructuras, ha sido igualmente un año de avances. Hemos continuado con el proceso de renovación y modernización del Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, un proyecto integral que está transformando la experiencia del aficionado y elevando el estándar de un club histórico como el nuestro. La instalación de los dos nuevos videomarcadores ha supuesto un hito dentro de un plan ambicioso de actuaciones orientadas a mejorar la comodidad, la tecnología y la seguridad en cada partido. Estas mejoras reflejan el firme compromiso de la propiedad del Córdoba CF con su afición y con el futuro del club", reafirma el CEO del Córdoba CF.

"Ilusión y determinación" para el 2026

También recuerda Monterrubio que el club ha "impulsado herramientas que acercan el Córdoba CF a sus seguidores: el lanzamiento de la nueva web y la app oficial, y la implantación del acceso mediante tecnología NFC al estadio, modernizando la relación entre el club y los cordobesistas y facilitando una interacción más ágil y acorde a los tiempos.

Monterrubio, en un acto con las peñas cordobesistas. / CHENCHO MARTÍNEZ

Monterrubio finaliza su carta reconociendo que "cicho esto, somos plenamente conscientes de que todavía queda camino por recorrer. Ambición y autoexigencia son principios que llevo por bandera. Este proyecto tiene un objetivo fundamental: mejorar de manera constante y sostenible, crecer sin perder nuestra identidad y devolver al Córdoba CF al lugar que merece, acorde a la historia y a la grandeza de este escudo. Miramos a 2026 con ilusión y determinación. Queremos seguir dando pasos adelante en el plano deportivo, competir con ambición y humildad, sin renunciar a nada, y continuar fortaleciendo el proyecto desde la sostenibilidad, la estabilidad y el sentido común. Con trabajo, unión y compromiso, el Córdoba CF seguirá consolidando una base sólida sobre la que construir un futuro cada vez más ilusionante".

"En nombre del Consejo de Administración y de todas las personas que forman el club, os deseo paz, salud y momentos felices junto a vuestros seres queridos. Que estas fiestas nos recarguen de energía y nos inspiren para seguir creciendo juntos. Y, sobre todo, gracias: por estar, por creer y por empujar. Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo, cordobesistas. Que se cumplan todos vuestros sueños. Que 2026 nos traiga más victorias, ilusión renovada y, como siempre, un Córdoba CF del que sentirnos orgullosos", cierra su misiva el CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio.