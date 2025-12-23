El Real Valladolid elige a Luis García Tevenet como nuevo dueño de su banquillo

El Real Valladolid, uno de los adversarios del Córdoba CF en la presente LaLiga Hypermotion, ya ha resuelto el relevo en su banquillo. Tras la agitada salida de Guillermo Almada hace poco más de una semana, con destino al Oviedo de Primera División mediante traspaso, y el breve paréntesis de Sisinio González -sal­dado con un severo varapalo en Ipurúa frente al Eibar (3-0) en su única comparecencia-, la entidad del José Zorrilla ha cerrado la incorporación de Luis García Tevenet, que asume el mando del equipo hasta el final de la temporada.

Experiencia reciente

La última etapa de Tevenet como primer entrenador tuvo lugar en el Atlético de Madrid B, donde compartió cuerpo técnico con el cordobés Javi Pineda «Pinedita». Con el filial rojiblanco firmó dos ascensos consecutivos, desde Tercera RFEF hasta Primera RFEF, consolidando un proyecto que le permitió dar un salto posterior al primer equipo. De hecho, en la campaña 2024-2025 ejerció como asistente de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid.

El pasado verano abandonó la disciplina colchonera para iniciar una nueva experiencia en el fútbol internacional, incorporándose al Botafogo brasileño como segundo entrenador, cargo que ocupaba hasta recibir la llamada del conjunto vallisoletano.

Luis García Tevenet, en el Estadio José Zorrilla. / real valladolid

Un largo recorrido

Tevenet inició su trayectoria como técnico en el Orihuela CF durante la temporada 2008-2009. Desde entonces, ha pasado por numerosos banquillos del fútbol nacional, tanto como primer entrenador como en labores de asistente. En su currículum figuran etapas en Jerez Industrial, Sevilla (como segundo), San Roque de Lepe, UCAM Murcia, Cartagena, Huesca -con el que logró el ascenso a Segunda División-, Hércules CF, Sevilla Atlético, Atlético Levante y el ya mencionado Atlético de Madrid B.

En el comunicado oficial difundido por el club pucelano, se destaca que el sevillano afronta ahora “otro paso importante en su carrera” tras acumular 423 partidos como primer entrenador, asumiendo “un gran reto” al frente del Valladolid en el fútbol profesional. Una apuesta de experiencia para reconducir el rumbo de un bloque -recién descendido- que ha zanjado el 2025 como el duodécimo clasificado del fútbol plata.