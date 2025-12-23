Actualidad blanquiverde
El Real Valladolid elige a Luis García Tevenet como nuevo dueño de su banquillo
El entrenador sevillano asume el mando del proyecto blanquivioleta hasta final de temporada, tras la interinidad de Sisinio González y el traspaso de Guillermo Almada
El Real Valladolid, uno de los adversarios del Córdoba CF en la presente LaLiga Hypermotion, ya ha resuelto el relevo en su banquillo. Tras la agitada salida de Guillermo Almada hace poco más de una semana, con destino al Oviedo de Primera División mediante traspaso, y el breve paréntesis de Sisinio González -saldado con un severo varapalo en Ipurúa frente al Eibar (3-0) en su única comparecencia-, la entidad del José Zorrilla ha cerrado la incorporación de Luis García Tevenet, que asume el mando del equipo hasta el final de la temporada.
Experiencia reciente
La última etapa de Tevenet como primer entrenador tuvo lugar en el Atlético de Madrid B, donde compartió cuerpo técnico con el cordobés Javi Pineda «Pinedita». Con el filial rojiblanco firmó dos ascensos consecutivos, desde Tercera RFEF hasta Primera RFEF, consolidando un proyecto que le permitió dar un salto posterior al primer equipo. De hecho, en la campaña 2024-2025 ejerció como asistente de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid.
El pasado verano abandonó la disciplina colchonera para iniciar una nueva experiencia en el fútbol internacional, incorporándose al Botafogo brasileño como segundo entrenador, cargo que ocupaba hasta recibir la llamada del conjunto vallisoletano.
Un largo recorrido
Tevenet inició su trayectoria como técnico en el Orihuela CF durante la temporada 2008-2009. Desde entonces, ha pasado por numerosos banquillos del fútbol nacional, tanto como primer entrenador como en labores de asistente. En su currículum figuran etapas en Jerez Industrial, Sevilla (como segundo), San Roque de Lepe, UCAM Murcia, Cartagena, Huesca -con el que logró el ascenso a Segunda División-, Hércules CF, Sevilla Atlético, Atlético Levante y el ya mencionado Atlético de Madrid B.
En el comunicado oficial difundido por el club pucelano, se destaca que el sevillano afronta ahora “otro paso importante en su carrera” tras acumular 423 partidos como primer entrenador, asumiendo “un gran reto” al frente del Valladolid en el fútbol profesional. Una apuesta de experiencia para reconducir el rumbo de un bloque -recién descendido- que ha zanjado el 2025 como el duodécimo clasificado del fútbol plata.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lotería de Navidad 2025 en Córdoba, en directo | El tercer premio del Sorteo de Navidad toca en La Viñuela, Medina Azahara y Montilla
- El tercer premio de la Lotería de Navidad toca en Córdoba y en Montilla: el 90.693 trae la suerte
- Los Salesianos de Córdoba abren una revisión de la intervención realizada en la imagen de María Auxiliadora
- Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
- El juez Manuel Marchena apadrina a la nueva promoción de letrados del Colegio de Abogados de Lucena
- Juan José Ferrer reparte el tercer premio de la Lotería de Navidad en Córdoba: '25 años en la hostelería, me decidí por cambiar y fíjate
- Más de 20 años de hermandad en torno a un plato de migas: la Cruz Blanca continúa con la tradición
- El Ayuntamiento de Córdoba aprueba su oferta de empleo público 2025 con 213 plazas: estos son los puestos a cubrir