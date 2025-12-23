Álvaro García, la solución que busca el Córdoba CF para reactivar su delantera

Dicen que la experiencia es un grado y, en clave blanquiverde, esa máxima suele adquirir un peso especial cada vez que el calendario se aproxima a un mercado de fichajes... Porque con la ventana invernal aún a la espera de subir la persiana -lo hará el próximo 2 de enero-, la comisión deportiva del Córdoba CF ya ha comenzado a mover ficha, a sabiendas de que anticiparse -como viene haciendo en mercados anteriores- puede ser clave entre tanta competencia. Y en ese escenario, el primer nombre que emergió con fuerza es el de Álvaro García, ariete del Mérida, una opción que por perfil, contexto y rendimiento encaja de lleno en las necesidades actuales de la delantera califal.

El punta cántabro, de 26 años, ha despertado también el interés de otros clubes como el Mirandés -último rival liguero de los de Iván Ania- y el Cádiz. Sin embargo, parecen los de El Arcángel, o al menos a día de hoy, los mejor posicionados para alcanzar un acuerdo con el futbolista y, posteriormente, negociar con el club emeritense, que no contempla su salida si no es mediante traspaso.

El sustituto de Obolskii

El encaje de Álvaro García se explica, en buena medida, desde la propia radiografía ofensiva blanquiverde. Y es que hasta la reciente visita a Mendizorroza, la producción goleadora en punta había recaído casi en exclusiva sobre Adrián Fuentes, actual pichichi blanquiverde con siete dianas, aunque solo una en las últimas seis jornadas. En el duelo ante el Mirandés se sumó por fin Sergi Guardiola a la nómina de goleadores, mientras que Nikolai Obolskii continúa siendo el único delantero de la plantilla que aún no ha visto puerta.

Los números del ruso refuerzan la sensación de ciclo agotado: es el futbolista con menor participación en lo que va de temporada, con apenas cuatro partidos disputados y 44 minutos en Liga, al margen de su aparición en el once en Copa ante el Cieza. Y con mercado entre clubes aspirantes al ascenso en Primera RFEF, su salida se perfila como una de las operaciones más probables del mes de enero, liberando así una plaza en la delantera.

Es precisamente en ese contexto donde coge enteros la figura de García, un perfil similar en cuanto a envergadura, incluso mayor, y juego de espaldas -mide 1,92 metros-, pero con una capacidad goleadora notablemente más contrastada.

Explosión reciente

El crecimiento del delantero de Colindres se viene sosteniendo durante el último par de campañas. El pasado curso ya firmó cifras notables en la SD Logroñés, en Segunda Federación, donde anotó 17 goles y fue el segundo máximo realizador del Grupo 2, además de desempeñar un papel clave en la clasificación del conjunto riojano para la fase de ascenso a Primera RFEF, que concluyó con la eliminación ante el Estepona.

Álvaro García celebra un gol durante su etapa en la SD Logroñés. / sd logroñés

En el presente ejercicio, ya en el Estadio Romano José Fouto, ha elevado aún más el listón. Es el máximo artillero de toda la Primera Federación, con 11 dianas en 16 encuentros, en un Mérida instalado en la zona media del Grupo 1. Un dato resume su impacto: de los 26 goles anotados por el conjunto extremeño en lo que va de campeonato, el 42% han llevado su firma.

Formado en la cantera del Racing de Santander, el punta dio el salto al Tropezón de Torrelavega en edad juvenil, antes de pasar por el Colindres de su localidad natal, el Laredo y debutar en Primera Federación con el Costa Brava. También defendió la camiseta del Arenas de Getxo antes de consolidarse en Logroño y explotar definitivamente en Mérida.

Potenciar la punta de lanza

Se entiende, por tanto, que los primeros esfuerzos de la comisión deportiva blanquiverde de cara al próximo mercado se han focalizado en potenciar la punta de lanza. Y es que más allá del rendimiento de Adrián Fuentes -llegado el pasado verano desde el Tarazona para un rol inicialmente secundario-, la aportación ofensiva entre las teóricas referencias ha sido limitada. Es más, entre el madrileño y Guardiola, la delantera suma únicamente ocho goles, es decir, apenas un 34% de los 23 totales del equipo.

Por detrás aparece Jacobo González, que le da aun más dimensión al dato, con otras cuatro dianas, incluida la del primer minuto en Mendizorroza, que lo mantienen como el segundo máximo exponente del plantel de cara a puerta por el momento.