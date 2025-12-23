Adiós a Antonio 'El Mancha', el socio número 2 que hizo del peñismo un modo de vida en el Córdoba CF

El cordobesismo despide a uno de sus nombres propios más reconocibles. Antonio Mancha Millán, socio número 2 del Córdoba CF, falleció ayer lunes a los 93 años de edad, dejando tras de sí una trayectoria vital estrechamente ligada al club y, especialmente, al movimiento peñista de la ciudad. Una figura respetada, constante y profundamente identificada con unos colores, el blanco y el verde, a los que dedicó buena parte de su vida.

De hecho, la propia entidad califal expresó públicamente su pesar a través de un comunicado en el que destacó su lealtad y fidelidad, valores que, según subrayó, quedarán «siempre en el recuerdo con respeto y gratitud».

Una vida ligada a las peñas

Conocido popularmente como El Mancha, Antonio Mancha nació en 1932 en Chauen, hijo de de una familia malagueña desplazada a Marruecos, aunque desde los ocho años plenamente arraigado a Córdoba. Vecino habitual de enclaves emblemáticos como La Corredera, San Lorenzo o el Paseo de la Ribera, su nombre se convirtió con el paso de las décadas en sinónimo de peñismo activo en la ciudad.

Su vinculación formal al mundo de las peñas comenzó en 1957, cuando contaba 25 años, y fue uno de los fundadores de la peña Los 33 Mosquitos, una de las más reconocidas del panorama cordobés. Desde entonces, su implicación no se limitó a una sola entidad: también formó parte del Club de Pesca Ciudad Jardín y del Club de Matrimonios La Unión, vinculado a la Electromecánica, manteniendo siempre una relación cercana con el resto de colectivos.

Precisamente por esa actitud abierta y generosa, fue reconocido popularme como uno de los «precursores del movimiento peñista» en la ciudad, así como distinguido con numerosas insignias, placas y distinciones que recibió a lo largo de los años. En 1999, sin ir más lejos, fue elegido como vocal de Protocolo en la Junta Directiva de la Federación de Peñas Cordobesas, cargo que ocupó durante cuatro años.

Reconocimientos a una trayectoria

Es más, tanto el propio Córdoba CF como el movimiento peñista supieron reconocer en vida la figura de Antonio Mancha. En 2022, con motivo del centenario de las Peñas Cordobesas, fue distinguido con la Medalla Extraordinaria como peñista más longevo. Tiempo atrás, en el año 2000, el club blanquiverde ya le había concedió la Insignia de Oro, en agradecimiento a su apoyo continuado.

Uno de los reconocimientos más especiales llegó en 2005, cuando la Federación de Peñas le otorgó el Potro de Oro, la máxima distinción que puede recibir un peñista. Fue su propia peña, Los 33 Mosquitos, la que impulsó la candidatura.

Además, Mancha fue testigo directo de los primeros pasos de lo que más tarde se convertiría en la Federación de Peñas. En 2013, en declaraciones a este periódico, recordaba cómo, a mediados de los años cincuenta, asistió a algunas de aquellas reuniones iniciales celebradas en la taberna de la Paz, en la calle Santa María de Gracia, aunque el proyecto no terminaría de estructurarse hasta la década siguiente, con la redacción de estatutos y su puesta en marcha formal.

Un legado con mensaje

En sus intervenciones públicas, siempre escasas pero medidas, dejó reflexiones que hoy cobran un valor especial. «Ser un buen peñista no es trabajar solo por tu peña, sino por las demás», afirmaba en 2013, defendiendo una visión colectiva del cordobesismo. Años más tarde, insistía en la importancia del relevo generacional y en el reconocimiento mutuo entre aficionados veteranos y jóvenes.

Y así se marchó Antonio Mancha Millán, tal y cómo vivió: con sencillez, compromiso y enamorado del Córdoba CF.