Sergi Guardiola cierra el círculo: de nuevo goleador con el Córdoba CF, 2.759 días después

En el momento exacto, de la forma correcta y, sobre todo, con la consecuencia necesaria: llevarse los tres puntos. En eso, a grandes rasgos, pudo resumirse el agónico gol de Sergi Guardiola en la victoria del Córdoba CF ante el Mirandés en Mendizorroza (1-2). La diana que reconectó a los de Iván Ania con la senda del triunfo tras seis semanas de sequía y que, a su vez, supuso también el primer tanto del balear -esperado- en esta segunda etapa como blanquiverde. Es más, la que selló ante los jabatos fue su primera diana con la elástica califal después de 2.759 días desde la que hasta hace poco aún coleaba como la más reciente en su historial, hace siete temporadas...

Y es que para hallar el precedente hay que retroceder hasta la última jornada de la temporada 2017-2018, cuando cerró el curso con un contundente 3-0 ante el Sporting de Gijón en El Arcángel. Una tarde-noche que no solo sirvió para alcanzar la permanencia, sino también para poner el broche a una segunda vuelta histórica, sostenida por varios nombres propios -como el icónico José Antonio Reyes, a la cabeza- y liderada desde el frente de ataque por el propio Guardiola. De hecho, fue él quien abrió el marcador frente a los gijoneses, antes de que Quintanilla y Álvaro Aguado redondearan el asunto.

Ese encuentro marcó igualmente el final de su primera etapa en Córdoba. Tras aquel curso, el atacante dio el salto a Primera División de la mano del Getafe, cerrando un año que quedaría grabado como el mejor de su carrera hasta la fecha, o al menos en términos numéricos. No en vano, el «14» terminó aquel campeonato como tercer máximo goleador de Segunda División, con 22 tantos, igualado con Borja Iglesias y solo superado por los registros de Raúl de Tomás (24) y Jaime Mata (33).

Sergi Guardiola, junto a Quintanilla, en la celebración de un gol ante el Sporting en 2018. / SÁNCHEZ MORENO

Un regreso con obstáculos

Más de un lustro después de su marcha, el Córdoba CF lo incorporó en calidad de fichaje estrella durante el pasado mercado estival, procedente de un Rayo Vallecano con el que logró la clasificación a la Conference League, aunque asumiendo un papel residual. «La afición y yo tenemos la misma ilusión», declaraba el punta allá por el pasado mes de julio, tras su presentación, y justo el pasado domingo, después de anotar su primera diana, lanzó otro mensaje: «Desde el primer día que estoy aquí he sentido el respaldo del vestuario, en el día a día lo notas. Estoy agradecido por el grupo humano que tenemos, que para mí es lo más importante».

Porque el inicio, en su caso particular, no ha sido sencillo. La adaptación al equipo y a la categoría, sumada a la falta de puntería, retrasó su reencuentro con el gol. Las cifras reflejan esa espera prolongada: 19 jornadas de Liga, 16 partidos disputados, siete como titular y 656 minutos sobre el césped han sido necesarios para romper esa racha negativa, que se había extendido hasta la última cita del año.

Ausencia obligada

Paradójicamente, tras anotar su primera diana del campeonato, Sergi Guardiola deberá hacer parón obligado por sanción. Y es que apenas cinco minutos de partido frente a los de Miranda del Ebro bastaron para que el ariete viera la quinta tarjeta amarilla de su cuenta y que, por ende, se pierda el siguente encuentro que asoma por la agenda por acumulación de amonestaciones: el del próximo día 3 de enero ante el Burgos en El Arcángel (21.00 horas).

Será ese un compromiso para el que los blanquiverdes esperan haber recuperado efectivos de la enfermería, tras un tramo final de 2025 marcado por las ausencias, con hasta siete piezas de la primera plantilla en la enfermería: Rubén Alves, Fomeyem, Diego Bri, Theo Zidane, Kevin Medina, Vilarrasa y Adilson Mendes, así como la de Carlos Isaac a última hora ante los jabatos.