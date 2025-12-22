Marcelo Timorán, jugador del Córdoba CF, firma su primera titularidad con la absoluta de Bolivia

Continúa el tramo final de 2025 dejando una sucesión de primeras veces para el futbolista del Córdoba CF Marcelo Timorán, que si hace apenas un par de meses andaba firmando su debut con el primer equipo blanquiverde en LaLiga Hypermotion, y casi a renglón seguido su estreno con la selección absoluta de Bolivia, ahora ha añadido un nuevo hito a su incipiente palmarés: la primera titularidad internacional.

Y es que el carrilero nacido en Oruro, en el año 2006, se ha convertido en una de las caras frecuentes dentro de las listas de Óscar Villegas en plena preparación para la disputa de la repesca hacia el Mundial de 2026, que llevará a la Verde a medirse al combinado de Surinam el próximo mes de marzo en busca de un billete mundialista. Fue ante Perú en Chincha donde selló su penúltimo ensayo amistoso antes del certamen (2-0), no obstante, en una cita que arrancó con el jugador califal en el once inicial y que se saldó con 45 minutos hasta su sustitución, efectuada tras el descanso para dar paso al zaguero del Bulo Bulo Widen Saucedo. La última práctica con red será en enero, ante Panamá.

En el club de El Arcángel

En lo estríctamente relativo a tierras cordobesas, el «33» ha perdido continuidad en esta fase del campeonato. Aterrizó en El Arcángel hace campaña y media, procedente del Séneca, para reforzar el filial blanquiverde dirigido por Gaspar Gálvez e, inicialmente, asumir un perfil algo más ofensivo que el actual. Su progresión le permitió asomarse al primer equipo -ante la plaga de ausencias en defensa- durante el arraque de Liga, debutando allá por la octava jornada en la victoria a domicilio ante el Zaragoza (0-1), frente al disputó 34 minutos. Poco después, también fue titular por primera vez en el duelo de Copa del Rey ante el Cieza (1-0), con otros 87 minutos en el expediente.

Sin embargo, desde entonces su presencia se ha reducido a las convocatorias, máxime ante la recuperación de efectivos en la enfermería. Los números lo refrendan: no ha vuelto a participar en Liga desde su estreno con los maños y tan solo ha vuelto a figurar en una lista de Iván Ania en otras tres ocasiones, frente al Ceuta, el Málaga y el Cádiz.