El delantero Álvaro García, del Mérida, entra la órbita del Córdoba CF

El mercado invernal empieza a agitarse en Segunda División incluso antes de levantar oficialmente el telón, y uno de los primeros nombres en asomarse al radar del Córdoba CF es el de Álvaro García. El delantero cántabro de 26 años, actualmente en las filas del Mérida, se ha convertido en una de las sensaciones del primer tramo de curso en Primera Federación y su rendimiento no ha pasado desapercibido para varios clubes del fútbol de plata, entre ellos el bloque blanquiverde.

Según ha avanzado el periodista Ángel García, la planta noble de El Arcángel sigue de cerca al espigado ariete de Colindres, que acumula ya once goles en Liga con el conjunto extremeño y lidera la tabla de máximos realizadores en la categoría de bronce. La competencia, no obstante, será notable. Mirandés -precisamente, último rival de los de Iván Ania- y Cádiz también han mostrado interés en un futbolista cuya salida apunta, en todo caso, a resolverse únicamente mediante traspaso. En el Estadio Romano José Fouto no contemplan desprenderse de su principal referencia ofensiva sin contraprestación económica, máxime cuando el jugador tiene contrato en vigor hasta junio de 2026.

Un perfil al alza

Con 1,92 metros de estatura, Álvaro García responde a un perfil muy concreto: potencia aérea, juego de espaldas y facilidad para ver puerta. En lo que va de campeonato ha disputado 16 encuentros domésticos, todos como titular, acumulando 1.554 minutos. A ello suma una asistencia y otro tanto en Copa del Rey, en el cruce ante el Navalcarnero, completando una hoja de servicios que explica el creciente interés que despierta.

Su irrupción no es casual. El pasado curso ya firmó números de peso en la SD Logroñés, en Segunda Federación, donde anotó 17 goles y fue el segundo máximo realizador del Grupo 2, además de desempeñar un papel determinante en la clasificación del conjunto riojano para la fase de ascenso a Primera RFEF. De hecho, ese rendimiento sirvió como trampolín para dar el salto de división durante el pasado verano.

Álvaro García, en una de sus celebraciones de gol con el Mérida, este curso. / javier cintas / el periódico de extremadura

Encaje en clave blanquiverde

Por contexto y necesidades, el nombre del cántabro también encaja en la hoja de ruta del Córdoba CF de cara a enero. El mercado se presenta como una ventana para ajustar piezas y, especialmente, para reforzar una delantera que espera sufrir cambios. Y es que todo apunta a que Nikolai Obolskii, único delantero del plantel que aún no ha visto puerta en Liga -tras el tanto de Guardiola en Mendizorroza-, podría abandonar El Arcángel próximamente. Liberando, por ende, una plaza en el frente ofensivo.

En ese escenario, García aparece como una opción atractiva por perfil y proyección. Un delantero en plena madurez futbolística, en clara línea ascedente y con un historial reciente de cifras que avalan su candidatura en estas fechas. La operación, eso sí, no se prevé sencilla ni inmediata, en el caso de fructificar entre una amplia agenda de arietes que se manejan en la comisión deportiva cordobesista.