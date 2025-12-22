El 'efecto CVC' sitúa al Córdoba CF en el decimotercer puesto del reparto televisivo en Segunda

El último informe económico hecho público por LaLiga sobre el reparto de los derechos audiovisuales de la temporada 24-25 deja una fotografía algo difusa para el Córdoba CF. Y es que el club blanquiverde, que el pasado domingo cerró su año competitivo con un trabajado triunfo ante el Mirandés en Mendizorroza, figura como el tercer equipo que menos ingresos base percibió por televisión en Segunda División, atendiendo al reparto ordinario regulado por el Real Decreto-ley 5/2015. En concreto, la entidad de El Arcángel ingresó 5,51 millones de euros, una cifra de la que además se detraen 470.000 euros en concepto de obligaciones de pago conforme al artículo 6.1 del reglamento, relativo a compensaciones. Solo el Castellón (5,46 millones) y el Eldense (5,42) quedaron por debajo de los de Iván Ania en este primer reparto, limitado exclusivamente a los ingresos televisivos sin ajustes adicionales.

No obstante, el propio informe de LaLiga introduce un matiz al incorporar el impacto del Plan Impulso, derivado del acuerdo con el fondo de inversión CVC. Una inyección económica que, aunque no altera el reparto original, sí modifica sustancialmente el mapa final de ingresos de los clubes: con ello, el combinado cordobés asciende hasta la decimotercera posición del ranking, con 5,94 millones de euros netos ingresados, a los que se restan en torno a 500.000 euros en obligaciones, según detalla el documento oficial.

Un reparto desigual

El dato, por sí solo, evidencia la posición de partida del club cordobesista -que en el documento figura como «UNIÓN FUTBOLÍSTICA CORDOBESA S.A.D.» dentro del ecosistema económico de LaLiga Hypermotion. En una categoría marcada por una notable disparidad presupuestaria entre la zona alta y la media-baja, mucho más estrecha,, la entidad cordobesa se movió por la franja inferior del reparto básico -sin añadidos posteriores- durante la campaña de su regreso al fútbol profesional tras media década de ausencia, muy lejos de los grandes beneficiados del plano, encabezado por los recién descendidos de Primera División.

Sin ir más lejos, Cádiz, Almería y Granada lideran el listado de ingresos sin ajustes, con cifras que oscilan entre los 8 y los 9 millones de euros, prácticamente tres millones más que los blanquiverdes...

Antonio Casas, cabizbajo tras el gol del Cádiz en la visita del Córdoba CF al Nuevo Mirandilla en 2024. / Francisco fernández

Los descendidos, los grandes beneficiados

De hecho, aun con el Plan Impulso, la jerarquía económica mantiene prácticamente la misma disposición. Cádiz, Granada y Almería vuelven a encabezar el reparto, impulsados por las compensaciones adicionales del acuerdo con CVC, que disparan sus ingresos totales.

Los gaditanos fueron los que más se beneficiaron en términos globales, con un aporte de 22,62 millones de euros, entre los 8,83 derivados de televisión y 13,8 millones del Fondo de Compensación por descenso. El Almería percibió 18,80 millones de euros, 8,33 millones por los derechos televisivos y 10,47 millones por compensación, mientras que el Granada CF se embolsó 17,15 millones, 8,15 millones por derechos y nueve millones en concepto de ayuda.

Eso sí, un dato con mucha dimensión: en lo estrictamente relativo al Córdoba CF, el cambio de categoría ha supuesto un crecimiento del 3.749% en los ingresos por derechos audiovisuales, con respecto a los 154.307 euros percibidos en la 23-24, en Primera Federación.