En Directo
Actualidad blanquiverde
En directo | Adrián Fuentes adelanta al Córdoba CF
Los de Iván Ania planean cerrar su mala racha de resultados, tras seis jornadas sin triunfos, ante el penúltimo clasificado en la última cita del año
El Córdoba CF de Iván Ania se lanza a por la última estación del año en Segunda División, este domingo a partir de las 16.15 horas frente al Mirandés en Mendizorroza. Quieren los pupilos del asturiano zanjar allí su mala dinámica de resultados, que se extiende desde hace seis semanas, ninguna saldada con victoria, hasta el punto de llegar al cruce con los jabatos más cerca del descenso -tres puntos- que de la zona noble -cinco- al inicio de la jornada. Enfrente estará un rival exigido, penúltimo clasificado y que también buscará un triunfo balsámico con el que recortar distancias respecto a los puestos de permanencia y mantenerse en la lucha por la salvación.
GOL DEL CÓRDOBA CF (0-1)
2'. ¡Y GOOOOOOOOOL! Abre la lata el Córdoba CF. Finalizó Jacobo González tras recibir un magnífico pase de Adrián Fuentes.
Arraaaaanca el encuentro (0-0)
1'. ¡Comienza a rodar el balón en Mendizorroza! Primera posesión para los locales.
Vuelven los protagonistas
¡Y ya saltan los 22 futbolistas al terreno de juego de Mendizorroza!
Alcedo por Carlos Isaac
Cambio en el once inicial. Se cae de la lista Carlos Isaac y, en su lugar, entra Juan María Alcedo.
Se marchan los protagonistas
¡Vuelven los jugadores a vestuarios! Diez minutos para que dé comienzo la cita.
Luis Bestard, árbitro del partido
Luis Bestard Servera dirigirá la cita. No será la primera vez que el colegiado cruce su camino con el Córdoba CF. El precedente más reciente, así como el único, se remonta a esta misma temporada, en el empate firmado por los blanquiverdes ante la Real Sociedad B en Anoeta (1-1).
Once inicial del Mirandés
Jesús Galván también desvela el once inicial del Mirandés:
Nikic, Hugo Novoa, Medrano, Thiago, Valera, Petit, Carlos Fernández, Juan, Bauza y Tamarit.
Once inicial del Córdoba CF
Y por aquí los once elegidos de Iván Ania. El Córdoba CF apuesta por:
Iker Álvarez en portería, con Álex Martín y Xavi Sintes en la defensa. Carlos Isaac y Albarrán se reparten los laterales, mientras que la medular queda a cargo de Isma Ruiz, Dani Requena y Dalisson como enganche. Después, por banda izquierda aparece Jacobo González y en la derecha se mantiene Carracedo. Tampoco se mueve la punta de lanza, con Adrián Fuentes.
¡Comenzamos!
¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto en Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo sobre el choque que arranca a partir de las 16.15 horas entre el Córdoba CF y el Mirandés en Mendizorroza, en la última cita del año. Duelo de máxima importancia para los de Iván Ania, que tras seis jornadas sin sumar de tres pretenden cerrar la mala dinámica de resultados con un triunfo tranquilizador de cada al período navideño. Lo mismo buscan los jabatos, penúltimos, algo más exigidos, y que llegan al alza en su feudo temporada -ante las obras de Anduva, a punto de finalizar-, tras imponerse en dos de sus últimas tres actuaciones como anfitriones. ¡A por la última del 2025!
