En directo | Adrián Fuentes adelanta al Córdoba CF

Los de Iván Ania planean cerrar su mala racha de resultados, tras seis jornadas sin triunfos, ante el penúltimo clasificado en la última cita del año

Lance de un entrenamiento del Córdoba CF de esta semana en El Arcángel.

Lance de un entrenamiento del Córdoba CF de esta semana en El Arcángel. / Manuel Murillo

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF de Iván Ania se lanza a por la última estación del año en Segunda División, este domingo a partir de las 16.15 horas frente al Mirandés en Mendizorroza. Quieren los pupilos del asturiano zanjar allí su mala dinámica de resultados, que se extiende desde hace seis semanas, ninguna saldada con victoria, hasta el punto de llegar al cruce con los jabatos más cerca del descenso -tres puntos- que de la zona noble -cinco- al inicio de la jornada. Enfrente estará un rival exigido, penúltimo clasificado y que también buscará un triunfo balsámico con el que recortar distancias respecto a los puestos de permanencia y mantenerse en la lucha por la salvación.

