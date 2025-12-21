Sergi Guardiola rescata al Córdoba CF de la mediocridad ante el Mirandés y firma la última victoria del año

Un desenlace agónico, un gol redentor y tres puntos que saben a oro espeso. El Córdoba CF cerró el año en Mendizorroza con un triunfo de esos que se explican mejor desde la épica que desde el juego, resuelto más allá del tiempo reglamentario y tras un ejercicio de resistencia marcado por las dudas, las imprecisiones y la necesidad ante el Mirandés (1-2). En una cita de extremos -con un arranque fulgurante, largos tramos de desconcierto y un final de infarto-, los de Iván Ania encontraron en Sergi Guardiola el hilo al que aferrarse para romper una racha de seis jornadas sin ganar y marcharse al parón invernal con el botín en la maleta, aunque todavía con muchas más preguntas que certezas.

Gol temprano y desplome

Porque era la última estación de diciembre -con su consecuente importancia- e Iván Ania optó por un once lo más semejante posible a su alineación de gala, o lo intentó. De hecho, sobre el papel tan solo un cambio iba a introducir el asturiano con respecto a la partida que propuso semana atrás frente a los eibarreses, aunque ya durante el calentamiento cayó el primer golpe del duelo: la lesión de Carlos Isaac. Notó una molestia el lateral extremeño a escasos minutos del arranque y desde el cuerpo técnico califal se optó por dar entrada a Juan María Alcedo, pasando a Carlos Albarrán a su hábitat natural, el flanco derecho. También apareció en el eje Álex Martín, de vuelta para formar dupla con Xavi Sintes ante la nueva baja por lesión de Rubén Alves, tocado esta semana.

Por delante, eso sí, poco movimiento: se mantuvo el dibujo con mediapunta, colocando al binomio Isma Ruiz-Dani Requena en la sala de máquinas, con Jacobo González algo más adelantado actuando como enlace.

Hasta el costado izquierdo volvió a desplazarse Dalisson de Almeida, aunque permutando su posición con el enganche. Y entre la punta de lanza y el flanco izquierdo, también sin alteraciones, con la continuidad de Adrián Fuentes y Christian Carracedo, respectivamente.

No necesitó demasiado tiempo el plan para empezar a dar réditos. Bastó una acción. Ni siquiera se había cumplido el primer minuto cuando el Córdoba CF ya mandaba en el electrónico, fruto de una jugada tan veloz como precisa: Adrián Fuentes ganó la partida tras interceptar un saque de banda rival, arrancó por el costado izquierdo y, en plena carrera, sirvió un balón medido a Jacobo dentro del área jabata. Y ya el madrileño, con mucha tranquilidad, resolvió con la puntera ante la media salida de Nikic para descorchar la cita a las primeras de cambio en territorio babazorro.

Jacobo González, durante un lance del encuentro en Mendizorroza. / lof

Lejos de levantar el pie, el bloque blanquiverde entendió el momento y siguió apretando en esos compases iniciales. Sin ir más lejos, otra irrupción de Fuentes estuvo cerca de volver a castigar a la zaga local, aunque su disparo se marchó cruzado. Aún más clara fue la ocasión de Dani Requena, que antes del minuto diez rozó el 0-2 si no llega a aparecer Nikic para negarle el gol en un lanzamiento algo escorado que pudo envenenarse.

Con el paso de los minutos, el Mirandés logró estirar líneas y ganar algo de terreno. Superado el cuarto de hora, Bauza se dejó ver por primera vez en las inmediaciones del área de Iker Álvarez, aunque sin ángulo para culminar. Mientras tanto, los de Iván Ania no renunciaban al segundo: Requena no alcanzó un envío filtrado de Jacobo y el propio «10» blanquiverde volvió a probar fortuna desde la distancia, ya a trompicones. La réplica local llegó en forma de libre directo, nuevamente con Bauza como ejecutor, pero ahí respondió seguro Álvarez, manteniendo la ventaja.

El encuentro fue asentándose con el paso de los minutos, incluso inclinándose de forma sutil hacia el lado del equipo de Jesús Galván, que empezó a controlar mejor los tiempos tras el intercambio inicial. Tanto fue así que, alcanzada la media hora, los jabatos lograron restablecer la igualdad sin demasiado esfuerzo: error grave de Dalisson en la salida de balón, pérdida inmediata y balón que acaba en las botas de Carlos Fernández dentro del área blanquiverde, donde el pichichi burgalés, con un leve giro ante la presión tardía de Albarrán, resolvió con clase.

Sin ideas en las áreas

Terminó ese tanto por descolocar al Córdoba, que conforme a su línea de esta temporada, cada vez que golpea pronto le entran las dudas… A partir de ahí, el Mirandés también comenzó a pisar con mayor frecuencia el área andaluza, mientras a los califas les costaba sostenerse con el balón. Apenas alguna cabalgada de Fuentes logró agitar el guion, aunque sin rédito real. Es más, el tramo final del primer acto se diluyó entre carreras sin demasiado sentido, imprecisiones y cierto clima de tensión. Plano, muy plano, acabó el plantel blanquiverde poniendo rumbo a vestuarios, con escaso bagaje ofensivo más allá de un último centro de Carlos Albarrán desde la derecha que la zaga departamental desactivó sin ningún apuro.

El segundo tiempo comenzó con los visitantes algo más centrados, pero solo por unos instantes. Una conducción de Álex Martín y, acto seguido, otra de Xavi Sintes -intercambiando perfil con el canario en el eje- sirvieron como primeros avisos en un nuevo tramo de tanteo que volvió a tener al «15» como referencia. Carracedo ejecutó raso y con veneno un saque de esquina y el disparo ensayado del balear se marchó fuera por escasos centímetros. Con todo, la salida de balón blanquiverde continuó siendo excesivamente densa, lo que facilitó nuevas tentativas de Carlos Fernández e Iker Córdoba, sin consecuencias. Y es que hasta alcanzar la hora de juego, el encuentro anduvo más bien encorsetado…

Pero el guion pudo romperse en una transición del Mirandés. Tamarit desbordó con facilidad por una banda derecha endeble para los andaluces y encontró a Varela en el segundo palo, cuyo voleón terminó estrellándose en las piernas de Albarrán. Con el choque espeso y sin continuidad, Iván Ania decidió mover ficha en el 67, dando entrada a Del Moral por Dalisson -testimonial- y desplazando de forma definitiva a Jacobo al costado. Apenas después, volvió a rozar el tanto el conjunto de Miranda del Ebro, cuando Varela, beneficiado de nuevo por la pasividad defensiva blanquiverde, erró un mano a mano cantado ante Iker Álvarez.

Una acción del Mirandés-Córdoba CF en Mendizorroza. / lof

En esa misma dinámica, también perdonó Adrián Fuentes en la acción posterior. Del Moral robó en campo rival, habilitó a Carracedo y el rechace del disparo del catalán no encontró dirección en el remate del madrileño. Respondió de inmediato el Mirandés, explotando de nuevo la escasa implicación defensiva cordobesa, que parecía jugar a un par de marchas menos que la ofensiva local… Y Tamarit envió por encima del larguero un balón que recibió completamente solo en el segundo palo.

El momento de Guardiola

El tramo final derivó en un intercambio constante de golpes, con el partido desatado. Desde el banquillo blanquiverde se apostó entonces por doblar la referencia ofensiva: Obolskii y Sergi Guardiola al césped; Fuentes e Isma Ruiz, fuera. La maniobra permitió al Córdoba CF ganar metros y presencia en campo rival, o al menos recuperar algo de control perdido sobre el terreno.

Y el desenlace del relato fue de los que se recuerdan al final de temporada... Cumplido el tiempo reglamentario, con el pulso disparado y tras una nueva ocasión franca del Mirandés, nació la acción decisiva. Pedro Ortiz basculó hacia Carracedo, el hospitalense pausó en el costado derecho y, en el instante justo, filtró para quien más lo necesitaba. Guardiola atacó cerca del primer palo, se anticipó a su marcador y metió la bota para firmar el 1-2 definitivo. Una diana que quebró la racha de seis jornadas sin ganar, permitió a los de El Arcángel irse de vacaciones con botín -aunque no con las mejores sensaciones- y, además, supuso el primer gol del punta en su segunda etapa de blanquiverde, tras 19 semanas de amarga espera.