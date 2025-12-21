Sergi Guardiola, tras su gol ante el Mirandés: “Estoy contento por los tres puntos que cortan una dinámica negativa”

Sergi Guardiola se convirtió en el protagonista del partido ante el Mirandés al marcar en el minuto 88 el gol que dio al Córdoba CF una victoria clave tras seis semanas sin ganar. Con sensaciones recuperadas y pensando ya en el 2026, el delantero destacó la importancia del triunfo más que la del tanto en sí: «Contento sobre todo por la victoria más que por el gol, que evidentemente también me alegro, pero sobre todo por los tres puntos que cortan una dinámica negativa».

Vestuario unido

La celebración de Guardiola, que ya se había ensayado en los entrenamientos, reflejó la complicidad con sus compañeros: «Al final estábamos de cachondeo. Llevábamos un par de semanas de cachondeo con la celebración esa, y bueno, he marcado gol y la he hecho».

Además, resaltó el delantero respaldo del vestuario: «La verdad es que eso siempre lo he sentido. Desde el primer día que estoy aquí, al final en el día a día lo notas. Estoy agradecido por el grupo humano que tenemos, que para mí es lo más importante».

Próximos retos

El atacante también reflexionó sobre la situación del equipo y los próximos retos: «Nosotros tenemos que ser ambiciosos. Evidentemente el primer objetivo es seguir el estilo profesional, como siempre se ha dicho, y después una vez que consigamos el primer objetivo, ver hasta dónde podemos llegar. Yo creo que la competición en sí nos pondrá donde merecemos y hay que esperar un poco para eso».

La mala dinámica en las últimas semanas había condicionado el juego. «Es verdad que nos venía un poco costando jugar a nuestros jugadores, porque es cierto también que los equipos nos tenían mucho respeto y se reflejaban atrás y eso nos condicionaba mucho, pero bueno, como te digo, vamos a quedarnos un poco con las cosas positivas, que es que hemos vuelto a ganar y estamos todos contentos», explicó.