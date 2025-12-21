Sergi Guardiola abandera a un espeso Córdoba CF ante el Mirandés

IKER ÁLVAREZ (5)

Atención

Anduvo atento toda la cita, pese a la falta de puntería local. Poco pudo hacer en el gol de Carlos Fernández.

CARLOS ALBARRÁN (3)

Desbordado

Superado con facilidad en el último tramo y sin presencia ofensiva, más allá de un centro, en todo el pleito. Volvió a la derecha.

ÁLEX MARTÍN (4)

Errático

Mejor con balón que sin él. Dejó buenas conducciones, pero le costó el duelo contra Petit y Fernández. De regreso al once.

XAVI SINTES (4)

Al compás

Similar a su compañero de zaga, se vio exigido por la doble punta burgalesa. No estuvo cómodo y le costó cerrar por dentro.

ALCEDO (3)

Revolucionado

Le pone garra, pero a veces de sobra. Algo pasado de revoluciones en ciertos lances, le costó cerrar su banda. Exigido en defensa y poco en ataque.

ISMA RUIZ (3)

Desdibujado

Impreciso, sin aportación arriba ni tampoco en mediocampo. Se vació, como de costumbre, pero no tuvo el día. Fue sustituido en el tramo final.

DANI REQUENA (4)

Menos

La cita más gris entre las últimas del granadino, que venía creciendo pese a los resultados. Poca aportación general, aunque pudo hacer gol en dos ocasiones.

DALISSON (2)

Nulo

No desbordó, no inquietó ni tampoco dio fluidez al juego. Un error suyo costó el tanto departamental a la media hora de juego. Muy incómodo.

JACOBO (5)

El cuarto gol

Abrió la lata al minuto de juego, pero le costó seguidamente. Mejor en banda, durante el último tramo, que en el enganche. Poca aportación.

CARRACEDO (5)

Asistencia

Lo intentó con insistencia y el premio llegó sobre la bocina, en su pase para el gol de Sergi Guardiola. Falló un mano a mano claro en la última acción y pidió perdón.

ADRIÁN FUENTES (5)

Otro registro

Dio su primera asistencia de la temporada, tras una cabalgada por banda. Buenos controles al primer toque y mucha entrega, aunque con poco espacio en la segunda mitad.

SERGI GUARDIOLA (6) Llegó el premio.

OBOLSKII (-) Sin tiempo.

DEL MORAL (5) Recuperaciones.

PEDRO ORTIZ (5) Basculaciones.