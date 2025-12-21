El Mirandés-Córdoba CF, interrumpido por un aficionado que llamó "gordo" a Carracedo

El acta arbitral del sufrido encuentro entre el Córdoba CF y el Mirandés en Mendizorroza (1-2), resuelto sobre la bocina con victoria blanquiverde, también tuvo espacio para recoger un incidente aislado, aunque peculiar, ocurrido en el transcurso de la segunda mitad del choque, que motivó la interrupción momentánea del encuentro y la activación del protocolo establecido por LaLiga frente a conductas y comentarios inapropiados desde la grada.

Y es que según dejó constancia el colegiado Luis Bestard Servera, adscrito al comité balear, el partido fue detenido en el minuto 55 durante aproximadamente un minuto “por insultos puntuales hacia el jugador con dorsal 23” del equipo visitante, es decir, Christian Carracedo. En el mismo documento oficial se precisa el origen de la protesta, señalando que, “según manifestó el propio futbolista, un aficionado ubicado en la zona de la afición local le llamó ‘gordo’ en varias ocasiones”.

Tras comunicar la situación, el árbitro activó el procedimiento reglamentario y se dirigió al delegado de campo, solicitando la emisión del correspondiente aviso por megafonía, tal y como marcan los protocolos vigentes ante este tipo de comportamientos y que, también en El Arcángel, ya han dejado un reguero de expedientes -hasta nueve, concretamente- esta temporada. Una vez completados esos pasos, el encuentro se reanudó con normalidad.

Accidentada segunda mitad

El episodio se produjo en un tramo del segundo acto ya marcado por varias interrupciones, fundamentalmente para el ingreso de las asistencias médicas en el terreno de juego. No obstante, más allá de lo reflejado en el acta, el árbitro no consignó nuevos incidentes relacionados con el asunto, y el choque pudo completarse sin mayores contratiempos. Además, la documentación oficial cierra el capítulo sin consecuencias deportivas inmediatas, dejando constancia únicamente de lo sucedido, a la espera de la sanción denuncia que interponga LaLiga como parte del proceso habitual en estas situaciones durante la presente temporada.