Mirandés-Córdoba CF: altas, bajas y posibles onces iniciales en Mendizorroza

El Córdoba CF echará el telón competitivo al 2025 en Segunda este domingo en su visita al Mirandés en Mendizorroza (16.15 horas), en un duelo que no se disputará en el Municipal de Anduva debido a las obras que se vienen acometiendo desde inicios de curso en el feudo jabato. Será la prueba final antes del parón invernal para un cuadro blanquiverde -al que se espera de vuelta al trabajo el día 29 de diciembre- que encadena seis semanas sin conocer la victoria en LaLiga Hypermotion. Y quiere cambiarlo.

La tendencia reciente no es la más halagüeña, precisamente. Llega el cuadro califal de no poder sacar más que un punto ante un timorato Eibar en El Arcángel (0-0) y apenas una semana antes, en un pleito altamente similar, tampoco pasar del empate con el Leganés en Butarque (0-0). Desde hacía más de un año no se quedaban los andaluces sin anotar ningún gol en dos jornadas consecutivas en la categoría… Anteriormente, cedieron ante el Cádiz (1-2), empataron en Granada (1-1) y cayeron con el Dépor (1-3).

Así, el equipo cordobés llega a esta decimonovena jornada de Liga instalado en la media tabla, concretamente en la 13ª plaza, con 23 puntos. O dicho de otra forma: a cinco del play off y a solo tres del descenso.

Tampoco anda demasiado boyante el propio conjunto de Miranda del Ebro, actual penúltimo clasificado, que con 16 puntos sabe que pasará las festividades de Navidad en zona de peligro, ya que se encuentra a otros cuatro de los puestos de permanencia. Los de Jesús Galván llegan de caer ante el Castellón en Castalia (3-1), aunque han logrado quedarse con el botín en dos de sus últimas tres actuaciones caseras, ante la Real Sociedad B (1-0) y el Sporting de Gijón (2-1), en Mendizorroza.

En cuanto a bajas, el parte es asimétrico entre ambos equipos. En este caso, los locales no podrán contar únicamente con Pablo López y Sergio Postigo, mientras Iván Ania tendrá hasta siete ausencias por lesión en el plan: Frank Fomeyem, Kevin Medina -también sancionado-, Diego Bri, Theo Zidane, Rubén Alves, Ignasi Vilarrasa y Adilson Mendes.

Alineaciones probables

Por tanto, los onces que apuntan a partir de inicio este domingo entre jabatos y califas son los siguientes: