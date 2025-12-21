Iván Ania, tras el encuentro ante el Mirandés: “Si creemos que podemos dar un paso adelante, lo podemos conseguir”

Tras seis jornadas sin conocer la victoria, el Córdoba CF reconcilia sensaciones -o al menos de cara al resultado- y vuelve a sonreír gracias a al triunfo ante el Mirandés (1-2), que le permite cerrar el año con un impulso anímico clave. Los de Iván Ania supieron sufrir, competir y golpear en el momento decisivo, de hecho, prácticamente en el primer y último minuto de partido, para reencontrarse con un resultado que se les resistía y que refuerza la confianza del equipo de cara al parón navideño. «Somos ambiciosos, debemos mirar a no renunciar absolutamente a nada. Estamos con 26 puntos, quedan dos partidos para terminar la primera vuelta. El año pasado en la primera vuelta finalizamos en Oviedo con 27 creo que los números ahora mismo son mejores que los de la temporada pasada. Nuestro objetivo era mejorar la temporada anterior y este año creo que hay muchísima más igualdad. Hay que ser realistas, pero creo que si de verdad creemos que podemos dar un paso más adelante, lo podemos conseguir», afirmó el técnico asturiano.

Una victoria necesaria

Una victoria necesaria que permite al Córdoba CF cerrar el año rompiendo una racha de seis partidos sin ganar y marcharse al parón con mejores sensaciones y tranquilidad en la clasificación. «Veníamos en busca de la victoria que necesitábamos. Llevamos seis partidos sin ganar. La sensación del equipo no era mala, pero sabemos que estos son resultados y necesitábamos ganar un partido cuanto antes. Este es el partido más largo del año porque hoy termina, pero hasta dentro de quince días no juegas, entonces depende lo que hoy fuera el resultado pasas mejores o peores vacaciones y necesitábamos la victoria por eso», señaló.

«Se nos puso de cara muy rápido con ese gol tempranero y, a base de juego directo, a veces ganábamos segunda jugada de cara, otras veces no, a veces despejábamos y en córner y saques de banda daba la sensación de que nos tenían allí metidos. Tuvimos la paciencia suficiente y la fortuna también para tener una ocasión casi en el minuto 90 y materializarla que ya la podíamos haber hecho antes. Incluso ellos también podían haber hecho, ya que tuvieron dos claras que no materializaron. El resultado es justo y nos vamos de vacaciones con 26 puntos y con una buena sensación por haber ganado el partido», insistió.

El protagonismo del banquillo fue determinante para sostener al equipo y acabar inclinando la balanza a favor del Córdoba CF. «Los cambios cuando entraron nos dieron aire al equipo, nos dieron empaque, nos dieron tranquilidad tanto Alberto como Pedro como Sergi como Nico y no sé si entró alguno más no sé si hicimos los cinco cambios, ahora no recuerdo, creo que no esos cuatro nos dieron otro aire al equipo y eso es muy importante que la gente que entre de banquillo aporte y que hayamos podido ganar sobre todo el encuentro», matizó.

Jesús Galván, entrenador del Mirandés, con Iván Ania de fondo en Mendizorroza. / lof

Carlos Isaac, fuera del once

A pocos minutos del inicio del partido, Carlos Isaac tuvo que ser retirado de la lista de titulares por «molestias» y su lugar lo ocupó Juan María Alcedo. «Calentando sintió una molestia y decidimos que no jugará de titular, iba a jugar en banda derecha y antes del partido me había dicho que tenía algo en el sóleo, ayer después del entreno en el viaje lo notó e intentamos que fuera en el once titular, pero en el calentamiento ya no se notó bien y decidimos no arriesgar, Juan María ya estaba avisado, o sea que es por una molestia muscular», explicó.

Balance del año

Con esta victoria, el Córdoba CF cierra el año y deja un balance «positivo»: «La primera parte del año importante porque afianzamos al equipo en categoría profesional en Segunda, que era el objetivo que teníamos, quizá nos fuimos de vacaciones con esa sensación de que igual podíamos haber peleado alguna posibilidad de algo más que salvarse porque hubo momentos en los que realmente creía que podía suceder», apuntó.

«La segunda parte del año hemos tenido luces y sombras. No arrancamos bien la Liga con dos derrotas, luego enganchamos una racha me parece de ocho partidos sin perder y a partir de ahí hemos enganchado una racha de seis partidos sin ganar. Es la Segunda División, es muy difícil el ganar los partidos, hay que trabajarlos mucho, hay que madurarlos mucho y creo que un balance global del 2025 es positivo, pero espero que el 2026 sea mejor que el 2025», finalizó.