El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación en la jornada 19

El Córdoba CF se reencontró con la victoria en el momento exacto, aunque no de la forma deseada. Le costó un mundo, e incluso tuvo que tirar de épica, el bloque de Iván Ania para cerrar la hemorragia de seis semanas consecutivas sin conectar con la senda del triunfo en Segunda División. Lo lograron en Mendizorroza, ante el Mirandés (1-2), en una cita que comenzó con el gol de Jacobo en el primer minuto y se culminó el de Sergi Guardiola, su primero en esta etapa como blanquiverde, ya superado el tiempo reglamentario. Se marchará por tanto el bloque califal con otros tres puntos en el zurrón a las vacaciones navideñas, que se presumen como un necesario período de reflexión... La siguiente prueba asoma ya en el próximo año, el día 3 de enero, ante el Burgos en El Arcángel (21.00 horas).

La jornada 19 de LaLiga Hypermotion, en directo La tabla clasificatoria de Segunda División, actualizada.

Formato de la competición

La Segunda División se estructura sobre un calendario de 42 jornadas en su fase regular, al que se suma posteriormente la promoción de ascenso. Al término del campeonato, los dos primeros clasificados obtendrán el ascenso directo a Primera División, mientras que los equipos situados entre la tercera y la sexta posición disputarán el play off del que saldrá el tercer billete a la élite para la temporada 2026-2027. Por la parte baja, los cuatro últimos perderán la categoría y competirán el curso siguiente en Primera Federación.

La LaLiga Hypermotion dio el pistoletazo de salida el 15 de agosto y concluirá su fase regular el 31 de mayo, tras un total de 462 partidos disputados a lo largo de la campaña. Una semana después arrancará la fase decisiva por el ascenso, articulada en eliminatorias de ida y vuelta. El primer encuentro se jugará en el campo del equipo peor clasificado, mientras que el mejor posicionado contará con el factor campo en la vuelta y con la ventaja de acceder a la siguiente ronda en caso de empate tras la prórroga.

En cuanto al cuadro del play off, el modelo se mantiene fiel al formato habitual: el tercer clasificado se enfrentará al sexto, y el cuarto al quinto. Los vencedores de ambas eliminatorias se citarán en una final, también a doble partido, de la que saldrá el último equipo ascendido a Primera División.