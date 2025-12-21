Álex Martín y Alfredo Merino, uno de los hilos invisibles del Mirandés-Córdoba CF en Mendizorroza

El duelo de este domingo entre el Córdoba CF y el Mirandés en Mendizorroza (16.15 horas) traerá alguna que otra historia cruzada, aunque una singular entre tantas: la conexión del central blanquiverde Álex Martín con el actual director deportivo del cuadro jabato, Alfredo Merino. Y es que el grancanario, fichado durante el pasado mercado estival tras su ascenso con el Elche -y ahora con un contrato que se extiende hasta 2027-, ha compartido hasta tres de los ocho destinos entre los que ha repartido su carrera con el dirigente del club burgalés.

Cantera madridista

El relato comenzó a entrelazarse hace prácticamente una década. En 2011, el palentino fue nombrado director de captación nacional de jugadores en el Real Madrid, procedente del fútbol base del Tenerife. Años después, entre otros movimientos se encargó de firmar a un joven Álex Martín -por entonces de apenas 17 años, que había pasado por las canteras de Las Palmas y el Betis-, en la 2015-2016 para reforzar el Juvenil B del Real Madrid, en el que coincidió, entre otros, con el blanquiverde Jacobo González, Luca Zidane (Granada y hermano de Theo) o el campeón de la pasada edición de la Liga de Campeones, el marroquí Achraf Hakimi, entre otros. Todos ellos bajo la batuta de Guti en el banquillo madridista.

Álex Martín celebra un gol en la Uefa Youth League de 2017, con el Juvenil A del Real Madrid. / real madrid

Un año después, en la 2016-2017, Martín coincidió con otros tantos como César Gelabert (Sporting) o el actual jugador del equipo dirigido por Xabi Alonso Fran García. Siguió el canario dando forma a su carrera posteriormente en el Real Madrid Castilla, para, en 2021 y tras también cuatro años a caballo entre el Cartagena y el Cádiz B -debutó con el primer equipo amarillo-, dar el salto a un Celta de Vigo B en el que justo ese año había sido nombrado responsable de captación Merino, que no dudó en volver a contar con el defensor para la cantera de Balaídos.

Hasta ahí duró su conexión, con paso posterior del actual «4» califal frente al propio Mirandés, el Elche y el Racing de Ferrol. No fue hasta 2023 cuando Afredo Merino se hizo cargo de la dirección deportiva de los de Miranda del Ebro, entonces no reclutando al defensor, sino a otro de sus compañeros de equipo este curso: Juan María Alcedo, al que fichó en calidad de cedido procedente del Albacete y que, este domingo, también se cruzará con su pasado.

Nueva ventana a la titularidad

Otra nota entre anécdotas es la inminente vuelta del zaguero al once inicial, del que salió hace tan solo un par de jornadas por el regreso de Rubén Alves de sanción y al que, sin otro competidor a la vista, volverá también por la nueva ausencia por lesión del hispano-brasileño. Un total de nueve citas, cuatro de ellas como titular, ha disputado el exilicitano en lo que va de curso, siendo una de las alternativas de Iván Ania ante la plaga de lesiones que, casi por oleadas, ha ido azotando a la defensa blanquiverde.

Este domingo, su socio volverá a ser Xavi Sintes, una pareja de baile que si hasta la decimoquinta jornada no había coincidido en ninguna ocasión, sumará frente al Mirandés su tercer encuentro de inicio en la 2025-2026.