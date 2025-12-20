Horario y dónde ver por televisión el Mirandés-Córdoba CF, último partido del año de los blanquiverdes

El Córdoba CF afronta este domingo en Mendizorroza su último compromiso del año en Segunda División. Lo hará a partir de las 16.15 horas frente al Mirandés, en un encuentro correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga Hypermotion, que será dirigido por el árbitro balear Luis Bestard Servera. El choque podrá seguirse en directo, como es habitual, a través del canal LaLiga TV Hypermotion.

Los partidos del conjunto blanquiverde cuentan esta temporada con un amplio abanico de emisión. Además de Movistar Plus+ y DAZN, también ofrecen la competición plataformas como Finetwork, Orange, Vodafone, Telecable o Amazon Prime Video, así como los operadores integrados en el grupo MásMóvil -Yoigo, Virgin Telco, R y Euskaltel-. En el ámbito local, PTV Telecom se consolida como una alternativa accesible mediante su servicio Zapi, con una suscripción mensual de 2,95 euros.

En el plano deportivo, el equipo dirigido por Iván Ania llega a la cita instalado en la decimotercera posición, con 23 puntos, a cinco de la zona de ascenso y con un colchón de tres respecto a los puestos de descenso, tras el empate sellado hace apenas una semana frente al Eibar en El Arcángel. El Mirandés, por su parte, atraviesa una situación más delicada: ocupa el penúltimo lugar de la clasificación con 16 puntos, siete menos que el conjunto cordobés. Para este compromiso, el Córdoba CF no podrá contar con Fomeyem, Kevin Medina, Rubén Alves, Vilarrasa, Theo Zidane, Diego Bri ni Adilson.