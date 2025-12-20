El Córdoba CF busca un giro de guion en su despedida ante el Mirandés en Mendizorroza

Una cita para marcar el rumbo del equipaje en Navidad, porque no admite términos medios: o hacia arriba, o hacia abajo. Ese es, precisamente, uno de los pocos matices que alteran la aparente «tranquilidad» que desde hace semanas se esfuerzan por trasladar desde el club. Y es que al Córdoba CF de Iván Ania ya no le queda margen para el matiz ni el aplazamiento: solo un compromiso por delante en este 2025, este domingo ante el Mirandés en Mendizorroza (16.15 horas), en el que deberá decidir si activa definitivamente el salto adelante o si, por el contrario, prolonga la sensación de haber ido desandando lo recorrido en este primer tramo de LaLiga Hypermotion.

Seis semanas sin celebrar un triunfo y un carrusel de sensaciones contrapuestas sostienen la ya recurrente «mala dinámica» -que a estas alturas del relato bien podría catalogarse como crisis- instalada en el entorno blanquiverde desde que, superado el umbral de la primera semana de noviembre, el equipo comenzara a desinflarse al compás de sanciones, lesiones o la combinación de ambas.

De enlazar una de las rachas de imbatibilidad más prolongadas de su historia, con ocho jornadas sin conocer la derrota, a moverse ahora en aguas de incertidumbre, lastrado por haber sumado solo cuatro de los últimos 18 puntos en disputa en el fútbol de plata. O, dicho de otro modo, firmar el peor rendimiento de la categoría en los últimos cinco encuentros.

En el cómputo global, eso sí, el bloque cordobés aún se sostiene en la zona media de la tabla, con 23 puntos en el casillero y a no más de cinco de los puestos de privilegio, aunque también a apenas tres de una zona de descenso que empieza a percibirse bastante más cercana de lo deseado.

Bien sabe también de eso el combinado de Miranda del Ebro, que sin ir más lejos recibirá a los de blanquiverde en el exilio de Mendizorroza -todo apunta a que será su último partido como local allí, ante la finalización de las obras en Anduva- en busca de coger oxígeno en la clasificación. Porque los de Jesús Galván marchan penúltimos, con 16 puntos hasta la fecha y a cuatro de las plazas de permanencia. Y otro dato, casi paradójico: si el Córdoba CF ha sido el más regular en la mediocridad estadística entre las últimas cinco jornadas, los jabatos son los segundos...

También son el segundo peor anfitrión de la división, con solo siete de 24 puntos amarrados por el momento, aunque con un matiz: sus dos únicas victorias caseras las ha firmado entre sus tres actuaciones más recientes en el estadio babazorro, ante la Real Sociedad B (1-0) y Sporting de Gijón (2-1).

Dani Requena celebra su gol ante el Ceuta en El Arcángel, en la última victoria del Córdoba CF en Liga. / MANUEL MURILLO

El once, exigido

Y para no romper la tónica, Iván Ania deberá afrontar la despedida del año con el once cogido con alfileres. Hasta siete ausencias por lesión figuran en el parte con el que trabaja el técnico asturiano antes de la decimonovena jornada del campeonato: Frank Fomeyem, Kevin Medina -también sancionado-, Rubén Alves, Diego Bri, Theo Zidane, Ignasi Vilarrasa y un Adilson Mendes que ya ha activado el cronómetro para su vuelta.

Por tanto, todo apunta a que el esquema irá con lo puesto. Ni atrás ni bajo palos se esperan variaciones. Iker Álvarez seguirá en portería, escoltado por una zaga que, tras la nueva lesión de Alves, recuperará el binomio Xavi Sintes-Álex Martín, con Carlos Isaac y Carlos Albarrán en los costados y Juan María Alcedo aún aguardando turno en la recámara.

Donde sí asoma cierto margen para las permutas es en la medular. Más allá de la sociedad ya asentada entre Isma Ruiz y Dani Requena, continúa abierto el casting para encontrar al tercer ingrediente en esa zona del campo. No sería descabellado el regreso al once de Pedro Ortiz o incluso de Del Moral, si bien la tendencia invita a lo continuista: Jacobo como enganche y Dalisson de Almeida como extremo alternativo por la izquierda.

Mucho menos debate se plantea en punta y en el costado derecho, donde Adrián Fuentes y Christian Carracedo han echado raíces, respectivamente. Precisamente, la capacidad de ambos para enchufarse será uno de los factores clave en la visita a un Mirandés que, por su parte, únicamente lamentará las ausencias de los lesionados Pablo López y Sergio Postigo.

Los futbolistas del Mirandés celebran su gol en su pasada derrota ante el Castellón. / CD MIRANDÉS