Actualidad blanquiverde
Bestard Servera, el árbitro para la última cita del año del Córdoba CF, ante el Mirandés
El colegiado balear dirigirá el cruce a domicilio para los de Iván Ania ante el cuadro jabato, este domingo en el Estadio de Mendizorroza
El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al mallorquín Luis Bestard Servera (Palma, 1994), adscrito al colegio balear, como árbitro del encuentro que medirá al Córdoba CF con el Mirandés el próximo domingo en Mendizorroza (16.15 horas). Será el decimonoveno compromiso de la temporada 2025-2026 para el conjunto blanquiverde, también el último del año, correspondiente a la jornada 19 del calendario de Segunda División.
Su expediente
A sus 31 años, Bestard Servera presenta una trayectoria continuada. Encadena siete temporadas consecutivas en categorías nacionales: dos en la extinta Segunda B, cuatro en Primera Federación y la actual en LaLiga Hypermotion. En ese recorrido ha dirigido 80 partidos oficiales, con un balance disciplinario de 393 tarjetas amarillas -una media de 4,91 por encuentro- y 22 expulsiones. En cuanto a resultados, su historial refleja 37 triunfos locales, 22 empates y 21 victorias visitantes.
No será, además, la primera vez que el colegiado cruce su camino con el conjunto de El Arcángel. El precedente más reciente, así como el único, se remonta a esta misma temporada, en el empate firmado por los blanquiverdes ante la Real Sociedad B en Anoeta (1-1), duelo en el que Iker Álvarez detuvo un penalti y Dalisson de Almeida rescató un punto en el tramo final. Con el Mirandés, el registro es igualmente reducido: otra única coincidencia, saldada con derrota por 1-5 ante el Deportivo de La Coruña en Mendizorroza, en la quinta jornada del campeonato y con Fran Justo aún entonces al frente del banquillo rojillo.
Junto a él, en el VAR estará el madrileño David Gálvez Rascón, de 44 años.
