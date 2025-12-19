Jesús Galván, entrenador del Mirandés, y su plan contra el Córdoba CF: "Hemos incidido en cómo defenderles"

Se ha convertido en lema por otras latitudes, pero a cada semana que pasa, las lecturas rivales acerca del Córdoba CF de Iván Ania siempre, o casi, coinciden en un punto: que no hacen prisioneros. No fue una excepción en su análisis previo al cruce entre blanquiverdes y el Mirandés de este domingo en Mendizorroza (16.15 horas) para Jesús Galván, técnico jabato, que entre otras cuestiones incidió especialmente en la mordiente califal: «Hemos incidido durante toda la semana en que tenemos que tener más continuidad en el rendimiento. El Córdoba CF es un equipo muy vertical, muy poderoso en posesiones largas, con un dibujo muy definido y un entrenador que lleva tres años con su equipo. Nos va a exigir en ese aspecto. Hemos incidido en cómo tenemos que defenderle. Debemos tener más paciencia al atacar», indicó el preparador.

Replegar a los blanquiverdes

Y es que para el sevillano, una de las claves del duelo será «alejar» a los blanquiverdes de la portería de Nikić… «Debemos ser poderosos en la segunda jugada, allí ellos sufren. Son un equipo al que le gusta atacar, quieren presionar hacia adelante, que tú inicies juego, ahí son muy agresivos e intensos en la presión alta. Intentaremos jugar mucho en su campo, para que tengan que jugar lejos de nuestra portería y que nosotros estemos cerca de la suya. No podemos tener pérdidas innecesarias que les permitan transitar, porque con Carracedo, Jacobo, Dalisson o Fuentes, son gente muy peligrosa», aseguró.

«Es un partido vital, el último del año. Nos tenemos que ir de vacaciones con buenas sensaciones, las mejores son ganar. Nos lo merecemos, nos tenemos que dar una satisfacción, los chicos quieren salir de esta situación. Es vital para no descolgarnos y mantenernos vivos para abordar lo que queda de temporada con garantías», indicó posteriormente, revelando, además, que la única baja en su esquema será el defensor Sergio Postigo.