Iván Ania y la visita al Mirandés: "Lo que más puede son las ganas de ganar; tensión no tenemos, ni presión"

Por contexto, por ansiedad, por recuperar esa inercia positiva o por simple necesidad. El caso es que por el Córdoba CF de Iván Ania solo andan con un resultado en mente en estas fechas previas a su última cita del año en Segunda División: salir con los tres puntos el próximo domingo ante el Mirandés en Mendizorroza (16.15 horas). Y tanto allí, como frente a ese rival, lo que planean precisamente es dar ese giro a su mala dinámica -seis semanas consecutivas sin victoria- para recuperar el pulso: «Lo que más puede son las ganas de ganar. Tensión no tenemos, presión, sabemos de la dificultad de ganar cada partido. El otro día con el Eibar, posiblemente haya sido de los más difíciles que nos hemos encontrado, pero nos tenemos que acostumbrar a este perfil. El respeto que nos tienen los rivales, hace que se modifiquen contra nosotros. Así es muy difícil el poder generar peligro. Tendremos que intentar trabajarlo más», señaló el entrenador blanquiverde tras la sesión de este viernes.

Y es que arrastra más de mes y medio sin carburar su bloque, que desde el triunfo ante el Ceuta, el 2 de noviembre, se ha visto transitando por una secuencia de compromisos sin apenas botín ni sensaciones. «Vamos con la ilusión de ganar, de cerrar bien el 2025, de poder pegar un saltito en la clasificación y terminar de buena manera. Este partido es de los más largos del año, dura no solo una semana, hasta dentro de 15 días no volveremos a competir. Las vacaciones se pasan mejor ganando», analizó.

Lo de enfrente será un Mirandés que llega empujado por la clasificación: penúltimo, empatado a puntos con el colista, aunque a cuatro de los puestos de permanencia y con el suculento incentivo de poder quedarse a tan solo uno de lograr un triunfo frente a los cordobeses. «Un rival que ha tenido un cambio de entrenador, el otro día les vimos contra el Castellón, hicieron buen partido, no sacaron buen resultado. Va a ser un partido de mucho duelo individual, en el que posiblemente nosotros llevemos la iniciativa, con gente muy joven y con talento. Esperemos poder estar a nuestro nivel, hacer nuestro fútbol, en el que nos sentimos cómodos», indicó.

«Creo que no van a esperar tanto, que nos van a presionar, posiblemente nos puedan igualar, como hicieron al Castellón, aunque iban perdiendo desde el minuto cinco, les obligó a asumir más riesgos. Tengo claro que si atacas muy lento, al final van a acumular mucha gente por detrás de balón», aseguró acto seguido.

Iván Ania, en una sesión de entrenamiento del Córdoba CF. / Manuel Murillo Martínez / COR

Los bloques bajos… y su renovación

También repasó el asturiano el «atasco» de esta fase de la temporada frente a rivales que optan por replegarse en su área. Una estampa que, a su juicio, se repitió con el Cádiz, en Leganés y ante el Eibar y sobre la que se encuentran «trabajando»: «A veces, contra equipos tan replegados, si no tienes fluidez es difícil desajustar. Para llevarla de una banda a otra, necesitamos muchos pases... Se nos han dado esas situaciones en los últimos partidos. Era una cosa que en Primera RFEF estábamos muy acostumbrados, y ahora esperábamos encontrarnos rivales más presionantes. En ese sentido, tenemos que mejorar», admitió.

Y sobre su renovación, avanzó noticias «pronto». «Está todo hablado. El club expuso su idea, yo la mía. Lo normal es que se llegue a un entendimiento, en ese sentido, no ha cambiado nada. No se ha anunciado nada, pero la predisposición por las dos partes es buena. Pronto se sabrá», confesó.

Tupido parte de bajas

En el plano médico, la lista de ausencias roza lo alarmante: hasta siete futbolistas no estarán disponibles para el encuentro. El último en añadirse a la terna fue Rubén Alves, al que se pretende recuperar para la cita frente al Burgos (3 de enero). Junto a él, no estarán Fomeyem, Diego Bri, Kevin Medina -además sancionado-, Theo Zidane, Vilarrasa ni un Adilson Mendes que enfila el tramo final de su proceso de recuperación. «Theo venía con unas molestias en la espalda, no terminó de estar cómodo en ningún momento. Llegó un punto en el que se decidió esa intervención. Después, Kevin, en una jugada desgraciada, casi terminando el entrenamiento, cayó al suelo y sintió algo en el codo, también estaba sancionado. Me centro en los que están. Rubén no va a estar disponible, vamos a ver el período de baja, no parece que vaya a ser muy largo», afirmó.

«Diego Bri todavía no está con el grupo, está apartado por la lesión, todavía está tierna, no está en predisposición de participar en ninguna tarea. Adilson está integrado al cien por cien, pero todavía no tiene el alta médica. Después de esa, tendría que tener la competitiva, que te lo da acumular entrenamientos, que su pensamiento vaya al juego y no a la rodilla, en ese punto todavía no está. Cada día está mejor, mucho más suelto. Es un jugador con unas características especiales que carecemos de ellas», añadió.